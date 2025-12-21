236 editais

Justiça Federal, hospital do ES e Marinha: 34 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para juiz substituto, educador social, técnico de saúde bucal, professor, guarda municipal, enfermeiro, contador, psicólogo, entre outras oportunidades

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17:22

A semana é mais curta por conta do feriado de Natal, mas cheia de oportunidades de concurso público e processos seletivos em todo o país. São mais de 34 mil vagas, efetivas e temporárias, distribuídas por 236 editais. Os salários podem chegar a R$ 37 mil.

Os aprovados vão atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, no Judiciário, nas polícias militares, entre outros órgãos. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, lançou edital com 27 vagas para juiz federal substituto. Os candidatos precisam ter curso superior em Direito, três anos de atividade jurídica e habilitação no Exame Nacional da Magistratura. As inscrições podem ser feitas até 22 de janeiro.

A Marinha do Brasil abriu 850 vagas para admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros, distribuídas pelas unidades do Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2027). Os interessados têm até 25 de fevereiro para garantir a participação no certame.

Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES Crédito: Fernando Madeira

Seguem até 28 de dezembro as inscrições para o concurso público da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba), que visa preencher 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os selecionados vão atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. A remuneração varia de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42.

A Prefeitura de Viana lançou edital para contratar 487 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, professores de educação infantil e ensino fundamental e outros cargos do quadro geral. As inscrições terminam em 5 de janeiro.

Os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) de Aracruz, Guarapari e Linhares estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais, com salários de até R$ 3,5 mil. O prazo de inscrição varia conforme cada unidade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta