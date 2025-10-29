Feirão do emprego oferece mais de 2 mil vagas no Terminal de Laranjeiras

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:17
Mais de 2 mil vagas de trabalho estão abertas nesta quarta-feira (29) durante a Blitz do Emprego, que acontece no Terminal de Laranjeiras. A ação acontece até as 12 horas, com apoio do Sine Móvel.
As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade em diferentes áreas de atuação.
Para se candidatar, é necessário apresentar documento de identificação com foto. De acordo com o Sine do município, a entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.
Além dos postos de trabalho, a equipe do órgão vai dar orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego.
A próxima edição da acontece na sexta-feira (31), das 8 às 12 horas, no Centro de Vivência de Barcelona.
A Prefeitura da Serra promove ações da Blitz do Emprego deste janeiro e registra mais de 26.604 oportunidades.
“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, ressalta a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani.
Para conferir outras oportunidades, clique aqui.
