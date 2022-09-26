Sines oferecem 2.723 vagas de emprego e estágio no ES

No Sine da Serra, são 150 vagas para soldador Crédito: Pixabay

As agências do Trabalhador e Sines do Espírito Santo estão com 2.723 vagas de emprego e estágio na última semana do mês de setembro. As oportunidades são destinadas a trabalhadores de todos os níveis de escolaridade.

A maioria das oportunidades são para cargos de soldador, mecânico industrial, auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição e ajudante geral - descarga de carvão. Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar a uma das vagas. É bom lembrar que as atualizações são feitas diariamente e as chances podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, os postos estão distribuídos pelos Sines de Vila Velha (193), Serra (850), Vitória (146) e Cariacica (303). Há ainda 34 oportunidades na Agência de Emprego de Viana e 833 na Agência do Trabalhador de Cariacica.

Já os candidatos do interior do Estado devem procurar as unidades de Anchieta (57), Aracruz (158) e Linhares (149).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 193

193 Ajudante, auxiliar de bar (5)

Analista contábil (1)

Armador de ferros (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de cozinhador (2)

Assistente de vendas (22)

Assistente social (1)

Atendente balconista (6)

Atendente de lojas (2)

Auxiliar administrtivo - estágio (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de conservação de obras civis (4)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de eletrotécnico (6)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (14)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Chefe de bar (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes pcd (1)

Cumim (5)

Educador social especialista em Jogos (1)

Educador social especialista em Artes (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Estofador de móveis (1)

Fiscal de loja (3)

Garçom (2)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Líder de recepção (1)

Manicure (2)

Motorista de automóveis (10)

Nutricionista (10)

Operador de caixa (4)

Operador de caldeira (2)

Padeiro (2)

Pedreiro (7)

Psicólogo social (1)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista de hotel (1)

Salgadeiro (1)

Secretária(o) executiva(o) (1)

Serralheiro (1)

Servente de obras (8)

Subgerente de loja - operações comerciais (2)

Técnico eletrônico (4)

Trabalhador de preparação de pescados - limpeza (2)

Vendedor interno (28)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 833

833 Açougueiro (21)

Ajudante (17)

Ajudante de caminhão (15)

Ajudante de caminhão e armazém (10)

Ajudante de carga e descarga (6)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de padeiro (8)

Ajudante de pedreiro (8)

Ajudante/montador (3)

Alinhador (1)

Amarrador (5)

Analista de pcp (2)

Analista em marketing (2)

Artífice (1)

Assistente administrativo de logística (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente (1)

Atendente de estacionamento (5)

Auxiliar (4)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de armazém (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de carga e descarga (20)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (40)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de licitação (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção - predial (2)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de mecânica (1)

Auxiliar de mecânico automotivo (1)

Auxiliar de obras (9)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de recepcionista (1)

Auxiliar de serviços gerais (17)

Auxiliar de setor fiscal (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operação de produção (1)

Auxiliar operacional logístico (1)

Babá (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Bordadeira (1)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (5)

Camareira (5)

Carpinteiro (12)

Churrasqueiro (2)

Conferente (8)

Costureira (2)

Costureiro industrial pesado (couro) (1)

Cozinheira (3)

Cuidadora de idosos (3)

Culinarista chef (1)

Eletricista (4)

Eletricista de força e controle (1)

Eletricista veicular (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (2)

Encanador (4)

Encarregado geral (1)

Estagiário (a) Ensino Médio (2)

Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)

Estágio Administração (1)

Estágio em Marketing (2)

Estágio Logística (1)

Estágio Nível Superior (2)

Estágio PCP (2)

Estágio setor de compras (2)

Estágio TI (1)

Estoquista (1)

Faturista de cte (2)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fresador (1)

Gerente de loja (2)

Inspetor de solda n1 (1)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico - conserto em carreta (1)

Mecânico (4)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de suspensão e freio (2)

Mecânico diesel (2)

Mensageiro (1)

Monitoramento (5)

Montador de carreta (1)

Montador de guias e cadeiras (1)

Motorista (9)

Motorista carreteiro cnh E (20)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh AD (2)

Motorista cnh C (1)

Motorista cnh D (7)

Motorista cnh D/E (1)

Motorista cnh E (4)

Motorista de caminhão (1)

Motorista entregador (1)

Motorista entregador cnh D (4)

Motorista parqueador cnh B (4)

Oficial (5)

Operador atacarejo frente de loja (20)

Operador de câmara fria (2)

Operador de empilhadeira (10)

Operador de equipamentos pesados cnh D (2)

Operador de logística (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de telemarketing (10)

Operador logístico (5)

Padeiro (2)

Pedreiro (48)

Pintor (1)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (1)

Polidor automotivo (1)

Preparador de sucata e aparas (1)

Promotor de vendas (3)

Recepcionista (6)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária executiva (1)

Servente (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (6)

Supervisor de estoque (1)

Técnico em laboratório (1)

Técnico mecânico (2)

Televendas (3)

Torneiro mecânico (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor de consórcio (5)

Vendedor externo (3)

Vendedor interno - vendas de carretas (5)

Vendedor interno (1)

Vendedor prospector (2)

Vistoriador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de entrega (2)

Armador (15)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Assistente de rh (1)

Assistente social (1)

Auxiliar administrativo (19)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de expedição (40)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Carpinteiro (15)

Conferente (3)

Eletricista (2)

Empacotador (5)

Encarregado de obras (3)

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (15)

Repositor de flv (5)

Repositor de mercearia (5)

Secretária de clínica (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em edificações (2)

Vendedor interno (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 850

850 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)

Ajudante de cozinha (42)

Ajudante de obras pcd (1)

Ajudante de padeiro (2)

Alinhador de direção (5)

Analista administrativo (1)

Analista de marketing (1)

Arrematadeira (6)

Artífice de manutenção (2)

Atendente de lanchonete (13)

Atendente de telemarketing (4)

Auxiliar de almoxarifado pcd (1)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de limpeza (34)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de pintor de automóveis (2)

Auxiliar de prótese dentária (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (1)

Caldeireiro pcd (2)

Caldeireiro (60)

Carpinteiro (10)

Chapista de lanchonete (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (5)

Corretor de imóveis (7)

Cortador de roupas (5)

Costureira (1)

Desenhista de páginas da internet - web designer (3)

Editor de texto e imagem (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (5)

Empregado doméstico arrumador (1)

Encanador pcd (2)

Encarregado de manutenção (10)

Engenheiro de automação (1)

Engenheiro mecânico (1)

Especialista em engenharia metalurgica de minas e de materiais (2)

Fiscal de loja (3)

Instalador de som e acessórios de veículos (5)

Lixador de peças de metal (45)

Maçariqueiro (35)

Marceneiro (1)

Mecânico de automóvel (5)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais pcd (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico industrial (140)

Mecânico montador (30)

Mecânico (1)

Motofrentista (6)

Motorista de caminhão (2)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (5)

Operador de carregadeira (1)

Operador de empilhadeira (11)

Operador de máquina extrusão (2)

Operador de rolo - espargidor (1)

Operador de rolo de asfalto (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (10)

Prensista de borracha (2)

Recenseador (70)

Repositor (5)

Repositor de mercadorias (2)

Representante comercial autonomo (1)

Secretaria executiva (1)

Serralheiro (3)

Soldador (150)

Técnico de planejamento da indústria metalúrgica - estruturas metálicas (1)

Técnico mecânico (4)

Trabalhador de pavimentação - rodovias (1)

Vendedor - no comércio de mercadorias (5)

Vendedor de serviços (27)

Vendedor interno (17)

Vendedor porta a porta (10)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 146

146 Administrador de banco de dados pcd (1)

Administrador em segurança da informação pcd (1)

Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (1)

Analista de desenvolvimento de software pcd (2)

Assistente de contadoria fiscal (1)

Assistente de vendas (6)

Atendente de farmácia - balconista pcd (20)

Auxiliar administrativo pcd (10)

Auxiliar de barman (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de crédito (2)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de logistica pcd (4)

Bordadeira (1)

Carpinteiro (10)

Confeiteiro (1)

Conferente de logística (3)

Consultor de vendas (2)

Costureira em geral (2)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cumim (3)

Eletricista (3)

Embalador, a mão pcd (30)

Forneiro de padaria (1)

Garçom (2)

Motorista entregador (6)

Pedreiro (10)

Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)

Pintor de automóveis (2)

Porteiro pcd (2)

Repositor de mercadorias (1)

Técnico automotivo (2)

Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor pracista (1)

Zelador (1)

AGÊNCIA DE EMPREGO DE VIANA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, das 8 às 17 horas, que funciona no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.

Vagas: 34

34 Ajudante de obra (5)

Auxiliar de lavandeira (2)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Camareira (2)

Carpinteiro (5)

Costureiro industrial pesado/couro (2)

Mecânico diesel (1)

Motorista (1)

Operador de máquinas leves e pesadas (2)

Pedreiro (5)

Pintor construção civil (1)

Recepcionista (2)

Vendedor interno e externo (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 303

303 Açougueiro (5)

Ajudante de obras pcd (4)

Analista fiscal (1)

Atendente de balcão (1)

Atendente de farmácia (1)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar de expedição (100)

Auxiliar de limpeza (50)

Auxiliar de operação (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Costureira industrial (1)

Instalador de linhas de comunicação de dados (1)

Motorista carreteiro (4)

Operador de máquinas (40)

Operador de telemarketing (1)

Operador de vendas pcd (2)

Pedreiro (40)

Perfumista (2)

Pintor de obras (1)

Recuperador de crédito (41)

Técnico agrícola (1)

Técnico de rede (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 57

57 Ajudante geral - descarga de carvão (40)

Assistente departamento pessoal (1)

Educador (1)

Operador de maquinas pesadas (6)

Projetista (1)

Recepcionista noturno (1)

Secretária bilíngue (1)

Técnico segurança do trabalho (3)

Vendedor/atendente (3)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 158

158 Açougueiro (1)

Analista de folha (1)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar contábil e financeiro (1)

Auxiliar de segurança do trabalho (1)

Auxiliar de suprimentos (1)

Auxiliar de tráfego (1)

Caldeireiro (2)

Consultor comercial (1)

Domestica/cuidadora (1)

Empregada doméstica (1)

Gerente de projetos (1)

Instrumentista industrial (20)

Líder de montagem (2)

Lixador de peças de metal (13)

Maçariqueiro (4)

Marinheiro de conves (2)

Mecânico (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico montador (11)

Mergulhador (10)

Motorista de carro leve (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (15)

Pintor de airless (1)

Pintor industrial (2)

Pintor industrial letrista (1)

Pintor jatista (3)

Soldador eletrodo (2)

Soldador MIG (5)

Soldador MIG/TIG (5)

Supervisor (1)

Supervisor de processos de manutenção (1)

Técnico de comissionamento (10)

Técnico de instrumentação (20)

Técnico mecânico de comissionamento (5)

Vendedor porta a porta (6)

Vendedora - vestuário infantil e acessórios (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.