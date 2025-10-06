Home
>
Empregos
>
Petrobras abre 715 vagas para jovens aprendizes a partir desta segunda-feira (6)

Petrobras abre 715 vagas para jovens aprendizes a partir desta segunda-feira (6)

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, sendo que a idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:31

Edifício sede da Petrobras
Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Petrobras estão abertas a partir desta segunda-feira (6). A oferta é de 715 vagas, distribuídas por 13 estados, inclusive o Espírito Santo, além do Distrito Federal.

Recomendado para você

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, sendo que a idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência

Petrobras abre 715 vagas para jovens aprendizes a partir desta segunda-feira (6)

Contratação imediata, em funções de produção e cadastro de reserva para quando iniciar a montagem e operação do evento até atendimento ao público e vendas durante os seis dias de evento

Feira de moda abre 2.800 vagas temporárias de emprego no ES

Há oportunidades para analista de recursos humanos, atendente de hospital, atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, enfermeiro, gerente de crédito, entre outras chances

Em busca de emprego? ES tem mais de 7.530 vagas abertas

São reservadas 30% das chances para pessoas negras, indígenas e quilombolas; 20% para PCDs, 15% para egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento ou em medida socioeducativa

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, sendo que a idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência.

No Espírito Santo, as chances são para os municípios de Linhares e Vitória. Há ainda postos em Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF), Três Lagoas (MS).

A estatal informou que candidatos que ainda não concluíram o ensino médio devem comprovar matrícula e frequência à escola, e o curso de aprendizagem escolhido deve ser em horário diferente do turno escolar.

QUAIS SÃO OS CURSOS?

A iniciativa oferece diversas oportunidades em cursos de aprendizagem, como:

  • Instrumentação
  • Eletricista industrial
  • Mecânico de manutenção
  • Assistente de logística
  • Assistente de gerenciamento de obras
  • Eletricista predial
  • Encanador hidráulico
  • Construtor de edificações
  • Auxiliar de caldeireiro
  • Soldador
  • Assistente administrativo
  • Suporte técnico em tecnologia da informação
  • Entre outros.

Além dos seguintes cursos técnicos:

  • Automação industrial
  • Eletrotécnica
  • Mecatrônica
  • Mecânica
  • Manutenção de máquinas industriais
  • Instrumentação industrial
  • Desenvolvimento de sistemas
  • Petroquímica
  • Logística
  • Química 
  • Sistemas de energia renovável.

COMO SE INSCREVER?

Os interessados poderão se inscrever de 6 a 12 de outubro, por meio do site do programa.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?

A jornada de aprendizagem será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, contabilizando o total de 20 horas semanais. Os aprendizes terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.

O programa terá duração de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica, além de cursos técnicos. Para a formação profissional, a estatal conta com a parceria do Senai para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico.

O objetivo da Petrobras é promover a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Saiba quais são as diferenças entre estágio e jovem aprendiz

Feira de moda abre 2.800 vagas temporárias de emprego no ES

Em busca de emprego? ES tem mais de 7.530 vagas abertas

Assembleia, Polícia Penal e Viana: mais de 17 mil vagas abertas em concursos e seleções

Prefeitura da Serra abre mais de 300 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.155

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais