Conquiste uma das 18 mil vagas em 149 seleções e concursos abertos

Pelo menos 149 concursos públicos e processo seletivos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (18). Ao todo, são mais de 18 mil vagas, distribuídas por cargos efetivos e temporários. Podem participar profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Há chances em prefeituras, governos estaduais e também em órgãos federais, como as Forças Armadas, entre outras.
Os salários podem chegar a R$ 22.589 na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Por lá, são 35 chances para procurador e o prazo para se inscrever segue até 3 de maio.
No Espírito Santo, estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros. A seleção oferece 120 vagas e os candidatos precisam ter o nível médio completo, idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação na categoria B.
Ainda no Estado, as prefeituras de Marechal Floriano, João Neiva e Vitória vão selecionar profissionais temporários nos mais diferentes níveis.