Sebrae abre vagas no ES com salário de até R$ 6.800

Oportunidades são destinadas aos cargos de analista (nível superior) e assistente (nível médio); prazo para se inscrever segue até o dia 27 de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:15

Sede do Sebrae na Enseada do Suá
Sede do Sebrae na Enseada do Suá Crédito: Sebrae/Divulgação

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com processo seletivo aberto para a contratação de analistas (nível superior) e assistente (nível médio). A remuneração é de R$ 6.854,72 e R$ 2.842,25, respectivamente.

As oportunidades para os postos de analistas são para trabalhar nos municípios de Iúna e Vitória. Os interessados precisam ter graduação em Turismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação (Publicidade e Propaganda), Marketing, Sistemas de Informação ou Administração. É necessário ainda ter experiência em atendimento ao cliente, gestão de soluções digitais e Salesforce Marketing Cloud, conforme os requisitos específicos de cada vaga descritos no edital.

Já para o cargo de assistente, as chances são para as unidades da Grande Vitória. Além do ensino médio, é preciso ter experiência comprovada de no mínimo seis meses atuando em suporte a usuários de sistemas corporativos, atendimento ao cliente interno e externo, organização de arquivo e documentos e elaboração de planilhas eletrônicas e controles diversos.

O contrato será regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os contratados recebem ainda assistência médico-hospitalar, plano odontológico, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 27 de outubro, no site Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec), responsável pela condução da seleção. 

A taxa de participação é de R$ 70 para analistas e R$ 50 para os assistentes. Pessoas com deficiência e impossibilitadas de arcar com o pagamento da taxa de inscrição (hipossuficientes) podem pedir a isenção do valor. Para isso, basta preencher os dados (no caso de CadÚnico) ou enviar o laudo médico (no caso de PCD) e clicar no botão “enviar pedido de isenção”.

A seleção contará com prova objetiva e discursiva, avaliação de habilidades e de perfil, análise curricular e entrevista individual. O exame objetivo será aplicado no dia 2 de novembro. A convocação ocorre no dia 29 de outubro. 

