Supermercados

Dono do Extrabom abre 290 vagas temporárias para reforçar operações no verão

Oportunidades estão distribuídas pelas unidades de Guarapari; Jacaraípe, na Serra; e no Boulevard, em Vila Velha. Veja como participar do processo seletivo

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:38

Fachada do Atacado Vem, em Guarapari Crédito: Divulgação

O Grupo Coutinho vai contratar 290 profissionais para reforçar as operações durante o verão nas lojas do Extrabom e Atacado Vem. A ideia é atender o aumento do fluxo de turistas que visitam o Espírito Santo nos meses mais quente do ano.

Os selecionados serão distribuídos pelas unidades de Guarapari; Jacaraípe, na Serra; e no Boulevard, em Vila Velha.

Os postos são para cargos como:

Açougueiro

Ajudante de padeiro

Balconista de açougue

Embalador

Operador de caixa

Repositor de mercearia

Repositor de depósito.

Como participar da seleção

Os interessados em integrar o quadro de verão podem agendar entrevista pelo WhatsApp (27) 3298-2304 ou cadastrar o currículo no site grupocoutinho.com.

