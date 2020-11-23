Amaro grava vídeo com declaração de apoio para Vidigal na Serra

Amaro grava fala de apoio a Vidigal na Serra Crédito: Fonte da coluna

O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) gravou vídeo com declaração de apoio para Sérgio Vidigal (PDT), no 2º turno da disputa pela Prefeitura da Serra. A gravação foi feita nesta segunda-feira (23), a seis dias da votação decisiva, no próximo domingo (29), nas proximidades do Viaduto de Carapina, uma referência da malha viária da cidade.

O deputado e apresentador de TV apoiou o ex-prefeito contra Audifax Barcelos (Rede) em 2016 e agora volta a apoiá-lo contra Fábio (Rede), o candidato do atual prefeito.

É importante lembrar que, nesse caso específico, a "declaração de voto" é literal. Desde março deste ano, Amaro é eleitor no município da Serra. Até meados de março, ele era fortemente cotado para concorrer novamente a prefeito de Vitória, cargo que disputou e perdeu para Luciano Rezende (Cidadania) em 2016.

Em março, porém, Amaro anunciou a transferência do seu domicílio eleitoral de Vitória para a Serra , onde mantém uma sala comercial, no bairro de Laranjeiras. Esse movimento, inclusive, abriu caminho no tabuleiro de xadrez eleitoral para que o deputado estadual Lorenzo Pazolini fosse filiado ao Republicanos e se lançasse candidato a prefeito de Vitória no lugar de Amaro e pelo partido dele. Pazolini agora disputa o 2º turno na Capital, contra o ex-prefeito João Coser (PT) e com o apoio de Amaro.

Além de Pazolini, Amaro apoiou o candidato do seu partido, Hudson Leal, em Vila Velha, e o ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS) em Cariacica , além de cerca de 30 candidatos pelo interior do Estado. Nem Hudson nem Locutor chegaram ao 2º turno.

Faltava apenas Amaro declarar o seu apoio na eleição da Serra, justamente o município onde ele pode ser, em tese, um cabo eleitoral mais influente, já que o perfil socioeconômico do eleitorado serrano coincide mais com o público predominante de seu programa policial (espectadores de mais baixa renda, concentrados nos bairros da periferia da cidade).

DEU A LÓGICA...