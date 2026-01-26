Jovens talentos

Grupo Águia Branca abre Programa Trainee com vagas no ES

Seleção é destinada a estudantes do último ano da graduação ou profissionais recém-formados há até dois anos em cursos superiores de qualquer área

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:19

Oportunidades para jovens recém formados Crédito: Pixabay

O Grupo Águia Branca está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2026 da Divisão Comércio. São oferecidas oportunidades nas áreas Comercial, Administrativa e Técnica, distribuídas entre as concessionárias localizadas nos estados do Espírito Santo e Paraná. O total de vagas, entretanto, não foi informado pela empresa.

A seleção é destinada a estudantes do último ano da graduação ou profissionais recém-formados há até dois anos em cursos superiores de qualquer área.

Os selecionados recebem salário competitivo, assistência odontológica, assistência médica, vale-refeição, previdência privada, entre outros benefícios.

As inscrições podem ser feitas até 30 de janeiro, na página oficial do Programa Trainee 2026.

O processo seletivo conta com análise de compatibilidade com a vaga, jornada on-line, painel de negócios, avaliação psicológica e entrevista por comitê. O resultado final está previsto para agosto.

O programa tem duração de 12 meses e oferece imersão nas operações, mentorias com gestores, participação em projetos estratégicos e acompanhamento da Gerência de Pessoas e Cultura.

Criado em 2021, o programa já atraiu mais de 5 mil inscritos e formou 22 participantes ao longo de suas três edições. Ao todo, 13 trainees foram efetivados e quatro ocupam atualmente posições de liderança.

“Buscamos jovens que desejam construir carreira com propósito e que tenham interesse genuíno em aprender com a diversidade das nossas operações. Investir em trainees significa dar continuidade aos nossos negócios e na construção de lideranças preparadas para inspirar, inovar e transformar”, afirma a a Head de Pessoas e Cultura, Juliana Barcelos.

