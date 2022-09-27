Sine móvel leva mais de 800 vagas de emprego para Jardim Carapina

A Agência do Trabalhador Móvel, projeto da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) da Serra, leva mais de 800 vagas de emprego aos moradores de Jardim Carapina. A van estará no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) nesta terça-feira, dia 27 de setembro, das 9h às 14h.
Os postos são para cargos como vendedor, pedreiro, carpinteiro, auxiliar de logística, chapista de lanchonete, balconista de açougue, soldador, costureira, faxineira, mecânico industrial e operador de caixa.
De acordo com a prefeitura, as vagas estão no Sine do município, com chances para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para profissionais com ou sem experiência e também para pessoas com deficiência (PCDs).
Além do encaminhamento ao emprego, a agência móvel orienta os trabalhadores sobre recebimento de seguro desemprego e carteira de trabalho. Para se candidatar, basta levar a a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
O programa Agência do Trabalhador Móvel foi implantado em abril deste ano e já percorreu cerca de 20 bairros. Foram mais de 1.200 pessoas atendidas na Serra e a expectativa é de que os encaminhamentos aumentem ainda mais neste final de ano, com a chegada da Black Friday e as festas de fim de ano.
CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
- Ajudante de cozinha (21)
- Alinhador de direção (5)
- Analista administrativo (1)
- Analista de marketing (1)
- Arrematadeira (6)
- Artífice de manutenção (2)
- Atendente de lanchonete (22)
- Atendente de telemarketing (4)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (13)
- Auxiliar de logística pcd (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (2)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de pintor de automóveis (2)
- Balconista de açougue (1)
- Caldeireiro pcd (2)
- Caldeireiro (60)
- Carpinteiro (10)
- Chapista de lanchonete (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (5)
- Corretor de imóveis (7)
- Cortador de roupas (5)
- Costureira (1)
- Dedetizador (2)
- Desenhista de páginas da internet - web designer (3)
- Editor de texto e imagem (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (5)
- Empregado doméstico arrumador (1)
- Encanador pcd (2)
- Encarregado de manutenção (10)
- Engenheiro de automação (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Especialista em engenharia metalúrgica de minas e de materiais (2)
- Esteticista (1)
- Fiscal de loja (3)
- Instalador de som e acessórios de veículos (5)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de automóvel (5)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais pcd (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico industrial (140)
- Mecânico (1)
- Motofretista (6)
- Operador de caixa (7)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de empilhadeira (11)
- Operador de máquina de etiquetar (4)
- Operador de rolo - espargidor (1)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (10)
- Prensista de borracha (2)
- Recenseador (70)
- Repositor (5)
- Repositor de mercadorias (2)
- Representante comercial autônomo (1)
- Secretaria executiva (1)
- Serralheiro (3)
- Soldador (130)
- Técnico de planejamento da indústria metalúrgica - estruturas metálicas (1)
- Técnico mecânico (4)
- Trabalhador de pavimentação - rodovias (1)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (5)
- Vendedor de serviços (21)
- Vendedor interno (9)