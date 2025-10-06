Oportunidade

Petrobras abre 715 vagas para jovens aprendizes a partir desta segunda-feira (6)

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:31

Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Petrobras estão abertas a partir desta segunda-feira (6). A oferta é de 715 vagas, distribuídas por 13 estados, inclusive o Espírito Santo, além do Distrito Federal.

São reservadas 30% das chances para pessoas negras, indígenas e quilombolas; 20% para PCDs, 15% para egressos de trabalho infantil ou análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento ou em medida socioeducativa

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, sendo que a idade máxima não se aplica aos candidatos com deficiência.

No Espírito Santo, as chances são para os municípios de Linhares e Vitória. Há ainda postos em Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF), Três Lagoas (MS).

A estatal informou que candidatos que ainda não concluíram o ensino médio devem comprovar matrícula e frequência à escola, e o curso de aprendizagem escolhido deve ser em horário diferente do turno escolar.

QUAIS SÃO OS CURSOS?

A iniciativa oferece diversas oportunidades em cursos de aprendizagem, como:

Instrumentação

Eletricista industrial

Mecânico de manutenção

Assistente de logística

Assistente de gerenciamento de obras

Eletricista predial

Encanador hidráulico

Construtor de edificações

Auxiliar de caldeireiro

Soldador

Assistente administrativo

Suporte técnico em tecnologia da informação

Entre outros.

Além dos seguintes cursos técnicos:

Automação industrial

Eletrotécnica

Mecatrônica

Mecânica

Manutenção de máquinas industriais

Instrumentação industrial

Desenvolvimento de sistemas

Petroquímica

Logística

Química

Sistemas de energia renovável.

COMO SE INSCREVER?

Os interessados poderão se inscrever de 6 a 12 de outubro, por meio do site do programa.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?

A jornada de aprendizagem será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, contabilizando o total de 20 horas semanais. Os aprendizes terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia.

O programa terá duração de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica, além de cursos técnicos. Para a formação profissional, a estatal conta com a parceria do Senai para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico.

O objetivo da Petrobras é promover a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.

