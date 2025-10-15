Mutirão do emprego oferece mais de 350 vagas em Linhares neste sábado (18)

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:53
Um mutirão de emprego deve preencher mais de 350 oportunidades de trabalho neste sábado (18) em Linhares. A ação será promovida pelo Senac, das 8 às 13 horas, em parceria com o Sine e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).
Para participar, é necessário levar RG, CPF e currículo (opcional). O evento também conta com Espaço kids, para quem não tem com quem deixar os filhos.
Há vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade disponibilizadas por 13 empresas dos setores de comércio de bens, serviços e turismo do município. Também tem chances para quem busca o primeiro emprego, como Menor Aprendiz, com idade mínima de 14 anos.
Os postos são para os seguinte cargos:
