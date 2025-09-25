Provas em novembro

Concurso Polícia Penal ES: edital com 600 vagas sai nesta sexta-feira (26)

Página oficial do certame já foi criada pela banca; candidatos devem ter o nível médio e carteira de habilitação. Salário inicial da carreira é de R$ 5.631,16

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:10

O edital do concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo será publicado nesta sexta-feira (26). São 600 vagas para candidatos que tenham o ensino médio, com salários de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

As inscrições poderão ser feitas de 7 a 27 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. As informações foram divulgadas nas redes sociais do governador Renato Casagrande (PSB). Ele estava acompanhado do secretário de Justiça, Rafael Pacheco, e pelo diretor-geral da Polícia Penal, José Franco.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em novembro. A data será confirmada no edital de abertura do concurso.

“Com essas 600 vagas, chegaremos a 3.300 policiais penais concursados na Secretaria de Justiça do Estado” Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

Requisitos

Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B ou superior.

Etapas

O concurso contará com prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, Teste de Aptidão Física, exame de saúde, exame psicotécnico, investigação social e curso de formação.

Quando foi o último concurso?

O último concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) foi realizado em 2023, também com 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O regime de trabalho é estatutário, que garante a estabilidade do servidor. O certame atraiu 38.101 inscritos.

Com a criação da Polícia Penal em janeiro de 2025, o cargo de inspetor penitenciário foi extinto.

Atribuições do cargo

Entre as atribuições do cargo de policial penal estão atividades voltadas ao planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas às pessoas privadas de liberdade.

