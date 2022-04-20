10 seleções e concursos abertos no ES com salário de até R$ 9 mil

Corpo de Bombeiros no combate às chamas em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Estão abertas as inscrições para 10 concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo , totalizando 192 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9.616,18 na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que contrata professor efetivo.

As demais seleções são destinadas a contratação temporários.

CONFIRA OS CONCURSOS ABERTOS

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

Vagas: as oportunidades foram distribuídas por dois editais: Edital nº 07/2022: fonoaudiólogo (1); e Edital nº 08/2022: professor MaPA ensino fundamental; professor MaPA - sala de recursos multifuncional; professor MaPA - Língua Inglesa; professor MaPB - Educação Física e professor MaPP - pedagogo.

Requisito: nível superior.

Remuneração: varia de R$ 1.796,17 a R$ 3.276,22 ao mês.

Inscrições: para nº 07/2022 (fonoaudiólogo) o prazo vai até podem 20 de abril de 2022. Já os interessados em concorrer ao edital nº 08/2022 devem realizar as inscrições entre 27 a 28 de abril de 2022.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Vagas: 4 para o cargo de analista em gestão pública.

Requisito: ensino superior completo em ciências contábeis, registro no Conselho da Classe e com experiência comprovada de no mínimo seis meses.

Remuneração: R$ 2.965,32.

Inscrições: até as 23h59 do dia 22 de abril de 2022, no site do Município.

PREFEITURA DE VITÓRIA II

Vagas: 4, distribuídas por dois editais: Edital nº 005/2022 - assistente social (1), farmacêutico (1) e fonoaudiólogo (1).

Requisito: nível superior.

Remuneração: varia de R$ 2.330,61 a R$ 3.107.

Inscrições: até as 23h59 do dia 22 de abril de 2022, no até as 23h59 do dia 22 de abril de 2022, no site da prefeitura

PREFEITURA DE DIVINO SÃO LOURENÇO

Vagas: 18, distribuídas por cargos como auxiliar de serviços públicos municipais, servente, motorista, operador de máquinas, operador de serviços públicos municipais, técnico em agropecuária, tratorista, contador, assistente social, educador social e psicólogo.

Requisitos: escolaridade de alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Remuneração: varia de R$ 1.199,35 a R$ 4.412,78.

Inscrições: até 22 de abril de 2022, até às 23h59, pelo té 22 de abril de 2022, até às 23h59, pelo site da IDESG

PREFEITURA DE ARACRUZ

Vagas: 25 para o cargo de professor.

Requisitos: o candidato precisa ter licenciatura na área em que deseja atuar, bem como registro no respectivo conselho de classe e experiência na função (para cargos específicos).

Remuneração: varia de e R$ 2.252,42 a R$ 2.484,25.

Inscrição: das 8h do dia 27 de abril de 2022 até às 18h do dia 29 de abril de 2022 (horário de Brasília/DF), pelo das 8h do dia 27 de abril de 2022 até às 18h do dia 29 de abril de 2022 (horário de Brasília/DF), pelo site da prefeitura

PREFEITURA DE FUNDÃO

Vagas: 8, distribuídas pelos seguintes cargos: técnico de laboratório (1), técnico de enfermagem (1), médico ginecologista e obstetra (1), enfermeiro regulador (1), fonoaudiólogo (1) e médico 40 horas (3).

Requisitos: é necessário que o candidato tenha a escolaridade entre nível médio/técnico ou diploma registrado em conclusão de curso de nível superior, e dentre outros.

Remuneração: varia de R$ 1.196,85 a R$ 3.896,95, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, mais insalubridade.

Inscrições: na Rua Luiza Gon Pratti 185, Centro, Fundão, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, até 29 de abril de 2022. O atendimento ocorre das 8h às 11h30, e das 13h às 15h.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

Vagas: 9, distribuídas pelos seguintes cargos: assistente administrativo (1), auxiliar de secretaria escolar (4), auxiliar de biblioteca (2), secretário escolar (1) e contador (1).

Requisitos: cargos exigem níveis médio e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado.

Remuneração: varia de R$ 1.257,00 a R$ 2.234,00.

Inscrições: de 2 a 6 de maio, no de 2 a 6 de maio, no site da prefeitura . Também é possível se inscrever Polo UAB, situado a Rua Jerônimo Vervloet, nº 145, Centro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA

Vagas: 2 para operador de estação de tratamento de água e cadastro de reserva para ajudante e fiscal.

Requisitos: níveis fundamental e médio.

Remuneração: varia de R$749,34 a R$997,57.

Inscrições: nos dias 5 e 6 de maio de 2022, das 8h às 11h, no Escritório do SAAE de João Neiva, localizado à Avenida Presidente Vargas, nº 343, Sala 202, Centro -, João Neiva.

CORPO DE BOMBEIROS

Vagas: 120 para soldados.

Requisitos: nível médio, idade mínima de 18 anos e máxima de 28 anos, ter altura de 1,65m se for homem, e de 1,60m se mulher, CNH na categoria "B", estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, dentre outros requisitos que constam no edital.

Remuneração: Durante a realização do curso, o aluno receberá remuneração no valor de R$ 1.505,95, além do auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 300. Após a conclusão do curso, passará a receber a remuneração de R$ 3.735,79, além do auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 300,00

Inscrição: até as 23h59 do dia 9 de maio de 2022, exclusivamente via internet por meio do até as 23h59 do dia 9 de maio de 2022, exclusivamente via internet por meio do site do Idecan

UFES

Vaga: 1 para professor efetivo na área de medicina, com lotação no Departamento de Clínica Médica, presente no Centro de Ciências da Saúde.

Requisitos: é necessário que o candidato possua graduação em medicina, bem como residência médica em pneumologia.

Remuneração: varia de R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18, conforme a carga horária e a titulação do candidato.