Vale abre programa de trainee em engenharia com salário de R$ 9 mil

A oferta é de 20 vagas para operações em portos e ferrovias no Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo; inscrições seguem até 6 de novembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:34

Vale
Vale tem oportunidades na área portuária Crédito: Divulgação/Vale

Vale está com inscrições abertas para o Programa de Trainee de Engenharia 2026. A oferta é de 20 vagas para operações em portos e ferrovias no Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Os selecionados vão receber salário de R$ 9 mil. Eles receberão ainda participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio-mudança (quando aplicável); previdência privada; assistência médica, odontológica e auxílio-farmácia; vale-alimentação e refeição no local; seguro de vida em grupo, auxílio-creche, entre outros benefícios.

Para participar, o candidato deve ter concluído curso superior de engenharias Ferroviária, Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Civil, de Produção, Portuária e Processos Industriais a partir de dezembro de 2022. Também é permitida a participação de pessoas com previsão de formatura até dezembro de 2025.

Não há limite de idade e a companhia não exige experiência prévia, porém valoriza a vivência prática das pessoas candidatas na indústria, em escolas técnicas ou estágios de nível técnico. Profissionais PCDs podem se inscrever.

As inscrições podem ser feitas até 6 de novembro no endereço eletrônico do programa

O processo seletivo acontece de outubro a dezembro de 2025, com testes e painéis on-line nas etapas intermediárias e painel presencial na fase final. A previsão é de que a contratação ocorra entre os meses de janeiro e fevereiro de 2026.

A duração do programa é de 18 meses e conta com uma trilha completa de aprendizagem, combinando conteúdos técnicos voltados para Porto e Ferrovia, mentoria especializada, experiências práticas como job rotation e visitas guiadas nas operações da Vale. Além disso, há aceleração no idioma inglês para todos os níveis de conhecimento, com oportunidades para quem está começando ou deseja aprimorar o idioma.

"O conhecimento de engenharia é essencial para o setor de mineração. Os trainees de engenharia na Vale terão oportunidades de adquirir conhecimentos técnicos relevantes para suas carreiras e participar de atividades práticas nas operações da empresa, contribuindo para os desafios presentes e futuros da mineração”, afirma a diretora de Estratégia, Eficiência e Produtividade da Vale, Bruna Maffra.

Serviço

  • Programa de Trainee Engenharia Vale 2026
  • Inscrições: até 6 de novembro, no site do programa. 
  • Vagas: mais de 20 vagas presenciais no Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

