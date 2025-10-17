Home
>
Concursos
>
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com mais de 130 vagas

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com mais de 130 vagas

Oportunidades estão distribuídas pelas secretarias de Desenvolvimento Social, Administração e Saúde; remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:08

Cachoeiro de Itapemirim
Edificio Bernardino Monteiro, sede da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários de vários níveis de escolaridade. O processo seletivo simplificado oferece mais de 130 vagas, com salários que podem chegar a R$ 10 mil mensais. As oportunidades estão distribuídas por três editais.

Recomendado para você

Oportunidades estão distribuídas pelas secretarias de Desenvolvimento Social, Administração e Saúde; remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com mais de 130 vagas

Postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade; inscrições poderão ser feitas de 22 de outubro a 5 de  novembro

Prefeitura do ES abre concurso com 260 vagas e salário de até R$ 5 mil

Oportunidadades são destinadas a profissionais de níveis superior e técnico; interessados poderão se inscrever de 17 a 28 de outubro

Governo do ES abre seleção temporária com salário de até R$ 5 mil

Para a Secretaria de Administração, a oferta é de 51 postos, com salários que variam de R$ 1.303 a R$ 5.973. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, o documento, são 14 oportunidades, com ganhos de R$ 1.629 a R$ 4.867.

A seleção para a Secretaria de Saúde visa preencher 70 vagas e os salários variam de R4 1.520 a R$ 10 mil.

As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 20 de outubro até as 18 horas do dia 26 do mesmo mês, no site da prefeitura. 

A avaliação dos candidatos será feita por meio de análise de títulos.

A classificação preliminar está prevista para ser divulgada no dia 27 de outubro. Quem não concordar com a listagem poderá entrar com recurso no dia 28 de outubro. A classificação final deve ser divulgada no dia 7 de novembro.

Confira as vagas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

  • NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
  • Auxiliar de serviços gerais (3)
  • Eletricista (3)
  • Artífice de obras e serviços públicos (3)

  • NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
  • Auxiliar de obras e serviços públicos (3)
  • Auxiliar administrativo (3)
  • Motorista (3)
  • Mecânico de máquinas e equipamentos e veículos (3)

  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico em edificações (3)
  • Técnico de informática (3)
  • Técnico de  meio ambiente (3)
  • Técnico agrícola (3)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Arquiteto (3)
  • Contador (3)
  • Analista de sistemas (3)
  • Engenheiro civil (3)
  • Profissional de educação física (3)
  • Professor peb C – disciplina de educação física (3)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

  • NÍVEL MÉDIO
  • Cuidador social (3)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Assistente social (3)
  • Professor peb-D - 40h/s (3)
  • Psicólogo (3)
  • Terapeuta ocupacional (2)

SECRETARIA DE SAÚDE

  • NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
  • Auxiliar de saúde bucal (4)
  • Motorista - transporte sanitário (4)

  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico de enfermagem (4)
  • Técnico em radiologia (4)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Assistente social (3)
  • Cirurgião dentista especialidade: endodontia (3)
  • Cirurgião dentista especialidade: cirurgia oral (buco maxilo) (3)
  • Cirurgião dentista especialidade: periodontia (2)
  • Cirurgião dentista especialidade: prótese (2)
  • Enfermeiro (3)
  • Enfermeiro da família (3)
  • Farmacêutico (3)
  • Fisioterapeuta (cadastro)
  • Fonoaudiólogo (cadastro)
  • Médico da família (cadastro)
  • Médico especialidade: urologia (1)
  • Médico especialidade: infectologia (3)
  • Médico  especialidade: dermatologia (1)
  • Médico especialidade: pneumologia (1)
  • Médico especialidade: ortopedia (3)
  • Médico especialidade: cardiologia (2)
  • Médico especialidade: angiologia (1)
  • Médico especialidade: endocrinologia (1)
  • Médico especialidade: otorrinolaringologia (2)
  • Médico especialidade: pediatria (3)
  • Médico especialidade: ginecologia (3)
  • Médico especialidade: radiologia e diagnóstico por imagem (3)
  • Médico do trabalho (3)
  • Odontólogo da família (4)
  • Psicólogo (3)

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Prefeitura do ES abre concurso com 260 vagas e salário de até R$ 5 mil

Edital de concurso do Iases com mais de 1.000 vagas sai nesta quinta (9)

Polícia Civil do ES publica edital de concurso com 1.052 vagas

Prefeitura do Sul do ES abre concurso público com 74 vagas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais