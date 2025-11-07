Oportunidades

Mais de 2 mil vagas disponíveis em mutirão de emprego na Serra neste sábado (8)

Blitz do Emrpego acontece no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30; interessados devem levar o documento de identificação

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:50

Oportunidades de emprego no Sine da Serra Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra realiza neste sábado (8) mais uma edição da Blitz do Emprego, com oportunidades disponíveis para profissionais de vários níveis de escolaridade. A ação acontece no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30, com mais de 2 mil vagas.

Além da possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, os interessados vão receber orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego. A equipe do Sine Móvel também estará presente para facilitar o acesso aos serviços da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do município.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação com foto. Não é obrigatório entregar o currículo, embora seja recomendado.

Confira algumas vagas

Açougueiro (30)

Balconista (40)

Confeiteiro (50)

Farmacêutico (2)

Limpador de piscinas (3)

Recepcionista (2)

Para conferir a lista completa, clique aqui.

Serviço

Blitz do Emprego

Local: Centro de Vivência do Bairro São Patrício, na Serra

Centro de Vivência do Bairro São Patrício, na Serra Data: 8 de novembro (sábado)

8 de novembro (sábado) Horário: das 8h30 às 12h30

Agenda da Blitz do Emprego em novembro

Centro Comunitário de José de Anchieta

Data: 12 de novembro de 2025 (quarta-feira)

12 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: das 13h às 16h

das 13h às 16h Local: Rua Topázio, s/nº, José de Anchieta - Serra

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Laranjeiras

Data: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira)

14 de novembro de 2025 (sexta-feira) Horário: das 9h às 16h

das 9h às 16h Local: Av. Norte Sul, nº 3.783, Colina de Laranjeiras (ao lado do Terminal de Laranjeiras)

Terminal de Laranjeiras

Data: 19 de novembro de 2025 (quarta-feira)

19 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: das 9h às 13h

das 9h às 13h Local: Av. Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras

Divinópolis

Data: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)

26 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: das 13h às 16h

das 13h às 16h Local: Rua Mariana, s/nº, próximo à EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo

