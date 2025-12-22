Oportunidades

ES tem mais de 5.940 vagas de emprego nesta segunda-feira (22)

Postos de trabalhado são para cargos de eletricista, atendente de telemaketing, conferente de logística, agente de vendas, motorista, entre outras chances

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:41

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.939 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (22). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidade de trabalho para soldador Crédito: Freepik

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 953. Há oportunidades para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços de alimentação, cortador de roupa, conferente de logística, lavador de artefatos de tapeçaria, operador de empilhadeira, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 851, sendo 235 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, jardineiro, assistente administrativo, agente de vendas, recepcionista, caixa, motorista, marceneiro, eletricista, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.004. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de logística, carpinteiro, eletricista de instalações de veículos automotores, lavador de veículos, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 943. Há oportunidades para agente de pesquisa, ajudante de carga e descarga, assistente de service desk, auxiliar administrativo pcd, babá, eletricista de manutenção geral, encanador, operador de bombas no tratamento de água e efluentes, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 565. Há oportunidades para açougueiro, agente de pátio, armador de ferros, atendente do setor de frios, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, encanador, frentista, higienista industrial, oficial de serviços gerais, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 123. Há oportunidades para vulcanizador, torneiro mecânico, balconista, atendente de mesa, operador de retroescavadeira, vendedor, cortador de pedra de marmoraria, servente de obras, empregada doméstica, barman, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 86. Há oportunidades para resinador, atendente de loja e mercado, auxiliar de linha de produção, costureira geral, estampador de placas de veículos, marceneiro, motorista, técnico em telecomunicações, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 97. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, atendente de balconista, auxiliar de linha de produção, operador de caixa, pizzaiolo, recepcionista, recreadora infantil, trabalhador de tratamento de leite e laticínios, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 282. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente de produção, auxiliar de serviços gerais, eletricista de manutenção, enfermeiro assistencial, caldeireiro, montador de andaimes, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 213. Há oportunidades para soldador, carpinteiro, ajudante de motorista, auxiliar de serviços gerais, estágio de Educação Física (personal), ajudante de obras, vendedor interno, motorista de caminhão basculante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 479. Há oportunidades para auxiliar de produção, ajudante de eletricista, auxiliar de obras, cozinheira, encarregado de obra, eletricista automotivo, instalador de forro pvc, mecânico alinhador, modelista, operador empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 31. Há oportunidades para ajudante, motorista externo, vendedor, operador de caixa, coletor de resina, babá, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 142. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de campo, auxiliar de produção, balconista de lanchonete noturno, balconista de padaria, costureira plano leve e malha, costureira, mecânico de autos pesados, operador de equipamentos manuais, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 21. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, cortador de pedras, polidor de granito, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 149. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar administrativo, balconista, eletricista de instalação automotiva, empregada doméstica, encanador de redes, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta