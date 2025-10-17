Temporários

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim abre seleção com mais de 130 vagas

Oportunidades estão distribuídas pelas secretarias de Desenvolvimento Social, Administração e Saúde; remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:08

Edificio Bernardino Monteiro, sede da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica no Sul do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários de vários níveis de escolaridade. O processo seletivo simplificado oferece mais de 130 vagas, com salários que podem chegar a R$ 10 mil mensais. As oportunidades estão distribuídas por três editais.

Para a Secretaria de Administração, a oferta é de 51 postos, com salários que variam de R$ 1.303 a R$ 5.973. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, o documento, são 14 oportunidades, com ganhos de R$ 1.629 a R$ 4.867.

A seleção para a Secretaria de Saúde visa preencher 70 vagas e os salários variam de R4 1.520 a R$ 10 mil.

As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 20 de outubro até as 18 horas do dia 26 do mesmo mês, no site da prefeitura.

A avaliação dos candidatos será feita por meio de análise de títulos.

A classificação preliminar está prevista para ser divulgada no dia 27 de outubro. Quem não concordar com a listagem poderá entrar com recurso no dia 28 de outubro. A classificação final deve ser divulgada no dia 7 de novembro.

Confira as vagas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Auxiliar de serviços gerais (3)

Eletricista (3)

Artífice de obras e serviços públicos (3)

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Auxiliar de obras e serviços públicos (3)

Auxiliar administrativo (3)

Motorista (3)

Mecânico de máquinas e equipamentos e veículos (3)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico em edificações (3)

Técnico de informática (3)

Técnico de meio ambiente (3)

Técnico agrícola (3)

NÍVEL SUPERIOR

Arquiteto (3)

Contador (3)

Analista de sistemas (3)

Engenheiro civil (3)

Profissional de educação física (3)

Professor peb C – disciplina de educação física (3)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NÍVEL MÉDIO

Cuidador social (3)

NÍVEL SUPERIOR

Assistente social (3)

Professor peb-D - 40h/s (3)

Psicólogo (3)

Terapeuta ocupacional (2)

SECRETARIA DE SAÚDE

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Auxiliar de saúde bucal (4)

Motorista - transporte sanitário (4)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico de enfermagem (4)

Técnico em radiologia (4)

NÍVEL SUPERIOR

Assistente social (3)

Cirurgião dentista especialidade: endodontia (3)

Cirurgião dentista especialidade: cirurgia oral (buco maxilo) (3)

Cirurgião dentista especialidade: periodontia (2)

Cirurgião dentista especialidade: prótese (2)

Enfermeiro (3)

Enfermeiro da família (3)

Farmacêutico (3)

Fisioterapeuta (cadastro)

Fonoaudiólogo (cadastro)

Médico da família (cadastro)

Médico especialidade: urologia (1)

Médico especialidade: infectologia (3)

Médico especialidade: dermatologia (1)

Médico especialidade: pneumologia (1)

Médico especialidade: ortopedia (3)

Médico especialidade: cardiologia (2)

Médico especialidade: angiologia (1)

Médico especialidade: endocrinologia (1)

Médico especialidade: otorrinolaringologia (2)

Médico especialidade: pediatria (3)

Médico especialidade: ginecologia (3)

Médico especialidade: radiologia e diagnóstico por imagem (3)

Médico do trabalho (3)

Odontólogo da família (4)

Psicólogo (3)

