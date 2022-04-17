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Em todo o país

Conquiste uma das 18 mil vagas em 149 seleções e concursos abertos

Há chances em prefeituras, governos estaduais e também em órgãos federais, como as Forças Armada. Confira a lista completa com os editais e os prazos para se inscrever

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 19:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 abr 2022 às 19:06
Pelo menos 149 concursos públicos e processo seletivos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (18). Ao todo, são mais de 18 mil vagas, distribuídas por cargos efetivos e temporários. Podem participar profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Há chances em prefeituras, governos estaduais e também em órgãos federais, como as Forças Armadas, entre outras. 
Os salários podem chegar a R$ 22.589 na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Por lá, são 35 chances para procurador e o prazo para se inscrever segue até 3 de maio.
Estudo para concurso público
Estudo para concurso público Crédito: Freepik
No Espírito Santo, estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros. A seleção oferece 120 vagas e os candidatos precisam ter o nível médio completo, idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação na categoria B.
Ainda no Estado, as prefeituras de Marechal FlorianoJoão Neiva Vitória vão selecionar profissionais temporários nos mais diferentes níveis.

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