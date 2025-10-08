Oportunidade

Mutirão de empregos oferece 100 vagas em hospitais do ES nesta sexta (10)

O programa Recruta Aebes vai abrir oportunidades para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de limpeza e auxiliares de cozinha

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:37

Os interessados em trabalhar em ambiente hospitalar vão poder se candidatar a 100 vagas de emprego na próxima sexta-feira (10). A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes) está lançando o projeto Recruta Aebes, que visa contratar trabalhadores para atuarem nos hospitais administrados pela associação no Estado. A primeira edição do evento vai acontecer às 16 horas, no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.

Nesta ação, as oportunidades são para enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de cozinha e auxiliares de limpeza. Os interessados nas vagas de enfermeiros e técnico de enfermagem devem levar o documento de identidade e o registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES).

A ação vai acontecer no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), na próxima sexta-feira(10) Crédito: Divulgação

Já os que desejam se candidatar para vagas de auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha devem comparecer ao HEVV apenas com o documento de identidade. As chances são para contratação imediata e também vai formar cadastro de reserva. Além disso, o evento vai oferecer vagas para pessoas com deficiência.

O presidente da Aebes, Rodrigo André Seidel, explica que o projeto foi idealizado para suprir as demandas de admissão da associação. “A Aebes está em grande expansão e isso influencia na contratação de funcionários. Por isso, criamos um projeto de recrutamento em que ofertaremos as vagas de acordo com as necessidades da instituição”, afirma Seidel.

Atualmente, a Aebes é responsável por administrar seis hospitais no Espírito Santo: Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá (HESMJ), Hospital Evangélico de Santa Leopoldina (HESL) e Maternidade Municipal de Cariacica (MMC).

Narla Vale, coordenadora de recrutamento e seleção do Hospital Evangélico de Vila Velha, destaca que a criação do programa vai ampliar a divulgação das vagas de emprego, além de facilitar as contratações da Aebes. “Com esse projeto, as ações serão planejadas com ampla divulgação, assim entendemos que teremos o contato de profissionais sempre renovados para atender nas nossas unidades.”

De acordo com a associação, o próximo evento do Projeto Recruta Aebes está previsto para acontecer no início de 2026.

Serviço

1º EVENTO RECRUTA AEBES

Data: 10/10/2025 (sexta-feira)

10/10/2025 (sexta-feira) Horário: das 16h às 20h

16h às 20h Local: Setor de Oftalmologia do HEVV - Av. Carlos Lindenberg, 5390, bairro Nossa Sra. da Penha, Vila Velha

Vagas: 100

100 Oportunidades: Enfermagem, técnico em enfermagem, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza

O que levar?

Enfermagem e técnico em enfermagem: documento de identidade (RG) e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES)



Auxiliar de limpeza e auxiliar de cozinha: apenas documento de identidade (RG)

