Senac abre mais de 360 vagas em curso de graça no Norte do ES

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:48
O Senac está com mais de 360 vagas abertas em cursos de qualificação de graça em dois municípios do Norte do Espírito Santo. As oportunidades são direcionadas às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e disponibilizadas em parceria com as prefeituras envolvidas.
As primeiras turmas estão previstas para começarem no dia 6 de outubro. Após a conclusão, os participantes poderão trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada.
Em Linhares, os interessados devem procurar uma das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Aviso, Farias, Interlagos, Rio Quartel, Bebedouro, Conceição, Nova Esperança e na Cáritas Bebedouro.
As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes qualificações:
Já em Sooretama, as aulas vão ocorrer na Escola João Neves Pereira e na Escola Irmã Michela Narchi. O atendimento aos interessados ocorre na Secretaria Municipal de Assistência Social (Nosso Espaço).
As chances são para os seguintes cursos:
Para matrícula, os interessados devem apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovantes de residência e escolaridade. Mais informaçõe pelo telefone (27) 3264-5400 ou na secretaria do Senac de Linhares.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o