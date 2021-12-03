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Censo Demográfico 2022

IBGE recebe aval para contratar mais de 209 mil temporários

Oportunidades serão divididas por dois editais; maior oferta será para o cargo de recenseador, que exige o nível fundamental completo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2021 às 10:38

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 10:38

IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu nesta sexta-feira (3) o aval para contratar 209.024 profissionais temporários para atuar no Censo Demográfico 2022. A portaria que autoriza o processo seletivo foi publicada nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial da União pelo secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade.
As oportunidades foram divididas pelos seguintes cargos:
  • Agente censitário municipal (ACM) - 5.500 vagas;
  • Agente censitário supervisor (ACS) - 18.420;
  • Recenseador - 183.100;
  • Coordenador censitário de área (CCA) - 31;
  • Agente censitário de administração e informática (ACAI) - 1.781;
  • Agente censitário de pesquisa por telefone (ACT) - 180; e
  • supervisor censitário de pesquisas e codificação - 12.
Os editais serão divididos e tendem a contar com um número de vagas menor do que o autorizado. Entretanto, o IBGE poderá convocar além, podendo preencher os postos até o quantitativo permitido pelo Ministério da Economia. De acordo com a portaria, todos os documentos devem ser publicados até junho de 2022.
O primeiro edital contará com 206.891 vagas temporárias, sendo 183.891 para recenseador, 18.420 para agente censitário superior e 5.450 para agente censitário municipal. O quantitativo foi revelado pelo órgão, em novembro deste ano. A seleção será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ainda não há informações sobre os postos destinados a cada Estado.
As demais oportunidades devem ser oferecidas em outros processos seletivos, que podem ocorrer pouco antes da realização do Censo Demográfico 2022.
Para o cargo de recenseador, o candidato precisa ter o ensino fundamental e a remuneração é feita de acordo com a produtividade. O requisito para agente censitário é o ensino médio, com salário que varia de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil.
No início deste ano, o IBGE publicou edital com 204 mil vagas, mas a seleção foi cancelada alguns meses depois após corte no orçamento. Na ocasião, a empresa responsável pelo processo seletivo era o Cebraspe. Para o Espírito Santo, foram destinadas mais de 4 mil vagas.

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