Blitz do Emprego leva mais de 1.500 vagas ao Terminal de Laranjeiras nesta quarta-feira (19)

A Prefeitura da Serra realiza, nesta quarta-feira (19), mais uma edição da Blitz do Emprego no Terminal de Laranjeiras. São 1.577 vagas em diferentes áreas e para profissionais de vários níveis de escolaridade.
O atendimento acontece com apoio do Sine Móvel, das 9h às 13h. Para participar da iniciativa, é necessário apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.
Além da intermediação de vagas, a equipe do Sine também vai orientar sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.
A próxima edição da Blitz do Emprego será no bairro Divinópolis, dia 26 de novembro, das 13h às 16h.
“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, afirma a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Lamas.
