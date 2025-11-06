Saúde

Rede Meridional realiza mutirão para contratar mais de 100 profissionais

Iniciativa acontece das 8 às 11 horas, na unidade que funciona em Alto Lage; postos são para cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:51

Hospital Meridional Crédito: Ricardo Medeiros

A Rede Meridional realiza nesta sexta-feira (7) um mutirão de emprego para contratar 110 profissionais da área da Saúde. A ação acontece das 8 às 11 horas, na unidade que funciona em Alto Lage, Cariacica. O atendimento será feito por ordem de chegada.

As oportunidades são para cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os candidatos devem comparecer ao local, pessoalmente, munidos dos documentos pessoais.

A rede de hospitais fará outros feirões de emprego nos próximos meses.

Serviço

Data: 7 de novembro (sexta-feira)

Horário: das 8h às 11h

das 8h às 11h Local: Hospital Meridional Cariacica, Avenida Meridional, 200, Alto Lage.

Hospital Meridional Cariacica, Avenida Meridional, 200, Alto Lage. Vagas: técnico de enfermagem (90) e enfermeiro (20)

