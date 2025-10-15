Home
Mutirão do emprego oferece mais de 350 vagas em Linhares neste sábado (18)

Há vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade disponibilizadas por 13 empresas dos setores de comércio de bens, serviços e turismo do município

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:53

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um mutirão de emprego deve preencher mais de 350 oportunidades de trabalho neste sábado (18) em Linhares. A ação será promovida pelo Senac, das 8 às 13 horas, em parceria com o Sine e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Para participar, é necessário levar RG, CPF e currículo (opcional). O evento também conta com Espaço kids, para quem não tem com quem deixar os filhos.

Há vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade disponibilizadas por 13 empresas dos setores de comércio de bens, serviços e turismo do município. Também tem chances para quem busca o primeiro emprego, como Menor Aprendiz, com idade mínima de 14 anos.

Os postos são para os seguinte cargos:

  • Analista de recursos humanos
  • Agente de vendas
  • Porteiro
  • Jardineiro
  • Operador de caixa
  • Açougueiro
  • Motorista
  • Cozinheira
  • Auxiliar administrativo
  • Fiscal de loja
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de crediário
  • Atendente
  • Entre outros postos.

SERVIÇO

  • Mutirão de Empregos - Senac Linhares
  • Data: 18 de outubro de 2025 (sábado)
  • Horário: 8h às 13h
  • Local: Rua Governador Florentino Ávidos, nº 80, 3º andar, Bairro Nossa Senhora Conceição, Linhares
  • Empresas parceiras: Viação Águia Branca, Distribuidora de Bebidas São Rafael, Cereais do Nico, Casa do Adubo, Móveis Linhares, Havan, Condonal, e os Supermercados Oriundi, Sempre Tem, Grassi, BH, Casagrande e Martins. 
