Rede Meridional realiza mutirão para contratar mais de 100 profissionais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:51
A Rede Meridional realiza nesta sexta-feira (7) um mutirão de emprego para contratar 110 profissionais da área da Saúde. A ação acontece das 8 às 11 horas, na unidade que funciona em Alto Lage, Cariacica. O atendimento será feito por ordem de chegada.
As oportunidades são para cargos de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os candidatos devem comparecer ao local, pessoalmente, munidos dos documentos pessoais.
A rede de hospitais fará outros feirões de emprego nos próximos meses.
