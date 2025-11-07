Home
Mais de 2 mil vagas disponíveis em mutirão de emprego na Serra neste sábado (8)

Blitz do Emrpego acontece no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30; interessados devem levar o documento de identificação

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:50

Oportunidades de emprego no Sine da Serra
Oportunidades de emprego no Sine da Serra Crédito: Divulgação

Prefeitura da Serra realiza neste sábado (8) mais uma edição da Blitz do Emprego, com oportunidades disponíveis para profissionais de vários níveis de escolaridade. A ação acontece no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30, com mais de 2 mil vagas.

Mais de 2 mil vagas disponíveis em mutirão de emprego na Serra neste sábado (8)

Além da possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, os interessados vão receber orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego. A equipe do Sine Móvel também estará presente para facilitar o acesso aos serviços da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do município.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação com foto. Não é obrigatório entregar o currículo, embora seja recomendado. 

Confira algumas vagas

  • Açougueiro (30)
  • Balconista (40)
  • Confeiteiro (50)
  • Farmacêutico (2)
  • Limpador de piscinas (3)
  • Recepcionista (2)

Para conferir a lista completa, clique aqui. 

Serviço

  • Blitz do Emprego
  • Local: Centro de Vivência do Bairro São Patrício, na Serra
  • Data: 8 de novembro (sábado)
  • Horário: das 8h30 às 12h30

Agenda da Blitz do Emprego em novembro

  • Centro Comunitário de José de Anchieta
  • Data: 12 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: das 13h às 16h
  • Local: Rua Topázio, s/nº, José de Anchieta - Serra

  • Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Laranjeiras
  • Data: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: das 9h às 16h
  • Local: Av. Norte Sul, nº 3.783, Colina de Laranjeiras (ao lado do Terminal de Laranjeiras)

  • Terminal de Laranjeiras
  • Data: 19 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: das 9h às 13h
  • Local: Av. Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras

  • Divinópolis
  • Data: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: das 13h às 16h
  • Local: Rua Mariana, s/nº, próximo à EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo


