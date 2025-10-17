Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com mais de 130 vagas

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:08
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários de vários níveis de escolaridade. O processo seletivo simplificado oferece mais de 130 vagas, com salários que podem chegar a R$ 10 mil mensais. As oportunidades estão distribuídas por três editais.
Para a Secretaria de Administração, a oferta é de 51 postos, com salários que variam de R$ 1.303 a R$ 5.973. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, o documento, são 14 oportunidades, com ganhos de R$ 1.629 a R$ 4.867.
A seleção para a Secretaria de Saúde visa preencher 70 vagas e os salários variam de R4 1.520 a R$ 10 mil.
As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 20 de outubro até as 18 horas do dia 26 do mesmo mês, no site da prefeitura.
A avaliação dos candidatos será feita por meio de análise de títulos.
A classificação preliminar está prevista para ser divulgada no dia 27 de outubro. Quem não concordar com a listagem poderá entrar com recurso no dia 28 de outubro. A classificação final deve ser divulgada no dia 7 de novembro.
