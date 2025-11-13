Últimos dias para se inscrever no concurso do Iases com mais de 1.000 vagas

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:10
As inscrições para o concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) terminam nesta sexta-feira, 14 de novembro, São 1.008 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 7 mil mensais.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
As provas objetivas e de redação estão previstas para serem aplicadas no dia 18 de janeiro.
Os aprovados concorrerão às vagas disponíveis em todas as 13 unidades do Iases no Estado.
Ao todo, são 1.008 oportunidades.
O concurso prevê cadastro de reserva, além da reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 5% para indígenas.
O valor da taxa é de R$ 72 para o cargo agente socioeducativo e de R$ 82 para o cargo técnico superior socioeducativo.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO
Os candidatos terão que responder 70 questões divididas em 10 de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática e 50 de Conhecimentos Específicos sobre a Legislação referente à política socioeducativa.
TÉCNICO SUPERIOR SOCIOEDUCATIVO
A prova objetiva será composta por 70 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico-Matemático; cinco de Informática; 30 de Conhecimentos Específicos referente à área de formação e 20 de Conhecimentos Específicos referente à legislação da política socioeducativa.
A prova objetiva e de redação serão realizadas nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. As demais etapas ocorrerão, exclusivamente, em Vitória.
O Teste de Aptidão Física será aplicado apenas para o cargo de agente socioeducativo e contará com as seguintes avaliações:
