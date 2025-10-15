Oportunidades

Mutirão do emprego oferece mais de 350 vagas em Linhares neste sábado (18)

Há vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade disponibilizadas por 13 empresas dos setores de comércio de bens, serviços e turismo do município

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:53

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um mutirão de emprego deve preencher mais de 350 oportunidades de trabalho neste sábado (18) em Linhares. A ação será promovida pelo Senac, das 8 às 13 horas, em parceria com o Sine e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Para participar, é necessário levar RG, CPF e currículo (opcional). O evento também conta com Espaço kids, para quem não tem com quem deixar os filhos.

Há vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade disponibilizadas por 13 empresas dos setores de comércio de bens, serviços e turismo do município. Também tem chances para quem busca o primeiro emprego, como Menor Aprendiz, com idade mínima de 14 anos.

Os postos são para os seguinte cargos:

Analista de recursos humanos

Agente de vendas

Porteiro

Jardineiro

Operador de caixa

Açougueiro

Motorista

Cozinheira

Auxiliar administrativo

Fiscal de loja

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de crediário

Atendente

Entre outros postos.

SERVIÇO

Mutirão de Empregos - Senac Linhares

Data: 18 de outubro de 2025 (sábado)

18 de outubro de 2025 (sábado) Horário: 8h às 13h

8h às 13h Local: Rua Governador Florentino Ávidos, nº 80, 3º andar, Bairro Nossa Senhora Conceição, Linhares

Rua Governador Florentino Ávidos, nº 80, 3º andar, Bairro Nossa Senhora Conceição, Linhares Empresas parceiras: Viação Águia Branca, Distribuidora de Bebidas São Rafael, Cereais do Nico, Casa do Adubo, Móveis Linhares, Havan, Condonal, e os Supermercados Oriundi, Sempre Tem, Grassi, BH, Casagrande e Martins.

