Prefeitura de Linhares abre seleção com 124 vagas temporárias

Oportunidades são para professores para diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissional de apoio escolar e agentes de serviços gerais

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:06

A Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais da área da Educação. A oferta é de 124 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 3.042,36, com carga horária de 25 a 40 horas semanais.

As oportunidades são para professores para diversas áreas, técnicos pedagógicos, monitores de educação infantil, profissional de apoio escolar e agentes de serviços gerais em regime de Designação Temporária (DT).

Para participar, é necessário ter nível fundamental, médio ou superior, registro no respectivo conselho de classe, com ou sem habilitação na área, ter idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos descritos no edital.

As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 5 de janeiro de 2026, no site da Prefeitura.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. O processo seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2026, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Edital nº 12/2025

Técnico Pedagógico (Pedagogo) para atuação na Educação Infantil (5)

Técnico Pedagógico (Pedagogo) para atuação no Ensino Fundamental (5)

Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual para atuar por 25h (5)

Professor de Educação Especial - Deficiência Intelectual para atuar por 40h (5)

Professor de Educação Infantil Polo (25)

Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental Polo (25)

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais Região;

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais Itinerante (10)

Professor de Educação Física (1)

Professor de Ciências (1)

Professor de Artes (1)

Professor de Ensino Religioso (1)

Professor de Geografia (1)

Professor de História (1)

Professor de Inglês (1)

Professor de Matemática (1)

Professor de Língua Portuguesa (1)

Edital nº 13/2025

Instrutor de Libras (1)

Professor Bilíngue (1)

Tradutor-intérprete (1)

Deficiência Visual

Edital nº 14/2025

Monitor de Educação Infantil Polo (5)

Monitor de Educação Infantil Região (7)

Profissional de Apoio Escolar Polo (10)

Profissional de Apoio Escolar Região

Edital nº 15/2025

Agente de Serviços Gerais Polo Atuação Exclusiva na Limpeza Predial (5)

Agente de Serviços Gerais Polo Atuação Exclusiva nas Cozinhas das Escolas (5)

Agente de Serviços Gerais.

