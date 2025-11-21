Home
Dono do Extrabom abre 290 vagas temporárias para reforçar operações no verão

Oportunidades estão distribuídas pelas unidades de Guarapari; Jacaraípe, na Serra; e no Boulevard, em Vila Velha. Veja como participar do processo seletivo

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:38

Fachada do Atacado Vem, em Guarapari
Fachada do Atacado Vem, em Guarapari Crédito: Divulgação

O Grupo Coutinho vai contratar 290 profissionais para reforçar as operações durante o verão nas lojas do Extrabom e Atacado Vem. A ideia é atender o aumento do fluxo de turistas que visitam o Espírito Santo nos meses mais quente do ano.

Oportunidades de trabalho em diferentes áreas e níveis de escolaridade; para participar da iniciativa, é necessário apresentar documento de identificação com foto

No local, estarão presentes recrutadores de RH para realizar entrevistas e contratações imediatas nas áreas de supermercados, logística, construção civil e comércio

Os selecionados serão distribuídos pelas unidades de Guarapari; Jacaraípe, na Serra; e no Boulevard, em Vila Velha.

Os postos são para cargos como:

  • Açougueiro
  • Ajudante de padeiro
  • Balconista de açougue
  • Embalador
  • Operador de caixa
  • Repositor de mercearia 
  • Repositor de depósito.

Como participar da seleção

Os interessados em integrar o quadro de verão podem agendar entrevista pelo WhatsApp (27) 3298-2304 ou cadastrar o currículo no site grupocoutinho.com

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

