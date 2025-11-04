Sine

Blitz do emprego leva mais de 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (5)

Há postos para cargos como açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, entre outras oportunidades

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:37

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (5) mais uma etapa da Blitz do Emprego. A iniciativa leva o Sine Móvel a diferentes bairros do município, ampliando o acesso da população aos serviços de intermediação de mão de obra.

O atendimento do Mutirão Novembro Azul – Primeiros Passos e 60+ ocorre das 8 às 12 horas, na sede do Sine, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe (Pró-Cidadão).

“O Sine da Serra tem atuado para aproximar as vagas de emprego dos moradores, garantindo mais agilidade e oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho”, comenta a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Lamas.

De janeiro até outubro, as ações da Blitz do Emprego e o portal Serra Mais Emprego, já ofereceram cerca de 26.742 vagas de empregos.

A próxima edição da Blitz do Emprego será realizada no sábado (8), no Atendimento no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30.

Confira a agenda da Blitz do Emprego

Blitz do Emprego: Mutirão Novembro Azul – Primeiros Passos e 60+

Data: 5 de novembro de 2025 (quarta-feira)

5 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: De 8h às 12h

De 8h às 12h Local: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe (Pró-Cidadão)

Blitz do Emprego: Atendimento no Centro de Vivência do Bairro São Patrício

Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)

8 de novembro de 2025 (sábado) Horário: De 8h30 às 12h30

De 8h30 às 12h30 Local: Rua Topázio, nº 51, São Patrício - Serra

Blitz do Emprego: Atendimento no Centro Comunitário de José de Anchieta

Data: 12 de novembro de 2025 (quarta-feira)

12 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: De 13h às 16h

De 13h às 16h Local: Rua Topázio, s/nº, José de Anchieta - Serra

Blitz do Emprego: Ação no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Laranjeiras

Data: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira)

14 de novembro de 2025 (sexta-feira) Horário: De 9h às 16h

De 9h às 16h Local: Av. Norte Sul, nº 3.783, Colina de Laranjeiras (ao lado do Terminal de Laranjeiras)

Blitz do Emprego: Atendimento no Terminal de Laranjeiras

Data: 19 de novembro de 2025 (quarta-feira)

19 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: De 9h às 13h

De 9h às 13h Local: Av. Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras

Blitz do Emprego: Divinópolis

Data: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)

26 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: De 13h às 16h

De 13h às 16h Local: Rua Mariana, s/nº, próximo à EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo

A prefeitura alerta que a programação pode sofrer alterações.

Confira algumas vagas

Para conferir a lista completa, clique aqui.

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadorias

Ajudante de cozinha

Ajudante de pizzaiolo

Atendente de lanchonete

Auxiliar de limpeza

Balconista

Confeiteiro

Consultor de vendas

Cuidador de pessoas idosas e dependentes

Dedetizador

Forneiro e operador (alto-forno)

Frentista

Jardineiro

Mecânico de veículos

Operador de caixa

Padeiro

Pedreiro

Pintor de metais a pistola

Pizzaiolo

Repositor de mercadorias

Serralheiro

Técnico de planejamento de obras

Vendedor interno

Vidraceiro

