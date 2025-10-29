McDonad’s abre mais de 80 vagas de emprego em nova loja na Serra

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:49
O McDonald´s está com 85 vagas de emprego abertas para uma nova loja que vai ser inaugurada no final de novembro no município da Serra. As oportunidades são para o cargo de atendente e voltadas para pessoas com e sem deficiência.
Os interessados precisam estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Não é necessário ter experiência. A empresa oferece benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico e alimentação.
Os colaboradores farão parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais, o que possibilita todos os funcionários a alcançarem o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.
A nova unidade vai funcionar na Avenida Elder Scherrer, em Colina de Laranjeiras, com drive-thru e funcionamento 24 horas.
A companhia é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil.
