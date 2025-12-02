Home
Polícia Penal do ES divulga gabaritos das provas objetivas

Concurso atraiu mais de 58 mil candidatos que fizeram os exames no último domingo (30); prazo para recurso termina no dia 3 de dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:44

Polícia Penal
Polícia Penal Crédito: Divulgação / Sejus

A Polícia Penal do Espírito Santo divulgou os gabaritos preliminares das provas do concurso público aplicadas no último domingo (30).

As respostas devem ser conferidas no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), organizadora da seleção. O padrão de resposta da prova de redação também já está disponível. 

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 2 e 3 de dezembro, na página da banca.

A resposta dos recursos será divulgada no dia 12 de dezembro, junto com o resultado preliminar das provas objetivas. Já a listagem com a classificação, antes da redação sai no dia 19 de dezembro.

Além das provas objetiva e de redação, os candidatos passarão pelas seguintes etapas:

  • Avaliação Biopsicossocial 
  • Heteroidentificação
  • Exame de Aptidão Física
  • Exame Psicotécnico
  • Exame de Saúde
  • Investigação Social
  • Curso de Formação Básica

O concurso da Polícia Penal oferece 600 vagas para o cargo de policial penal. O edital foi publicado no final de setembro e atraiu mais de 58 mil candidatos. A carreira exige o nível médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B" ou superior e ainda a idade mínima de 18 anos.

A remuneração inicial do policial penal será de R$ 6.431,16, sendo composta pelo subsídio de R$ 5.631,16 mais o auxílio-alimentação de R$ 800. Já a jornada de trabalho será de 40 horas.

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

