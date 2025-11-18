Serra

Blitz do Emprego leva mais de 1.500 vagas ao Terminal de Laranjeiras nesta quarta-feira (19)

Oportunidades de trabalho em diferentes áreas e níveis de escolaridade; para participar da iniciativa, é necessário apresentar documento de identificação com foto

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:15

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

A Prefeitura da Serra realiza, nesta quarta-feira (19), mais uma edição da Blitz do Emprego no Terminal de Laranjeiras. São 1.577 vagas em diferentes áreas e para profissionais de vários níveis de escolaridade.

O atendimento acontece com apoio do Sine Móvel, das 9h às 13h. Para participar da iniciativa, é necessário apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.

Além da intermediação de vagas, a equipe do Sine também vai orientar sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

A próxima edição da Blitz do Emprego será no bairro Divinópolis, dia 26 de novembro, das 13h às 16h.

“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, afirma a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Lamas.

Confira algumas vagas

Auxiliar de almoxarifado (5)

Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia (6)

Cumim (10)

Operador de caixa (40)

Pizzaiolo (40)

Auxiliar de logística (40)

Para conferir outras oportunidades de emprego, clique aqui.

Serviço

Blitz do Emprego – Terminal de Laranjeiras

Data: 19 de novembro de 2025 (quarta-feira)

19 de novembro de 2025 (quarta-feira) Atendimento: das 9h às 13h

9h às 13h Local: Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras

