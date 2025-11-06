Oportunidades

Senac realiza mutirão de emprego em três cidades do ES

Nesta quinta-feira (6), o atendimento ocorre em São Mateus e em Santa Teresa, enquanto que no sábado (8), em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:07

Carteira de trabalho digital, emprego, CLT Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Senac realiza esta semana mutirão de emprego em três cidades do Espírito Santo. Os interessados devem ficar atentos às datas de cada iniciativa.

Nesta quinta-feira (6), o atendimento ocorre em São Mateus e em Santa Teresa, enquanto que no sábado (8), em Cachoeiro de Itapemirim. Para participar dos processo seletivos, basta o candidato procurar uma das unidades, sem esquecer de levar RG, CPF e currículo (opcional).

O evento em São Mateus, no Norte do Estado tem oportunidades para auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem, entre outras chances, para atender a demanda local. A seleção dos candidatos será feita no Sesc São Mateus, que fica na Rua Coronel Constantino Cunha, 1.738, Chácara do Morro, das 9h30 às 15h.

Em Santa Teresa, na região serrana, o atendimento ocorre das 11 às 15 horas, com vagas para diversas áreas por meio de empresas parceiras. Os interessados devem comparecer ao Senac, localizado na Rua Bernardino Monteiro, 682, bairro dos Pinheiros.

No sábado (8), o mutirão será realizado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com 160 oportunidades nos segmentos de comércio, gestão, contabilidade, saúde e administrativo. O atendimento ocorre das 9 às 12 horas.

Os candidatos também terão a chance de participar de workshop sobre entrevista de emprego, com orientações sobre ética, postura e imagem profissional, e ainda com dicas de bom atendimento ao cliente.

Os interessados em participar podem se inscrever por meio de um formulário on-line.

O mutirão do Emprega Senac terá a parceria da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) e o Sine do município.

A Unidade Senac Cachoeiro de Itapemirim fica na avenida Jones dos Santos Neves, 253, bairro Santo Antônio.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta