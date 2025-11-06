Fim de ano

Black Friday e Natal: comércio vai abrir 2,8 mil vagas temporárias no ES

Oportunidades são para cargos como vendedora, caixa, estoquista e auxiliar de cozinha. Somente nos shopping centers são 1,3 mil chances abertas

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:44

Comércio da Avenida Central, Laranjeiras Crédito: Ricardo Medeiros

O comércio capixaba abriu a temporada de contratações para reforçar as vendas na Black Friday e no Natal. Neste ano, devem ser criadas 2,8 mil vagas temporárias no Espírito Santo. As oportunidades são para cargos como vendedora, caixa, estoquista e auxiliar de cozinha.

Para André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, os dados demonstram o dinamismo do mercado capixaba. “O Espírito Santo vem consolidando um ambiente econômico estável e com alto nível de formalização, o que torna o trabalho temporário uma oportunidade real de ingresso no mercado de trabalho. Em muitos casos, essas contratações se transformam em empregos fixos, contribuindo para a geração de renda e a redução da informalidade”, destacou.

De acordo com Spalenza, jovens em busca da primeira experiência e pessoas que estavam afastadas do trabalho encontram nessas vagas a chance de aprender e conquistar um espaço definitivo nas empresas.

“O trabalho temporário cumpre uma função social importante. Ele dá oportunidade, capacita e abre portas para quem quer voltar a trabalhar. Além disso, ajuda as empresas a formarem quadros mais qualificados e alinhados às suas necessidades”, completou.

Na Grande Vitória, estão previstas mais de 1,3 mil novos postos, principalmente para trabalhar em shopping centers.

A presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila Velha (Sindilojas), Glenda Amaral, ressalta que no município há previsão de contratação imediata de mil profissionais, entre vagas temporárias e efetivas. No Polo de Moda da Glória, são 250 vagas e outras 750 nos demais polos comerciais do município.

Já na Associação Comercial da Praia do Canto, o presidente da entidade, César Saade, estima a contratação de 100 novos trabalhadores. “Quem desempenha bem suas funções tem grande chance de ser efetivado”, comenta.

Para participar das seleções, os interessados devem ter o ensino médio, boa comunicação e desenvoltura nas redes sociais. Não é necessário ter experiência, pois os estabelecimentos fazem treinamentos com os novos contratados.

Confira as vagas

LOJAS AMERICANAS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa para o cargo de operador de loja ou no site.

Vagas: 70 chances temporárias e efetivas no Espírito Santo. A maior oferta é para o cargo de operador de loja.

SHOPEE

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: 126, com postos para analista de logística, auxiliar de logística e líder de logística.

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Como se candidatar: o empreendimento atualiza periodicamente as vagas disponíveis no site do centro de compras.

Vagas: devem ser abertas cerca de 600 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. Haverá oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, garçom, auxiliar de cozinha, entre outros.

SHOPPING MONTSERRAT

Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas no site do empreendimento.

Vagas: a expectativa é de que sejam abertas cerca de 150 vagas temporárias de emprego. As vagas são para os cargos de vendedores, caixas, estoquistas, entre outros postos.

SHOPPING MOXUARA

Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas no site do empreendimento.

Vagas: a previsão é de que sejam abertas cerca de 200 vagas até o fim do ano, nas diversas lojas e operações do empreendimento. Os postos são para vendedor, caixa, estoquista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros cargos.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas no site do empreendimento.

Vagas: o total de contratações não foi informado, mas o empreendimento informou que as chances serão para diversas áreas, como vendas, atendimento, estoque, gastronomia, entre outras.

SHOPPING VITÓRIA

Como se candidatar: algumas das vagas disponíveis podem ser consultadas no Mural de Vagas ou diretamente com os lojistas.

Vagas: a previsão do empreendimento é abertura de 300 vagas temporárias de emprego neste fim de ano, e 120 fixas para Ala Parque, que prevê abertura de algumas lojas até o final do ano.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PRAIA DO CANTO

Como se candidatar: os interessados podem entregar o currículo diretamente nas lojas ou mandar um direct no Instagram da entidade.

Vagas: 100 postos para cargos como vendedor, caixa, estoquista, entre outras funções.

POLO DE MODA GLÓRIA

Como se candidatar: os interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected].

Vagas: 250, para cargos de vendedor, costureira, atendimento ao público, auxiliar de carga e descarga, estoquista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, assistente de marketing, estagiários de marketing, administrativo e logística.

POLOS COMERCIAIS DE VILA VELHA

Como se candidatar: o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected].

Vagas: 750, para funções de vendedor, gerente de loja, assistente de vendas, operador de caixa, auxiliar de logística, motorista, estoquista, auxiliar de serviços gerais, assistente de marketing, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, estagiários de marketing, administrativo e logística.

COLCHOLÂNDIA

Como se candidatar: os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected].

Vagas: 15 para vendedores, motoristas, assistente de marketing, assistente de ecommerce, ajudantes de entrega e estagiários de Marketing, Administração e Logística.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta