Senac abre mais de 360 vagas em curso de graça no Norte do ES

Há oportunidades para Maquiador, Manicure e Pedicure, Auxiliar de Cozinha, Assistente de Logística, Cuidador de Idosos, Cuidador Infantil, Preparo de Pizzas, entre outras opções

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:48

Curso de panificação Crédito: Freepik

O Senac está com mais de 360 vagas abertas em cursos de qualificação de graça em dois municípios do Norte do Espírito Santo. As oportunidades são direcionadas às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e disponibilizadas em parceria com as prefeituras envolvidas.

As primeiras turmas estão previstas para começarem no dia 6 de outubro. Após a conclusão, os participantes poderão trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada.

Em Linhares, os interessados devem procurar uma das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Aviso, Farias, Interlagos, Rio Quartel, Bebedouro, Conceição, Nova Esperança e na Cáritas Bebedouro.

As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes qualificações:

  • Assistente de Logística
  • Auxiliar de Cozinha
  • Corte Preciso: Técnicas de Açougueiro 
  • Cuidador de Idosos
  • Cuidador Infantil
  • Maquiador
  • Manicure e Pedicure
  • Mídias Criativas com Inteligência Artificial
  • Molhos e Acompanhamentos
  • Panificação: Técnicas e Bases
  • Preparo de Pizzas

Já em Sooretama, as aulas vão ocorrer na Escola João Neves Pereira e na Escola Irmã Michela Narchi. O atendimento aos interessados ocorre na Secretaria Municipal de Assistência Social (Nosso Espaço).

As chances são para os seguintes cursos:

  • Assistente Administrativo
  • Assistente de Logística
  • Cuidador de Idosos
  • Ferramentas de Marketing Digital
  • Informática Básica.

O que levar?

Para matrícula, os interessados devem apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovantes de residência e escolaridade. Mais informaçõe pelo telefone (27) 3264-5400 ou na secretaria do Senac de Linhares.

Confira as vagas

LINHARES

  • Churrasco: Molhos e Acompanhamentos
  • Local: Hiper Casagrande
  • Horário: das 16h às 20h
  • Data de início: 6 de outubro

  • Panificação: Técnicas e Bases
  • Local: Hiper Casagrande
  • Horário: das 16h às 20h
  • Data de início: 6 de outubro

  • Corte Preciso: Técnicas de Açougueiro
  • Local: Hiper Casagrande
  • Horário: das 16h às 20h
  • Data de início: 6 de outubro

  • Auxiliar de Cozinha
  • Local: CRAS Interlagos
  • Horário: 08h às 12h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Assistente de Logística
  • Local: CRAS Rio Quartel
  • Horário: 13h às 17h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Cuidador de Idosos
  • Local: CRAS Bebedouro
  • Horário: 18h às 22h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Preparos de Pizza
  • Local: CRAS Nova Esperança
  • Horário: 13h às 17h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Maquiador
  • Local: CRAS Aviso
  • Horário: 13h às 17h
  • Data de início: 20 de outubro

  • Manicure e Pedicure
  • Local: Extensão do CRAS em Farias
  • Horário: 8h às 12h
  • Data de início: 20 de outubro

  • Cuidador Infantil
  • Local: CRAS Conceição
  • Horário: 18h às 22h
  • Data de início: 20 de outubro

  • Mídias Criativas com Inteligência Artificial
  • Local: Cáritas Bebedouro
  • Horário: 13h às 17h
  • Data de início: 20 de outubro

SOORETAMA

  • Cuidador de Idosos
  • Local: Escola João Neves Pereira
  • Horário: 18h às 22h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Assistente Administrativo
  • Local: Escola João Neves Pereira
  • Horário: 18h às 22h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Assistente de Logística
  • Local: Escola João Neves Pereira
  • Horário: 18h às 22h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Ferramentas de Marketing Digital
  • Local: Escola João Neves Pereira
  • Horário: 18h às 22h
  • Data de início: 13 de outubro

  • Informática Básica
  • Local: Escola Irmã Michela Narchi
  • Horário: 18h às 22h
  • Data de início: 13 de outubro

