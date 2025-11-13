Home
Últimos dias para se inscrever no concurso do Iases com mais de 1.000 vagas

Prazo para garantir a participação no certame vai até 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap); provas serão aplicadas em 18 de janeiro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:10

iases vai contar com reforço de pessoal em breve
iases vai contar com reforço de pessoal em breve Crédito: Divulgação / Iases

As inscrições para o concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) terminam nesta sexta-feira, 14 de novembro, São 1.008 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 7 mil mensais.

Últimos dias para se inscrever no concurso do Iases com mais de 1.000 vagas

O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 18 de janeiro.

Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.

Vagas

Ao todo, são 1.008 oportunidades.

O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.

Carga horária

40 horas semanais

Cargos

  • AGENTE SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 842, sendo 764 para homens e 78 para mulheres.
  • Requisito: nível médio e carteira de habilitação na categoria B, no mínimo
  • Salário:  R$ 5.597,64, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

  • TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
  • Vagas: 166 vagas, sendo três vagas para Nutrição, 35 para Serviço Social, 38 para Pedagogia, 40 para Psicologia e 50 para Direito.
  • Requisito: nível superior na área pretendida e registro no conselho de classe, quando couber
  • Salário: R$ 7.547,78, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

Quando serão as inscrições do Iases?

As inscrições poderão ser feitas de 15 de outubro a 14 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 

Taxa de inscrição

O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.

Etapas

AGENTE SOCIOEDUCATIVO

  • Provas objetiva e de redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Teste de Avaliação Física
  • Teste de Avaliação Psicológica
  • Investigação Social
  • Curso de Formação Profissional, todos de caráter eliminatório.

Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.

TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO

  • Prova Objetiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório
  • Avaliação Psicológica
  • Investigação Social, ambas de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.

Quando serão as provas?

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 18 de janeiro. 

Onde serão aplicadas as provas?

A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.

Como será o teste físico para os agentes?

O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:

  • Teste de Força na Barra Fixa
  • Teste de Abdominal Remador
  • Teste de Corrida 12 minutos.
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

