Mais de 2 mil vagas disponíveis em mutirão de emprego na Serra neste sábado (8)

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:50
A Prefeitura da Serra realiza neste sábado (8) mais uma edição da Blitz do Emprego, com oportunidades disponíveis para profissionais de vários níveis de escolaridade. A ação acontece no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30, com mais de 2 mil vagas.
Além da possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, os interessados vão receber orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego. A equipe do Sine Móvel também estará presente para facilitar o acesso aos serviços da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do município.
Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação com foto. Não é obrigatório entregar o currículo, embora seja recomendado.
Para conferir a lista completa, clique aqui.
