10 seleções e concursos abertos no ES com salário de até R$ 9 mil

Estão abertas as inscrições para 10 concursos públicos e processos seletivos no Espírito Santo, totalizando 192 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9.616,18 na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que contrata professor efetivo.
A maior oferta está disponível no certame Corpo de Bombeiros, com 120 postos para soldados combatentes. Os candidatos podem se inscrever até 9 de maio.
As demais seleções são destinadas a contratação temporários.
CONFIRA OS CONCURSOS ABERTOS
PREFEITURA DE JOÃO NEIVA
Vagas: as oportunidades foram distribuídas por dois editais: Edital nº 07/2022: fonoaudiólogo (1); e Edital nº 08/2022: professor MaPA ensino fundamental; professor MaPA - sala de recursos multifuncional; professor MaPA - Língua Inglesa; professor MaPB - Educação Física e professor MaPP - pedagogo.
Requisito: nível superior.
Remuneração: varia de R$ 1.796,17 a R$ 3.276,22 ao mês.
Inscrições: para nº 07/2022 (fonoaudiólogo) o prazo vai até podem 20 de abril de 2022. Já os interessados em concorrer ao edital nº 08/2022 devem realizar as inscrições entre 27 a 28 de abril de 2022.
PREFEITURA DE VITÓRIA
Vagas: 4 para o cargo de analista em gestão pública.
Requisito: ensino superior completo em ciências contábeis, registro no Conselho da Classe e com experiência comprovada de no mínimo seis meses.
Remuneração: R$ 2.965,32.
Inscrições: até as 23h59 do dia 22 de abril de 2022, no site do Município.
PREFEITURA DE VITÓRIA II
Vagas: 4, distribuídas por dois editais: Edital nº 005/2022 - assistente social (1), farmacêutico (1) e fonoaudiólogo (1).
Requisito: nível superior.
Remuneração: varia de R$ 2.330,61 a R$ 3.107.
Inscrições: até as 23h59 do dia 22 de abril de 2022, no site da prefeitura.
PREFEITURA DE DIVINO SÃO LOURENÇO
Vagas: 18, distribuídas por cargos como auxiliar de serviços públicos municipais, servente, motorista, operador de máquinas, operador de serviços públicos municipais, técnico em agropecuária, tratorista, contador, assistente social, educador social e psicólogo.
Requisitos: escolaridade de alfabetizado, fundamental, médio e superior.
Remuneração: varia de R$ 1.199,35 a R$ 4.412,78.
Inscrições: até 22 de abril de 2022, até às 23h59, pelo site da IDESG.
PREFEITURA DE ARACRUZ
Vagas: 25 para o cargo de professor.
Requisitos: o candidato precisa ter licenciatura na área em que deseja atuar, bem como registro no respectivo conselho de classe e experiência na função (para cargos específicos).
Remuneração: varia de e R$ 2.252,42 a R$ 2.484,25.
Inscrição: das 8h do dia 27 de abril de 2022 até às 18h do dia 29 de abril de 2022 (horário de Brasília/DF), pelo site da prefeitura.
PREFEITURA DE FUNDÃO
Vagas: 8, distribuídas pelos seguintes cargos: técnico de laboratório (1), técnico de enfermagem (1), médico ginecologista e obstetra (1), enfermeiro regulador (1), fonoaudiólogo (1) e médico 40 horas (3).
Requisitos: é necessário que o candidato tenha a escolaridade entre nível médio/técnico ou diploma registrado em conclusão de curso de nível superior, e dentre outros.
Remuneração: varia de R$ 1.196,85 a R$ 3.896,95, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, mais insalubridade.
Inscrições: na Rua Luiza Gon Pratti 185, Centro, Fundão, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, até 29 de abril de 2022. O atendimento ocorre das 8h às 11h30, e das 13h às 15h.
PREFEITURA DE SANTA TERESA
Vagas: 9, distribuídas pelos seguintes cargos: assistente administrativo (1), auxiliar de secretaria escolar (4), auxiliar de biblioteca (2), secretário escolar (1) e contador (1).
Requisitos: cargos exigem níveis médio e superior, conforme o respectivo cargo pleiteado.
Remuneração: varia de R$ 1.257,00 a R$ 2.234,00.
Inscrições: de 2 a 6 de maio, no site da prefeitura. Também é possível se inscrever Polo UAB, situado a Rua Jerônimo Vervloet, nº 145, Centro.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA
Vagas: 2 para operador de estação de tratamento de água e cadastro de reserva para ajudante e fiscal.
Requisitos: níveis fundamental e médio.
Remuneração: varia de R$749,34 a R$997,57.
Inscrições: nos dias 5 e 6 de maio de 2022, das 8h às 11h, no Escritório do SAAE de João Neiva, localizado à Avenida Presidente Vargas, nº 343, Sala 202, Centro -, João Neiva.
CORPO DE BOMBEIROS
Vagas: 120 para soldados.
Requisitos: nível médio, idade mínima de 18 anos e máxima de 28 anos, ter altura de 1,65m se for homem, e de 1,60m se mulher, CNH na categoria "B", estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, dentre outros requisitos que constam no edital.
Remuneração: Durante a realização do curso, o aluno receberá remuneração no valor de R$ 1.505,95, além do auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 300. Após a conclusão do curso, passará a receber a remuneração de R$ 3.735,79, além do auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 300,00
Inscrição: até as 23h59 do dia 9 de maio de 2022, exclusivamente via internet por meio do site do Idecan.
UFES
Vaga: 1 para professor efetivo na área de medicina, com lotação no Departamento de Clínica Médica, presente no Centro de Ciências da Saúde.
Requisitos: é necessário que o candidato possua graduação em medicina, bem como residência médica em pneumologia.
Remuneração: varia de R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18, conforme a carga horária e a titulação do candidato.
Inscrições: até 10 de maio, por meio do envio da documentação especificada no edital, ao seguinte endereço de email: [email protected].