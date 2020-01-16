Confira as vagas de estágio abertas no ES

465 oportunidades de estágios abertas para estudantes no ES. Crédito: Pixabay

Boa notícia para os estudantes que estão à procura de uma oportunidade de estágio. São pelo menos 465 chances de contratação entre as instituições públicas e privadas do Espírito Santo . As vagas abertas são para estudantes desde o nível médio até o superior.

Em Vitória , a Unimed vai abrir o processo seletivo para estágio supervisionado em Medicina nas especialidades de Acupuntura, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neonatologia, Medicina de Família e Comunidade e Pediatria. O estágio terá nove meses de duração, com carga horária de 30 horas semanais.

Os interessados precisam estar cursando do 9° ao 11° período do curso de Medicina, e têm até as 18h do dia 27 de janeiro para efetuar a inscrição no site do hospital . A segunda etapa será a prova objetiva, que acontecerá no dia 3 de fevereiro, das 19h às 21h, no auditório do Cepes, no Hospital Unimed Vitória, na Leitão da Silva.

A Prefeitura da Serra também oferece oportunidades para estudantes que desejam se tornar estagiários na Secretaria Municipal de Educação (Sedu). São mais de 300 vagas para aqueles que cursam pedagogia, letras, matemática, geografia, história, educação física e educação no campo.

As oportunidades são para moradores da Serra que estejam cursando a partir do 2º período e tenham interesse na área da Educação Especial. O cadastro para as vagas vai acontecer até o dia 22 de janeiro de 2020, dentro da Arena Procon, localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Praia de Jacaraípe.

Para se candidatar a um dos cargos é preciso, comparecer ao local e fazer o pré-cadastro. O valor da bolsa é de R$ 550. Também é oferecida passagem para aqueles que moram a uma distância superior a 1,5 quilômetro do local do estágio.

Para nível técnico, as chances são para alunos dos cursos de Mineração, Metalurgia, Automação, Elétrica e Administração. As vagas para nível superior são para os cursos de Administração, Psicologia, Serviço Social, Ciências da Computação e Engenharias de Produção, Automação, Química, Metalurgia, Civil, Mecânica e Elétrica.

Além dessas oportunidades, o IEL-ES ainda está com outras vagas de estágio em aberto, com oportunidades nas áreas de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Desenho Industrial, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda, Marketing e Gestão Comercial, Automação Industrial, Eletrotécnica, Geoprocessamento, Mecânica e Segurança do Trabalho, e para estudantes do Ensino Médio.

Os candidatos devem ter atenção, pois algumas vagas se encerram nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Os interessados em concorrer às vagas devem realizar cadastro no site , se encaminhar para a vaga e seguir as orientações do encaminhamento.

Outra instituição que anuncia processo seletivo para estagiários é Caixa Econômica Federal, que por meio do Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), oferece oportunidades de cadastro reserva para estudantes de Direito. As inscrições e a prova online serão realizadas até o dia 28 de janeiro de 2020, exclusivamente pelo portal do Centro