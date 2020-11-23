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Eleições 2020

Amaro grava vídeo com declaração de apoio para Vidigal na Serra

Deputado e apresentador apoiou ex-prefeito contra Audifax em 2016 e agora volta a apoiá-lo contra Fábio, o candidato do prefeito. Amaro vota na Serra

Públicado em 

23 nov 2020 às 16:04
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Amaro grava fala de apoio a Vidigal na Serra
Amaro grava fala de apoio a Vidigal na Serra Crédito: Fonte da coluna
O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) gravou vídeo com declaração de apoio para Sérgio Vidigal (PDT), no 2º turno da disputa pela Prefeitura da Serra. A gravação foi feita nesta segunda-feira (23), a seis dias da votação decisiva, no próximo domingo (29), nas proximidades do Viaduto de Carapina, uma referência da malha viária da cidade.
O deputado e apresentador de TV apoiou o ex-prefeito contra Audifax Barcelos (Rede) em 2016 e agora volta a apoiá-lo contra Fábio (Rede), o candidato do atual prefeito.
É importante lembrar que, nesse caso específico, a "declaração de voto" é literal. Desde março deste ano, Amaro é eleitor no município da Serra. Até meados de março, ele era fortemente cotado para concorrer novamente a prefeito de Vitória, cargo que disputou e perdeu para Luciano Rezende (Cidadania) em 2016.
Em março, porém, Amaro anunciou a transferência do seu domicílio eleitoral de Vitória para a Serra, onde mantém uma sala comercial, no bairro de Laranjeiras. Esse movimento, inclusive, abriu caminho no tabuleiro de xadrez eleitoral para que o deputado estadual Lorenzo Pazolini fosse filiado ao Republicanos e se lançasse candidato a prefeito de Vitória no lugar de Amaro e pelo partido dele. Pazolini agora disputa o 2º turno na Capital, contra o ex-prefeito João Coser (PT) e com o apoio de Amaro. 
Desde o momento em que transferiu o título para a Serra, Amaro, é claro, passou a ser cotado para concorrer à sucessão de Audifax Barcelos, com quem ele chegou a manter um flerte político (que acabou não evoluindo). Mas, em meados de agosto, o deputado e apresentador anunciou que não disputaria nenhum cargo nas eleições municipais de novembro. E, como cabo eleitoral, passou a distribuir seus apoios.
Além de Pazolini, Amaro apoiou o candidato do seu partido, Hudson Leal, em Vila Velha, e o ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS) em Cariacica, além de cerca de 30 candidatos pelo interior do Estado. Nem Hudson nem Locutor chegaram ao 2º turno.
Faltava apenas Amaro declarar o seu apoio na eleição da Serra, justamente o município onde ele pode ser, em tese, um cabo eleitoral mais influente, já que o perfil socioeconômico do eleitorado serrano coincide mais com o público predominante de seu programa policial (espectadores de mais baixa renda, concentrados nos bairros da periferia da cidade).

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Conforme formulamos aqui na última sexta-feira (20), só faria algum sentido mesmo que Amaro apoiasse Vidigal, em detrimento de Fábio. Além de ser bom colega de Vidigal na bancada capixaba na Câmara dos Deputados, Amaro apoiou a candidatura dele a prefeito na eleição municipal passada, vencida por Audifax Barcelos (Rede).
O Republicanos, partido de Amaro, apoiou Alexandre Xambinho (PL) no 1º turno, mas decidiu caminhar com Vidigal no 2º. Finalmente, Amaro tem repetido desde o início do 1º turno que, na Serra, decidiria o candidato que teria o seu apoio em diálogo estreito com o governador Renato Casagrande (PSB). E, como todo mundo sabe, Casagrande prefere a vitória de Vidigal, um importante aliado para ele, a eventual triunfo do candidato de Audifax, potencial adversário dele na corrida ao Palácio Anchieta daqui a dois anos.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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