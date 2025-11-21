Dono do Extrabom abre 290 vagas temporárias para reforçar operações no verão

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:38
O Grupo Coutinho vai contratar 290 profissionais para reforçar as operações durante o verão nas lojas do Extrabom e Atacado Vem. A ideia é atender o aumento do fluxo de turistas que visitam o Espírito Santo nos meses mais quente do ano.
Os selecionados serão distribuídos pelas unidades de Guarapari; Jacaraípe, na Serra; e no Boulevard, em Vila Velha.
Os postos são para cargos como:
Os interessados em integrar o quadro de verão podem agendar entrevista pelo WhatsApp (27) 3298-2304 ou cadastrar o currículo no site grupocoutinho.com.
