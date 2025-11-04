Blitz do emprego leva mais de 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (5)

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:37
A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (5) mais uma etapa da Blitz do Emprego. A iniciativa leva o Sine Móvel a diferentes bairros do município, ampliando o acesso da população aos serviços de intermediação de mão de obra.
O atendimento do Mutirão Novembro Azul – Primeiros Passos e 60+ ocorre das 8 às 12 horas, na sede do Sine, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe (Pró-Cidadão).
Há postos para cargos como açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, entre outras oportunidades.
“O Sine da Serra tem atuado para aproximar as vagas de emprego dos moradores, garantindo mais agilidade e oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho”, comenta a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Lamas.
De janeiro até outubro, as ações da Blitz do Emprego e o portal Serra Mais Emprego, já ofereceram cerca de 26.742 vagas de empregos.
A próxima edição da Blitz do Emprego será realizada no sábado (8), no Atendimento no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30.
A prefeitura alerta que a programação pode sofrer alterações.
