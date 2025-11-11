Oportunidades

Blitz do emprego leva mais de 1.600 vagas na Serra nesta quarta-feira (12)

Postos são voltados para quem quer trabalhar com carteira assinada em diferentes áreas e níveis de escolaridade, com oportunidades também para pessoas com deficiência

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:42

Sine móvel percorre bairros da Serra Crédito: Prefeitura da Serra/ Divulgação

A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (12) mais uma edição da Blitz do Emprego, promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). Serão 1.689 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada em diferentes áreas e níveis de escolaridade, com oportunidades também para pessoas com deficiência (PCD).

A ação acontece, das 13h às 16h, no Centro de Vivência do bairro José de Anchieta. No local, estará presente a equipe do Sine da Serra oferecendo intermediação de vagas, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

Para participar, basta o candidato apresentar um documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória. O atendimento é gratuito.

A próxima edição da Blitz do Emprego será realizada na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, das 9 às 16 horas, no Centro de Referência de Assistência Social de Laranjeiras.

Confira algumas vagas

Ajudante de carga e descarga de mercadorias (40)

Assistente administrativo (30)

Atendente de padaria (8)

Confeiteiro (40)

Cozinheiro em geral (7)

Técnico de enfermagem (3)

SERVIÇO

Blitz do Emprego – Centro de Vivência José de Anchieta

Data: 12 de novembro de 2025 (quarta-feira)

12 de novembro de 2025 (quarta-feira) Horário: das 13h às 16h

das 13h às 16h Local: Rua Peroba do Campo, Nº 04 - José de Anchieta/Serra

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta