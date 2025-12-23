Home
>
Concursos
>
Prefeitura de Linhares abre seleção com 124 vagas temporárias

Prefeitura de Linhares abre seleção com 124 vagas temporárias

Oportunidades são para professores para diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissional de apoio escolar e agentes de serviços gerais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:06

Sede da Prefeitura de Linhares: atendimento agora será das 7h às 18h
Sede da Prefeitura de Linhares: atendimento agora será das 7h às 18h Crédito: Felipe Reis

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Educação. A oferta é de 124 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 3.042,36, com carga horária de 25 a 40 horas semanais.

Recomendado para você

Oportunidades são para professores para diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissional de apoio escolar e agentes de serviços gerais

Prefeitura de Linhares abre seleção com 124 vagas temporárias

Há postos para juiz substituto, educador social, técnico de saúde bucal, professor, guarda municipal, enfermeiro, contador, psicólogo, entre outras oportunidades

Justiça Federal, hospital do ES e Marinha: 34 mil vagas em concursos e seleções

Governo estadual deve sancionar, nos próximos dias, as duas leis que faltam para consolidar a existência da corporação; contratações estão previstas no  orçamento do próximo ano

Polícia Científica do ES deve abrir concurso público em 2026

As oportunidades são para professores para diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissional de apoio escolar e agentes de serviços gerais em regime de Designação Temporária (DT).

Para participar, é necessário ter nível fundamental, médio ou superior, registro no respectivo conselho de classe, com ou sem habilitação na área, ter idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos descritos no edital.

As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 5 de janeiro de 2026, no site da Prefeitura. 

Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. O processo seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2026, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Edital nº 12/2025

  • Técnico Pedagógico (Pedagogo) para atuação na Educação Infantil (5)
  • Técnico Pedagógico (Pedagogo) para atuação no Ensino Fundamental (5)
  • Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual para atuar por 25h (5)
  • Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual para atuar por 40h (5)
  • Professor de Educação Infantil Polo (25)
  • Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental Polo (25)
  • Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais Região;
  • Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais Itinerante (10)
  • Professor de Educação Física (1)
  • Professor de Ciências (1)
  • Professor de Artes (1)
  • Professor de Ensino Religioso (1)
  • Professor de Geografia (1)
  • Professor de História (1)
  • Professor de Inglês (1)
  • Professor de Matemática (1)
  • Professor de Língua Portuguesa (1)

Edital nº 13/2025

  • Instrutor de Libras (1)
  • Professor Bilíngue (1)
  • Tradutor-intérprete (1)
  • Deficiência Visual

Edital nº 14/2025

  • Monitor de Educação Infantil Polo (5)
  • Monitor de Educação Infantil Região (7)
  • Profissional de Apoio Escolar Polo (10)
  • Profissional de Apoio Escolar Região

Edital nº 15/2025

  • Agente de Serviços Gerais Polo Atuação Exclusiva na Limpeza Predial (5)
  • Agente de Serviços Gerais Polo Atuação Exclusiva nas Cozinhas das Escolas (5)
  • Agente de Serviços Gerais.
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Alegre faz acordo com MPES e vai realizar concurso após 24 anos

Justiça Federal, hospital do ES e Marinha: 34 mil vagas em concursos e seleções

Polícia Científica do ES deve abrir concurso público em 2026

Prefeitura de Viana abre concurso com salário de até R$ 6,2 mil

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais