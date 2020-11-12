A maratona eleitoral de Amaro Neto por todo o Espírito Santo

Amaro virou amaratonista Crédito: Amarildo

Amaro virou “amaratonista”. Ciente de sua popularidade e apostando em sua capacidade de transferir votos para aliados, o deputado federal está empenhado em uma maratona eleitoral de dar inveja a atletas etíopes e quenianos. Até o próximo sábado (14), em um intervalo de poucos dias, ele percorrerá cerca de 30 municípios, segundo suas próprias projeções, para ajudar a eleger os candidatos a vereador e a prefeito apoiados por ele de norte a sul do Estado e até fora das divisas capixabas.

Nesta quarta-feira (11), por exemplo, quando trocamos mensagens com ele, o deputado do Republicanos se encontrava em Brejetuba, na divisa com Minas Gerais, apoiando o candidato a prefeito Levi da Mercedinha.

Há poucos dias, ele esteve no extremo sul do Estado, na divisa com o Rio de Janeiro, fazendo fotos e manifestando apoio ao retorno do ex-prefeito Reginaldo Quinta (DEM) à Prefeitura de Presidente Kennedy.

Esses dois exemplos do interior ilustram bem algo que já constatamos aqui: embora filiado ao Republicanos, Amaro tem operado eleitoralmente como se fosse uma sigla à parte (o PAN: Partido Amaro Neto): não necessariamente caminha com os candidatos filiados a seu partido, ou apoiados por seu partido, em todas as cidades.

Isso vale para a Grande Vitória. Em Vila Velha, Amaro apoia o candidato a prefeito do Republicanos, o deputado estadual Hudson Leal. Em Vitória, está com seu correligionário, o também deputado estadual Lorenzo Pazolini. E reafirma que segue à disposição da campanha do delegado, muito embora, até o momento, sua participação direta não tenha sido solicitada.

“Como já te falei em entrevista, estou com o Pazola. Peço votos na cidade para ele, estou feliz com o desempenho da campanha e acredito que é a melhor opção para a Capital”, afirma Amaro.

Por outro lado, esse alinhamento entre deputado e partido não ocorre em Cariacica e na Serra, justamente os dois municípios que, por seu perfil demográfico – mais coincidente com a audiência do programa de TV de Amaro (classes D e E) –, podem ser considerados mais sensíveis à influência política do apresentador e parlamentar.

Em Cariacica, o Republicanos apoia formalmente a candidatura do deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), de cuja coligação faz parte. Mas, desde o início da campanha, Amaro apoia declaradamente o ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS). Inclusive, nos últimos dias, tem intensificado andanças e atividades em cima do trio elétrico, ao lado do candidato.

Também na Serra, é considerada remotíssima, praticamente descartada, a hipótese de Amaro caminhar com o candidato apoiado por seu partido: o deputado estadual Alexandre Xambinho (PL).

Pelo que a coluna apurou, há sinais, fortes sinais, de que, no maior colégio eleitoral do Estado, Amaro ficará com o ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT), seu colega na bancada capixaba na Câmara Federal, apoiado por ele também na eleição municipal passada, em 2016, na qual Vidigal foi derrotado por Audifax Barcelos (Rede).

Em tempo: para quem não acredita em coincidências, o já mencionado Levi da Mercedinha, candidato a prefeito de Brejetuba apoiado pessoalmente por Amaro nesta quarta-feira (11), é filiado ao… PDT, partido comandado no Espírito Santo por… Sergio Vidigal.

A LEGIÃO DE “AMARIZADOS”

A equipe de Amaro Neto calcula que ele tenha gravado depoimentos de apoio para cerca de 30 a 40 candidatos a prefeito e 130 candidatos a vereador, inclusive de outros Estados. Chegou a gravar para dois candidatos em Minas, onde já trabalhou em uma emissora de TV, incluindo Leonardo Angelo, um radialista (como ele) que concorre a uma vaga de vereador em Belo Horizonte, além de um candidato em Durandé, município de Minas, e outro no Mato Grosso.

O SHOW DOS FAMOSOS

Amaro pode ser considerado bem famoso, mas muitos estão indo além. Na luta por apoios impactantes que possam render alguns votos a mais, vários candidatos estão recorrendo a mensagens curtinhas de apoio (daquelas gravadas em série) por celebridades nacionais.

Depois de divulgar uma mensagem como essa do músico Caetano Veloso, a campanha de Rafael Primo, candidato da Rede a prefeito de Vila Velha, distribuiu depoimento da cantora Sandra de Sá pedindo votos para o redista. Já o ator Marcos Palmeira declarou apoio a Sérgio Sá (PSB) e sua vice, Laís Garcia (Rede), na corrida à Prefeitura de Vitória. Já o técnico de vôlei Bernardinho gravou depoimento de apoio a Nylton Rodrigues (Novo) para prefeito de Vitória.

RESUMO DA CONFUSÃO

Na eleição à Prefeitura da Serra, o denuncismo e a guerra jurídica de sempre; a de Cariacica virou um festival de boataria; a de Vitória virou vale-tudo entre Gandini (Cidadania) e Pazolini.

O AGITADOR DO TRIO

E, como está valendo tudo mesmo, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), foi visto puxando uma carreata para Pazolini, com microfone na mão, em Jardim Camburi.

MENSAGEM ZOOLÓGICA

Estão valendo também mensagens que são quase um jardim zoológico em duas linhas. “Cuidado com lobos em pele de cordeiro, nessas eleições de 2020 os ‘camaleões’ da política estão querendo enganar o povo”, escreveu o Subtenente Assis (PTB), candidato a prefeito de Cariacica, em um post no seu Instagram.

CRISTIANO ARNALDO

E ainda no “vale-tudo eleitoral”, vale também gozar dos adversários e até fazer de conta que é um craque da bola. Na eleição a prefeito de Vila Velha, a campanha do vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) – uma das mais bem-humoradas desse pleito – está difundindo um meme em que a cara dele substitui a de Cristiano Ronaldo, em um jogo da Juventus de Turim, no clássico lance em que o atacante português sobe meio metro mais alto que o zagueiro (Neucimar Fraga, na montagem), para testar a bola para o gol, vencendo o goleiro (Max Filho, no meme).