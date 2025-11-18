Home
Blitz do Emprego leva mais de 1.500 vagas ao Terminal de Laranjeiras nesta quarta-feira (19)

Oportunidades de trabalho em diferentes áreas e níveis de escolaridade; para participar da iniciativa, é necessário apresentar documento de identificação com foto

Diná Sanchotene

Repórter / dsanchotene@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:15

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade
Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

A Prefeitura da Serra realiza, nesta quarta-feira (19), mais uma edição da Blitz do Emprego no Terminal de Laranjeiras. São 1.577 vagas em diferentes áreas e para profissionais de vários níveis de escolaridade.

O atendimento acontece com apoio do Sine Móvel, das 9h às 13h. Para participar da iniciativa, é necessário apresentar documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.

Além da intermediação de vagas, a equipe do Sine também vai orientar sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

A próxima edição da Blitz do Emprego será no bairro Divinópolis, dia 26 de novembro, das 13h às 16h.

“Levar o Sine Móvel aos bairros da Serra é garantir que o serviço chegue até onde o trabalhador está. É facilitar o acesso às vagas e valorizar quem busca uma oportunidade”, afirma a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Márcia Lamas.

Confira algumas vagas

  • Auxiliar de almoxarifado (5)
  • Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia (6)
  • Cumim (10)
  • Operador de caixa (40)
  • Pizzaiolo (40)
  • Auxiliar de logística (40)

Para conferir outras oportunidades de emprego, clique aqui

Serviço

  • Blitz do Emprego – Terminal de Laranjeiras
  • Data: 19 de novembro de 2025 (quarta-feira)
  • Atendimento: das 9h às 13h
  • Local: Avenida Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras
