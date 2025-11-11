Blitz do emprego leva mais de 1.600 vagas na Serra nesta quarta-feira (12)

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:42
A Prefeitura da Serra realiza nesta quarta-feira (12) mais uma edição da Blitz do Emprego, promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). Serão 1.689 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada em diferentes áreas e níveis de escolaridade, com oportunidades também para pessoas com deficiência (PCD).
A ação acontece, das 13h às 16h, no Centro de Vivência do bairro José de Anchieta. No local, estará presente a equipe do Sine da Serra oferecendo intermediação de vagas, orientações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.
Para participar, basta o candidato apresentar um documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória. O atendimento é gratuito.
A próxima edição da Blitz do Emprego será realizada na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, das 9 às 16 horas, no Centro de Referência de Assistência Social de Laranjeiras.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o