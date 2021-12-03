IBGE recebe aval para contratar mais de 209 mil temporários

IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) recebeu nesta sexta-feira (3) o aval para contratar 209.024 profissionais temporários para atuar no Censo Demográfico 2022. A portaria que autoriza o processo seletivo foi publicada nesta sexta-feira (3), no Diário Oficial da União pelo secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade.

As oportunidades foram divididas pelos seguintes cargos:

Agente censitário municipal (ACM) - 5.500 vagas;

Agente censitário supervisor (ACS) - 18.420;

Recenseador - 183.100;

Coordenador censitário de área (CCA) - 31;

Agente censitário de administração e informática (ACAI) - 1.781;

Agente censitário de pesquisa por telefone (ACT) - 180; e

supervisor censitário de pesquisas e codificação - 12.

Os editais serão divididos e tendem a contar com um número de vagas menor do que o autorizado. Entretanto, o IBGE poderá convocar além, podendo preencher os postos até o quantitativo permitido pelo Ministério da Economia. De acordo com a portaria, todos os documentos devem ser publicados até junho de 2022.

O primeiro edital contará com 206.891 vagas temporárias, sendo 183.891 para recenseador, 18.420 para agente censitário superior e 5.450 para agente censitário municipal. O quantitativo foi revelado pelo órgão, em novembro deste ano. A seleção será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ainda não há informações sobre os postos destinados a cada Estado.

As demais oportunidades devem ser oferecidas em outros processos seletivos, que podem ocorrer pouco antes da realização do Censo Demográfico 2022.

Para o cargo de recenseador, o candidato precisa ter o ensino fundamental e a remuneração é feita de acordo com a produtividade. O requisito para agente censitário é o ensino médio, com salário que varia de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil.