Linhares e Sooretama

Senac abre mais de 360 vagas em curso de graça no Norte do ES

Há oportunidades para Maquiador, Manicure e Pedicure, Auxiliar de Cozinha, Assistente de Logística, Cuidador de Idosos, Cuidador Infantil, Preparo de Pizzas, entre outras opções

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:48

Curso de panificação Crédito: Freepik

O Senac está com mais de 360 vagas abertas em cursos de qualificação de graça em dois municípios do Norte do Espírito Santo. As oportunidades são direcionadas às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e disponibilizadas em parceria com as prefeituras envolvidas.

As primeiras turmas estão previstas para começarem no dia 6 de outubro. Após a conclusão, os participantes poderão trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada.

Em Linhares, os interessados devem procurar uma das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Aviso, Farias, Interlagos, Rio Quartel, Bebedouro, Conceição, Nova Esperança e na Cáritas Bebedouro.

As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes qualificações:

Assistente de Logística

Auxiliar de Cozinha

Corte Preciso: Técnicas de Açougueiro

Cuidador de Idosos

Cuidador Infantil

Maquiador

Manicure e Pedicure

Mídias Criativas com Inteligência Artificial

Molhos e Acompanhamentos

Panificação: Técnicas e Bases

Preparo de Pizzas

Já em Sooretama, as aulas vão ocorrer na Escola João Neves Pereira e na Escola Irmã Michela Narchi. O atendimento aos interessados ocorre na Secretaria Municipal de Assistência Social (Nosso Espaço).

As chances são para os seguintes cursos:

Assistente Administrativo

Assistente de Logística

Cuidador de Idosos

Ferramentas de Marketing Digital

Informática Básica.

O que levar?

Para matrícula, os interessados devem apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovantes de residência e escolaridade. Mais informaçõe pelo telefone (27) 3264-5400 ou na secretaria do Senac de Linhares.

Confira as vagas

LINHARES

Churrasco: Molhos e Acompanhamentos

Local: Hiper Casagrande

Hiper Casagrande Horário: das 16h às 20h

das 16h às 20h Data de início: 6 de outubro

Panificação: Técnicas e Bases

Local: Hiper Casagrande

Hiper Casagrande Horário: das 16h às 20h

das 16h às 20h Data de início: 6 de outubro

Corte Preciso: Técnicas de Açougueiro

Local: Hiper Casagrande

Hiper Casagrande Horário: das 16h às 20h

das 16h às 20h Data de início: 6 de outubro

Auxiliar de Cozinha

Local: CRAS Interlagos

CRAS Interlagos Horário: 08h às 12h

08h às 12h Data de início: 13 de outubro

Assistente de Logística

Local: CRAS Rio Quartel

CRAS Rio Quartel Horário: 13h às 17h

13h às 17h Data de início: 13 de outubro

Cuidador de Idosos

Local: CRAS Bebedouro

CRAS Bebedouro Horário: 18h às 22h

18h às 22h Data de início: 13 de outubro

Preparos de Pizza

Local: CRAS Nova Esperança

CRAS Nova Esperança Horário: 13h às 17h

13h às 17h Data de início: 13 de outubro

Maquiador

Local : CRAS Aviso

: CRAS Aviso Horário: 13h às 17h

13h às 17h Data de início: 20 de outubro

Manicure e Pedicure

Local: Extensão do CRAS em Farias

Extensão do CRAS em Farias Horário: 8h às 12h

8h às 12h Data de início: 20 de outubro

Cuidador Infantil

Local: CRAS Conceição

CRAS Conceição Horário: 18h às 22h

18h às 22h Data de início: 20 de outubro

Mídias Criativas com Inteligência Artificial

Local: Cáritas Bebedouro

Cáritas Bebedouro Horário: 13h às 17h

13h às 17h Data de início: 20 de outubro

SOORETAMA

Cuidador de Idosos

Local: Escola João Neves Pereira

Escola João Neves Pereira Horário: 18h às 22h

18h às 22h Data de início: 13 de outubro

Assistente Administrativo

Local: Escola João Neves Pereira

Escola João Neves Pereira Horário: 18h às 22h

18h às 22h Data de início: 13 de outubro

Assistente de Logística

Local: Escola João Neves Pereira

Escola João Neves Pereira Horário: 18h às 22h

18h às 22h Data de início: 13 de outubro

Ferramentas de Marketing Digital

Local: Escola João Neves Pereira

Escola João Neves Pereira Horário: 18h às 22h

18h às 22h Data de início: 13 de outubro

Informática Básica

Local: Escola Irmã Michela Narchi

Escola Irmã Michela Narchi Horário: 18h às 22h

18h às 22h Data de início: 13 de outubro

