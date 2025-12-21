Home
Justiça Federal, hospital do ES e Marinha: 34 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para juiz substituto, educador social, técnico de saúde bucal, professor, guarda municipal, enfermeiro, contador, psicólogo, entre outras oportunidades

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:22

Professor dá dicas para candidatos que querem memorizar as matérias estudadas

A semana é mais curta por conta do feriado de Natal, mas cheia de oportunidades de concurso público e processos seletivos em todo o país. São mais de 34 mil vagas, efetivas e temporárias, distribuídas por 236 editais. Os salários podem chegar a R$ 37 mil.

Governo estadual deve sancionar, nos próximos dias, as duas leis que faltam para consolidar a existência da corporação; contratações estão previstas no  orçamento do próximo ano

Polícia Científica do ES deve abrir concurso público em 2026

Do total de postos, 38.088 são para cargos com exigência de ensino médio; intitututo tem uma prazo de seis meses para publicar o edital de abertura da seleção

Governo federal autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários

Os aprovados vão atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, no Judiciário, nas polícias militares, entre outros órgãos. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, lançou edital com 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos de atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro.

A Marinha do Brasil abriu 850 vagas para admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros, distribuídas pelas unidades do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2027). Os interessados têm até 25 de fevereiro para garantir a participação no certame.

Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES, EAMES, no Parque da Prainha, em Vila Velha
Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES Crédito: Fernando Madeira

Seguem até 28 de dezembro as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba), que visa preencher 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os selecionados vão atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. A remuneração varia de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42.

Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professores de educação infantil e ensino fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições terminam em 5 de janeiro.

Os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) de Aracruz, Guarapari e Linhares estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais, com salários de até R$ 3,5 mil. O prazo de inscrição varia conforme cada unidade.

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

