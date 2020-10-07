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Censo 2020

IBGE: taxa de inscrição será devolvida na última semana de outubro

Reembolso será feito aos candidatos que ainda não solicitaram ou não receberam o valor pago pela seleção que não ocorreu

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 14:27
ibge
Seleção de profissionais que iriam trabalhar no Censo 2020 foi cancelada pelo IBGE Crédito: Reprodução/Arquivo
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai devolver a taxa de inscrição do processo seletivo simplificado para o Censo 2020 no período de 26 a 30 de outubro. A devolução será feita aos candidatos que ainda não solicitaram ou não receberam o valor pago pela participação na seleção.
Os candidatos deverão comparecer a uma agência do Banco do Brasil para sacar o valor correspondente. De acordo com informações do IBGE, a devolução será feita por ordem bancária associada ao nome e ao CPF do candidato. Isso quer dizer que somente o próprio candidato poderá sacar o valor.
Para retirar o dinheiro, é necessário apresentar o documento oficial de identidade e o CPF. A fundação informou que cerca de 40 mil pessoas ainda não resgataram os valores na primeira etapa de restituição.
O valor poderá ser sacado em qualquer agência do Banco do Brasil no território nacional, exceto nas agências Estilo do Banco do Brasil. Os candidatos precisam ficar atentos, pois caso haja inconsistência no CPF junto à Receita Federal, não poderá ser feito o saque, assim como no caso de cancelamento por óbito.

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A orientação do IBGE é de que as pessoas se dirijam logo na data inicial à agência do Banco do Brasil mais próxima para efetuar o saque.
O processo seletivo simplificado para as funções de agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS) e recenseador foi cancelado em março, devido à pandemia do novo coronavírus.
A seleção iria preencher 208 mil vagas, sendo 180.557 para o cargo de recenseador. Para o Espírito Santo, foram destinadas 4,1 mil oportunidades no total.
Desde o dia 12 de maio, começaram a ser restituídos R$ 2.823.775,95 referentes a 100.735 inscrições pagas. As taxas foram de R$ 35,80 para concorrer a funções de nível médio (ACM e ACS) e de R$ 23,61 para disputar as vagas de ensino fundamental (recenseador).

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Todos os candidatos foram avisados por e-mail sobre a disponibilidade dos recursos para ressarcimento. O IBGE vai enviar novos avisos por e-mail ou SMS, alertando para a nova oportunidade de resgate dos valores.
Os valores que não forem sacados ficarão indisponíveis para saque até sejam reprocessados. O prazo para saque é um procedimento interno definido pelo Banco do Brasil. Os valores serão devolvidos apenas por meio de saque, portanto não haverá outra forma de devolução durante o período informado.
Os canais de atendimento do IBGE, por meio do telefone (0800) 721 8181 e do e-mail [email protected], continuam à disposição dos interessados para mais informações e esclarecimentos.
Com informações da Agência de Notícias do IBGE

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