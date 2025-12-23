Prefeitura de Linhares abre seleção com 124 vagas temporárias

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:06
A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Educação. A oferta é de 124 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 3.042,36, com carga horária de 25 a 40 horas semanais.
As oportunidades são para professores para diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissional de apoio escolar e agentes de serviços gerais em regime de Designação Temporária (DT).
Para participar, é necessário ter nível fundamental, médio ou superior, registro no respectivo conselho de classe, com ou sem habilitação na área, ter idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos descritos no edital.
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 5 de janeiro de 2026, no site da Prefeitura.
Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. O processo seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2026, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
