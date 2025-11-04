Home
Blitz do emprego leva mais de 2 mil vagas na Serra nesta quarta-feira (5)

Há postos para cargos como açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, entre outras oportunidades

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:37

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade
Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (5) mais uma etapa da Blitz do Emprego. A iniciativa leva o Sine Móvel a diferentes bairros do município, ampliando o acesso da população aos serviços de intermediação de mão de obra.

O atendimento do Mutirão Novembro Azul – Primeiros Passos e 60+ ocorre das 8 às 12 horas, na sede do Sine, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe (Pró-Cidadão).

Há postos para cargos como açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, entre outras oportunidades.

“O Sine da Serra tem atuado para aproximar as vagas de emprego dos moradores, garantindo mais agilidade e oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho”, comenta a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Lamas.

De janeiro até outubro, as ações da Blitz do Emprego e o portal Serra Mais Emprego, já ofereceram cerca de 26.742 vagas de empregos.

A próxima edição da Blitz do Emprego será realizada no sábado (8), no Atendimento no Centro de Vivência do Bairro São Patrício, das 8h30 às 12h30.

Confira a agenda da Blitz do Emprego

  • Blitz do Emprego: Mutirão Novembro Azul – Primeiros Passos e 60+
  • Data: 5 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: De 8h às 12h
  • Local: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe (Pró-Cidadão)

  • Blitz do Emprego: Atendimento no Centro de Vivência do Bairro São Patrício
  • Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)
  • Horário: De 8h30 às 12h30
  • Local: Rua Topázio, nº 51, São Patrício - Serra

  • Blitz do Emprego: Atendimento no Centro Comunitário de José de Anchieta
  • Data: 12 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: De 13h às 16h
  • Local: Rua Topázio, s/nº, José de Anchieta - Serra

  • Blitz do Emprego: Ação no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Laranjeiras
  • Data: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira)
  • Horário: De 9h às 16h
  • Local: Av. Norte Sul, nº 3.783, Colina de Laranjeiras (ao lado do Terminal de Laranjeiras)

  • Blitz do Emprego: Atendimento no Terminal de Laranjeiras
  • Data: 19 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: De 9h às 13h
  • Local: Av. Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras

  • Blitz do Emprego: Divinópolis
  • Data: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: De 13h às 16h
  • Local: Rua Mariana, s/nº, próximo à EMEF Divinópolis Pastor Oliveira de Araújo

A prefeitura alerta que a programação pode sofrer alterações.

Confira algumas vagas

Para conferir a lista completa, clique aqui. 

  • Açougueiro
  • Ajudante de carga e descarga de mercadorias
  • Ajudante de cozinha
  • Ajudante de pizzaiolo
  • Atendente de lanchonete
  • Auxiliar de limpeza
  • Balconista
  • Confeiteiro
  • Consultor de vendas
  • Cuidador de pessoas idosas e dependentes
  • Dedetizador
  • Forneiro e operador (alto-forno)
  • Frentista
  • Jardineiro
  • Mecânico de veículos
  • Operador de caixa
  • Padeiro
  • Pedreiro
  • Pintor de metais a pistola
  • Pizzaiolo
  • Repositor de mercadorias
  • Serralheiro
  • Técnico de planejamento de obras
  • Vendedor interno
  • Vidraceiro
