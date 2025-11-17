Oportunidade

ES tem mais de 6.950 vagas de emprego nesta segunda-feira (17)

Há postos para ajudante de estruturas metálicas, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, carregador de descarregador de caminhões, eletricista, gerente de recursos humanos, entre outras chances

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:41

Oportunidades para trabalhar na construção civil Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.959 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (17). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 973. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, carregador de descarregador de caminhões, eletricista, gerente de recursos humanos, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.101, sendo 274 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de produção, encarregado, vendedor, auxiliar de cozinha, mecânico, padeiro, vendedor, estoquista, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.749. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, confeiteiro, cumim, manobrista, padeiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 344. Há oportunidades para ajudante de eletricista, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha, cozinheiro em geral, eletricista de manutenção, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine da Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.130. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de motorista, ajudante de pátio, amarrador, atendente do setor de frios, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, concreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 59. Há oportunidades para vidraceiro, cozinheira para quiosque, cerqueiro, torneiro mecânico, pedreiro de acabamento, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 105. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar de linha de produção, motorista de caminhão, selecionador de material reciclável, técnico atendimento e vendas, trabalhador da manutenção de edifício, vigia noturno, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 86. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de loja, auxiliar de contabilidade (estágio), auxiliar de limpeza, trabalhador de avicultura de postura, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 238. Há oportunidades para ajudante de cozinha, artífice de manutenção, auxiliar de zeladoria, auxiliar de serviços gerais, camareira, eletricista de manutenção, instrumentista, operador de máquinas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 323. Há oportunidades para servente de obras, operador comercial, cadastrador de campo, auxiliar de logística, atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de loja, cozinheiro, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 643. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de cozinha, auxiliar de logística de supermercado, ajudante de obras, auxiliar operacional, auxiliar de obras, empacotador de supermercado, motorista cegonheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 45. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de consultório médico, mecânico de automóvel, operador de lixadeira, pedreiro, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 163. Há oportunidades para ajudante instalador de som e acessórios de veículos, balonista, cortador de pedra, estoquista, operador de caixa, operador de empilhadeira, pedreiro, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

