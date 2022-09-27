Sine móvel leva mais de 800 vagas de emprego para Jardim Carapina

Sine móvel percorre bairros da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação

A Agência do Trabalhador Móvel, projeto da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) da Serra, leva mais de 800 vagas de emprego aos moradores de Jardim Carapina. A van estará no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) nesta terça-feira, dia 27 de setembro, das 9h às 14h.

Os postos são para cargos como vendedor, pedreiro, carpinteiro, auxiliar de logística, chapista de lanchonete, balconista de açougue, soldador, costureira, faxineira, mecânico industrial e operador de caixa.

De acordo com a prefeitura, as vagas estão no Sine do município, com chances para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para profissionais com ou sem experiência e também para pessoas com deficiência (PCDs).

Além do encaminhamento ao emprego, a agência móvel orienta os trabalhadores sobre recebimento de seguro desemprego e carteira de trabalho. Para se candidatar, basta levar a a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.

O programa Agência do Trabalhador Móvel foi implantado em abril deste ano e já percorreu cerca de 20 bairros. Foram mais de 1.200 pessoas atendidas na Serra e a expectativa é de que os encaminhamentos aumentem ainda mais neste final de ano, com a chegada da Black Friday e as festas de fim de ano.

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