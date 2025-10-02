Nível superior

Edital do concurso da Polícia Civil será publicado na segunda-feira (6)

A oferta será de 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia, com salário inicial é de R$ 8.171,62. Inscrições vão começar no dia 16 de outubro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:52

Polícia Civil vai contar com novos profissionais em breve Crédito: Fernando Madeira

O edital do concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo será públicado na próxima segunda-feira, dia 6 de outubro. A oferta será de 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia. O salário inicial é de R$ 8.171,62.

O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PBB), em suas redes sociais. Na postagem, ele estva acompando do secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno; do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda; e do vic-governador, Ricardo Ferraço (PSDB).

As inscrições poderão ser feitas de 16 de outubro a 16 de novembro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), banca responsável pelo certame.

"É a maior recomposição da Policia Civil, como é a maior recomposição de todas as forças de segurança", afirmou o governador.

A carreira de oficial inverstigador de polícia é a unificação das funções de investigador, agente de polícia e escrivão e foi criada em outubro de 2024, quando o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a lei complementar n° 1.093.

O candidato precisa ter nível superior; registro no Conselho de Classe, quando for o caso; e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B.

De acordo com a corporação, o certame vai contar com as seguintes etapas:

Provas objetivas e discursivas

Exame de aptidão física

Exames psicológicos

Investigação social

Curso de formação profissional.

O último concurso da Polícia Civil foi realizado em 2022, destinado exclusivamente para o cargo de delegado de polícia. Na ocasião, foram oferecidas 40 vagas e a banca organizadora foi o Cebraspe.

A carga horária é de 40 horas semanais e os servidores atuam em regime diário ou de plantão, podendo ser convocados em situações excepcionais, como calamidades públicas. De acordo com a Polícia Civil, o cargo de oficial investigador tem como atribuições a realização de diligências investigativas, cumprimento de mandados judiciais e participação em operações de inteligência. A progressão na carreira será baseada no desempenho e no tempo de serviço, promovendo a valorização profissional.

