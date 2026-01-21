1.052 vagas

Polícia Civil do ES convoca candidatos para prova objetiva de concurso

Exames serão aplicados nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória; certame recebeu mais de 49 mil inscrições

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:27

Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

As provas do concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo serão aplicadas no dia 1º de fevereiro, com abertura dos portões às 13 horas e fechamento às 14 horas. O edital de convocação para os exames foi publicado nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial do Estado.

O certame oferece 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador, que atraiu mais de 49 mil candidatos. O salário inicial é de R$ 8.539, para carga horária de 40 horas semanais.

Os locais e horários dos testes estão indicados na área do candidato, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame.

Os testes serão aplicados nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

É necessário levar um documento de identidade, além de caneta esferográfica, fabricada em material transparente, preferencialmente, de tinta preta.

Os gabaritos serão divulgados no dia 2 de fevereiro, a partir das 16 horas. Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 3 e 4 de fevereiro. Já o resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 4 de março.

Sobre a prova objetiva

O exame terá 5 horas de duração e contará com 100 questões de múltipla escolha (com 5 alternativas cada) e pontuação máxima de 100,00 pontos.

A estrutura de disciplinas é a seguinte:

Língua Portuguesa: 17 questões

Noções de Informática: 17 questões

Raciocínio Lógico e Matemática: 14 questões

Noções de Contabilidade: 14 questões

Noções de Administração Geral e Pública: 13 questões

Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal, Civil): 25 questões

Será eliminado o candidato que não obtiver, pelo menos, 50,00 pontos na prova objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Além do exame, os candidatos farão outras etapas:

Exame de Aptidão Física (TAF)

Exame de Saúde

Exame Psicotécnico

Investigação Criminal e Social

Curso de Formação Profissional

