Feirão do emprego oferece mais de 2 mil vagas no Terminal de Laranjeiras

Ação acontece até as 12 horas desta quarta-feira (29), com apoio do Sine Móvel. A próxima edição da acontece na sexta-feira (31), no Centro de Vivência de Barcelona

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:17

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

Mais de 2 mil vagas de trabalho estão abertas nesta quarta-feira (29) durante a Blitz do Emprego, que acontece no Terminal de Laranjeiras. A ação acontece até as 12 horas, com apoio do Sine Móvel.

As oportunidades são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade em diferentes áreas de atuação.

Para se candidatar, é necessário apresentar documento de identificação com foto. De acordo com o Sine do município, a entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.

Além dos postos de trabalho, a equipe do órgão vai dar orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego.

A próxima edição da acontece na sexta-feira (31), das 8 às 12 horas, no Centro de Vivência de Barcelona.

A Prefeitura da Serra promove ações da Blitz do Emprego deste janeiro e registra mais de 26.604 oportunidades.

“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, ressalta a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani.

Confira as vagas

Auxiliar de lavanderia (4)

Atendente de lojas (50, com chance também para trabalhadores com deficiência)

Assistente administrativo (50, com chance também para PCD)

Auxiliar de linha de produção (30)

Auxiliar operacional de logística (60)

Zelador de edifício (1)

Para conferir outras oportunidades, clique aqui.

