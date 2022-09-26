Sines oferecem 2.723 vagas de emprego e estágio no ES

As agências do Trabalhador e Sines do Espírito Santo estão com 2.723 vagas de emprego e estágio na última semana do mês de setembro. As oportunidades são destinadas a trabalhadores de todos os níveis de escolaridade.
A maioria das oportunidades são para cargos de soldador, mecânico industrial, auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição e ajudante geral - descarga de carvão. Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar a uma das vagas. É bom lembrar que as atualizações são feitas diariamente e as chances podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Na Grande Vitória, os postos estão distribuídos pelos Sines de Vila Velha (193), Serra (850), Vitória (146) e Cariacica (303). Há ainda 34 oportunidades na Agência de Emprego de Viana e 833 na Agência do Trabalhador de Cariacica.
Já os candidatos do interior do Estado devem procurar as unidades de Anchieta (57), Aracruz (158) e Linhares (149).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 193
- Ajudante, auxiliar de bar (5)
- Analista contábil (1)
- Armador de ferros (1)
- Assistente de compras (1)
- Assistente de cozinhador (2)
- Assistente de vendas (22)
- Assistente social (1)
- Atendente balconista (6)
- Atendente de lojas (2)
- Auxiliar administrtivo - estágio (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cobrança (1)
- Auxiliar de conservação de obras civis (4)
- Auxiliar de cozinha (10)
- Auxiliar de eletrotécnico (6)
- Auxiliar de escrituração fiscal (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de linha de produção (14)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)
- Chefe de bar (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes pcd (1)
- Cumim (5)
- Educador social especialista em Jogos (1)
- Educador social especialista em Artes (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (2)
- Estofador de móveis (1)
- Fiscal de loja (3)
- Garçom (2)
- Lavador de artefatos de tapeçaria (1)
- Líder de recepção (1)
- Manicure (2)
- Motorista de automóveis (10)
- Nutricionista (10)
- Operador de caixa (4)
- Operador de caldeira (2)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (7)
- Psicólogo social (1)
- Recepcionista atendente (1)
- Recepcionista de hotel (1)
- Salgadeiro (1)
- Secretária(o) executiva(o) (1)
- Serralheiro (1)
- Servente de obras (8)
- Subgerente de loja - operações comerciais (2)
- Técnico eletrônico (4)
- Trabalhador de preparação de pescados - limpeza (2)
- Vendedor interno (28)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 833
- Açougueiro (21)
- Ajudante (17)
- Ajudante de caminhão (15)
- Ajudante de caminhão e armazém (10)
- Ajudante de carga e descarga (6)
- Ajudante de depósito (5)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de padeiro (8)
- Ajudante de pedreiro (8)
- Ajudante/montador (3)
- Alinhador (1)
- Amarrador (5)
- Analista de pcp (2)
- Analista em marketing (2)
- Artífice (1)
- Assistente administrativo de logística (1)
- Assistente de vendas (2)
- Atendente (1)
- Atendente de estacionamento (5)
- Auxiliar (4)
- Auxiliar administrativo (8)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de armazém (1)
- Auxiliar de câmara fria (2)
- Auxiliar de carga e descarga (20)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de depósito (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de expedição (40)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de indústria (3)
- Auxiliar de lavanderia (5)
- Auxiliar de licitação (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de manutenção - predial (2)
- Auxiliar de marketing (1)
- Auxiliar de mecânica (1)
- Auxiliar de mecânica (1)
- Auxiliar de mecânico automotivo (1)
- Auxiliar de obras (9)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de produção - confeitaria (1)
- Auxiliar de produção (9)
- Auxiliar de recepcionista (1)
- Auxiliar de serviços gerais (17)
- Auxiliar de setor fiscal (1)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Auxiliar operação de produção (1)
- Auxiliar operacional logístico (1)
- Babá (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Bordadeira (1)
- Caldeireiro maçariqueiro (6)
- Camareira (5)
- Camareira (5)
- Carpinteiro (12)
- Churrasqueiro (2)
- Conferente (8)
- Costureira (2)
- Costureiro industrial pesado (couro) (1)
- Cozinheira (3)
- Cuidadora de idosos (3)
- Culinarista chef (1)
- Eletricista (4)
- Eletricista de força e controle (1)
- Eletricista veicular (1)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (2)
- Encanador (4)
- Encarregado geral (1)
- Estagiário (a) Ensino Médio (2)
- Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)
- Estágio Administração (1)
- Estágio em Marketing (2)
- Estágio Logística (1)
- Estágio Nível Superior (2)
- Estágio PCP (2)
- Estágio setor de compras (2)
- Estágio TI (1)
- Estoquista (1)
- Faturista de cte (2)
- Fiscal de controle de patrimônio (10)
- Fresador (1)
- Gerente de loja (2)
- Inspetor de solda n1 (1)
- Lanterneiro (1)
- Lubrificador (1)
- Maçariqueiro (5)
- Mecânico - conserto em carreta (1)
- Mecânico (4)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico de suspensão e freio (2)
- Mecânico diesel (2)
- Mensageiro (1)
- Monitoramento (5)
- Montador de carreta (1)
- Montador de guias e cadeiras (1)
- Motorista (9)
- Motorista carreteiro cnh E (20)
- Motorista cnh AB (3)
- Motorista cnh AD (2)
- Motorista cnh C (1)
- Motorista cnh D (7)
- Motorista cnh D/E (1)
- Motorista cnh E (4)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista entregador (1)
- Motorista entregador cnh D (4)
- Motorista parqueador cnh B (4)
- Oficial (5)
- Operador atacarejo frente de loja (20)
- Operador de câmara fria (2)
- Operador de empilhadeira (10)
- Operador de equipamentos pesados cnh D (2)
- Operador de logística (1)
- Operador de máquinas (4)
- Operador de rolo compactador (1)
- Operador de telemarketing (10)
- Operador logístico (5)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (48)
- Pintor (1)
- Pintor de carreta (1)
- Pintor industrial (1)
- Polidor automotivo (1)
- Preparador de sucata e aparas (1)
- Promotor de vendas (3)
- Recepcionista (6)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Secretária executiva (1)
- Servente (2)
- Soldador (1)
- Soldador de chaparia (6)
- Supervisor de estoque (1)
- Técnico em laboratório (1)
- Técnico mecânico (2)
- Televendas (3)
- Torneiro mecânico (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Vendedor de consórcio (5)
- Vendedor externo (3)
- Vendedor interno - vendas de carretas (5)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor prospector (2)
- Vistoriador (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Açougueiro (12)
- Ajudante de caminhão (2)
- Ajudante de entrega (2)
- Armador (15)
- Assistente de departamento de pessoal (1)
- Assistente de rh (1)
- Assistente social (1)
- Auxiliar administrativo (19)
- Auxiliar de açougueiro (6)
- Auxiliar de escritório (5)
- Auxiliar de expedição (40)
- Auxiliar de farmácia (1)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (3)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Carpinteiro (15)
- Conferente (3)
- Eletricista (2)
- Empacotador (5)
- Encarregado de obras (3)
- Enfermeiro (1)
- Farmacêutico (1)
- Motorista cegonheiro (3)
- Operador atacarejo frente de loja (10)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de telemarketing (10)
- Pedreiro (15)
- Repositor de flv (5)
- Repositor de mercearia (5)
- Secretária de clínica (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico em edificações (2)
- Vendedor interno (2)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 850
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)
- Ajudante de cozinha (42)
- Ajudante de obras pcd (1)
- Ajudante de padeiro (2)
- Alinhador de direção (5)
- Analista administrativo (1)
- Analista de marketing (1)
- Arrematadeira (6)
- Artífice de manutenção (2)
- Atendente de lanchonete (13)
- Atendente de telemarketing (4)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de limpeza (34)
- Auxiliar de mecânico (2)
- Auxiliar de pintor de automóveis (2)
- Auxiliar de prótese dentária (1)
- Babá (1)
- Balconista de açougue (1)
- Caldeireiro pcd (2)
- Caldeireiro (60)
- Carpinteiro (10)
- Chapista de lanchonete (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (5)
- Corretor de imóveis (7)
- Cortador de roupas (5)
- Costureira (1)
- Desenhista de páginas da internet - web designer (3)
- Editor de texto e imagem (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (5)
- Empregado doméstico arrumador (1)
- Encanador pcd (2)
- Encarregado de manutenção (10)
- Engenheiro de automação (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Especialista em engenharia metalurgica de minas e de materiais (2)
- Fiscal de loja (3)
- Instalador de som e acessórios de veículos (5)
- Lixador de peças de metal (45)
- Maçariqueiro (35)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de automóvel (5)
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais pcd (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico industrial (140)
- Mecânico montador (30)
- Mecânico (1)
- Motofrentista (6)
- Motorista de caminhão (2)
- Nutricionista (1)
- Operador de caixa (5)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de empilhadeira (11)
- Operador de máquina extrusão (2)
- Operador de rolo - espargidor (1)
- Operador de rolo de asfalto (1)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (10)
- Prensista de borracha (2)
- Recenseador (70)
- Repositor (5)
- Repositor de mercadorias (2)
- Representante comercial autonomo (1)
- Secretaria executiva (1)
- Serralheiro (3)
- Soldador (150)
- Técnico de planejamento da indústria metalúrgica - estruturas metálicas (1)
- Técnico mecânico (4)
- Trabalhador de pavimentação - rodovias (1)
- Vendedor - no comércio de mercadorias (5)
- Vendedor de serviços (27)
- Vendedor interno (17)
- Vendedor porta a porta (10)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 146
- Administrador de banco de dados pcd (1)
- Administrador em segurança da informação pcd (1)
- Analista de desenvolvimento de sistemas pcd (1)
- Analista de desenvolvimento de software pcd (2)
- Assistente de contadoria fiscal (1)
- Assistente de vendas (6)
- Atendente de farmácia - balconista pcd (20)
- Auxiliar administrativo pcd (10)
- Auxiliar de barman (1)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de crédito (2)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de logistica pcd (4)
- Bordadeira (1)
- Carpinteiro (10)
- Confeiteiro (1)
- Conferente de logística (3)
- Consultor de vendas (2)
- Costureira em geral (2)
- Cozinheiro de restaurante (2)
- Cumim (3)
- Eletricista (3)
- Embalador, a mão pcd (30)
- Forneiro de padaria (1)
- Garçom (2)
- Motorista entregador (6)
- Pedreiro (10)
- Pesquisador em ciências da computação e informática pcd (1)
- Pintor de automóveis (2)
- Porteiro pcd (2)
- Repositor de mercadorias (1)
- Técnico automotivo (2)
- Técnico de planejamento e programação da manutenção (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor pracista (1)
- Zelador (1)
AGÊNCIA DE EMPREGO DE VIANA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, das 8 às 17 horas, que funciona no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha.
- Vagas: 34
- Ajudante de obra (5)
- Auxiliar de lavandeira (2)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Camareira (2)
- Carpinteiro (5)
- Costureiro industrial pesado/couro (2)
- Mecânico diesel (1)
- Motorista (1)
- Operador de máquinas leves e pesadas (2)
- Pedreiro (5)
- Pintor construção civil (1)
- Recepcionista (2)
- Vendedor interno e externo (2)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 303
- Açougueiro (5)
- Ajudante de obras pcd (4)
- Analista fiscal (1)
- Atendente de balcão (1)
- Atendente de farmácia (1)
- Atendente de mesa (1)
- Auxiliar de expedição (100)
- Auxiliar de limpeza (50)
- Auxiliar de operação (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Costureira industrial (1)
- Instalador de linhas de comunicação de dados (1)
- Motorista carreteiro (4)
- Operador de máquinas (40)
- Operador de telemarketing (1)
- Operador de vendas pcd (2)
- Pedreiro (40)
- Perfumista (2)
- Pintor de obras (1)
- Recuperador de crédito (41)
- Técnico agrícola (1)
- Técnico de rede (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor porta a porta (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 57
- Ajudante geral - descarga de carvão (40)
- Assistente departamento pessoal (1)
- Educador (1)
- Operador de maquinas pesadas (6)
- Projetista (1)
- Recepcionista noturno (1)
- Secretária bilíngue (1)
- Técnico segurança do trabalho (3)
- Vendedor/atendente (3)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 158
- Açougueiro (1)
- Analista de folha (1)
- Assistente administrativo (1)
- Auxiliar contábil e financeiro (1)
- Auxiliar de segurança do trabalho (1)
- Auxiliar de suprimentos (1)
- Auxiliar de tráfego (1)
- Caldeireiro (2)
- Consultor comercial (1)
- Domestica/cuidadora (1)
- Empregada doméstica (1)
- Gerente de projetos (1)
- Instrumentista industrial (20)
- Líder de montagem (2)
- Lixador de peças de metal (13)
- Maçariqueiro (4)
- Marinheiro de conves (2)
- Mecânico (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico montador (11)
- Mergulhador (10)
- Motorista de carro leve (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (15)
- Pintor de airless (1)
- Pintor industrial (2)
- Pintor industrial letrista (1)
- Pintor jatista (3)
- Soldador eletrodo (2)
- Soldador MIG (5)
- Soldador MIG/TIG (5)
- Supervisor (1)
- Supervisor de processos de manutenção (1)
- Técnico de comissionamento (10)
- Técnico de instrumentação (20)
- Técnico mecânico de comissionamento (5)
- Vendedor porta a porta (6)
- Vendedora - vestuário infantil e acessórios (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 149
- Ajudante de montagem (10)
- Analista de rota (1)
- Armador (3)
- Arte finalista (1)
- Atendente/caixa (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Auxiliar de manutençao civil (2)
- Auxiliar de manutenção (2)
- Auxiliar de obras (1)
- Auxiliar de produção (14)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Balconista (2)
- Caldeireiro irata (1)
- Caldeireiro (5)
- Carpinteiro (1)
- Comprador (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheiro (2)
- Cozinheiro de cafeteria (2)
- Chefe de cozinha (1)
- Conferente (2)
- Consultor de vendas (12)
- Coordenador de vendas (2)
- Eletricista industrial (4)
- Encarregado geral (1)
- Encarregado civil (1)
- Instalador de acessório (1)
- Jardineiro (3)
- Lavador de veiculos (1)
- Maçariqueiro (2)
- Marketing de empresa (1)
- Meio oficial de caldeiraria (2)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mobilizador (30)
- Motoboy m (2)
- Montador de estrutura metalica (2)
- Oficial pedreiro (4)
- Operador de caixa (2)
- Pintor industrial irata n1 (2)
- Preparador de veiculos (1)
- Sub-gerente (1)
- Serralheiro (2)
- Soldador (2)
- Técnico manutençao (2)
- Técnico infraestrutura TI (1)
- Técnico segurança trabalho (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de automoveis (1)
- Vendedor interno (1)