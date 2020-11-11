Duelo na eleição em Vila Velha: Renato Casagrande x Renato Casanova

Renato Casanova e Renato Casagrande Crédito: Reprodução YouTube e Findes

De maneira inesperada e quase acidental, a eleição a prefeito de Vila Velha produziu um "duelo" que pode ser considerado um novo clássico instantâneo da política capixaba; de um lado, Renato Casagrande; do outro, Renato Casanova.

Já Renato Casanova é o também muito conhecido vocalista da banda Casaca, especializada no mais genuíno ritmo capixaba: o congo. Com origem na Barra do Jucu, o cantor de "Ondas do Barrão" e "Anjo Samile" é um dos artistas locais que dão voz à última música de campanha do arquirrival de Max Filho e adversário dele nessa eleição, o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD). Trata-se de um jingle com o lema da "retomada". Assim, Casanova está apoiando o retorno de Neucimar à prefeitura.

Em tempo: talvez, nessa "disputa acidental", Casanova seja até mais famoso que o xará politicamente mais importante. O governador não teve um álbum de música enviado para Marte em uma sonda da Nasa.

AVELLYNA NÃO APOIA AVELINA

Avellyna Moraes declara apoio a Saulo Andreon Crédito: Reprodução Instagram

Na eleição a prefeito de Cariacica, como se já fosse pequena a crise instaurada na família Moraes Avelina, a filha de Adilson Avelina, candidato a prefeito da cidade pelo PSC, declarou apoio a outro candidato: Saulo Andreon (PSB). O nome da jovem é Avellyna Moraes. A pronúncia é a mesma e ela assim foi batizada em homenagem ao pai. Avellyna (a filha) é filiada ao PSB de Saulo Andreon e faz parte da direção da ala jovem do partido em Cariacica.

A esposa de Adilson Avelina (o pai) é a vice-governadora Jaqueline Moraes, filiada ao PSB, como a filha. Nessa disputa local, Jaqueline também decidiu apoiar o candidato do seu partido, Saulo Andreon, em detrimento do próprio marido. Ou seja, nessa disputa eleitoral/familiar, a filha do casal decidiu acompanhar a mãe, em detrimento do pai. E Adilson Avelina ficou sem apoio em casa.

EUCLÉRIO PARA BAIXINHOS

Esta é daquelas cenas que só processos eleitorais proporcionam. Não pensei que eu fosse viver para ver isso, mas, em um vídeo de campanha, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), candidato a prefeito de Cariacica, aparece em uma rodinha de crianças, de mãos dadas com elas e brincando de "ciranda cirandinha". Até seu cabelo espetado, no estilo porco-espinho, foi domado: molhado e penteado para trás.

Euclério cai na ciranda Crédito: Reprodução Facebook

EUCLERINHO PAZ E AMOR

Aliás, no figurino de candidato, poucos concorrentes no Espírito Santo passaram por uma metamorfose tão grande na imagem quanto Euclério. Historicamente conhecido pelo estilo irascível no plenário da Assembleia e pela fama de indomável que o precede, o Euclério Pavio Curto de tantos e tantos embates como deputado estadual deu lugar ao Euclerinho Paz e Amor, pelo menos durante a campanha. No já citado vídeo, o texto traz frases melosas e sentimentais como “O amor sempre vencerá o ódio" e um convite à união de forças e à pacificação: "Chega de guerras".

SÉRGIO SÁ NO JOGO ELEITORAL

Enquanto isso, em Vitória, o candidato a prefeito Sérgio Sá (PSB) fez um post com uma foto em que aparece jogando "Age of Empires", um dos jogos de vídeo-game mais populares, na atualidade, na tribo dos gamers. Ele promete desenvolver a indústria de games na cidade, se eleito for. É, com o crescimento desse nicho, o voto gamer nunca foi tão importante....

Sérgio Sá joga vídeo-game Crédito: Reprodução Instagram

A VASSOURINHA DE ARNALDINHO

Quem também caiu na brincadeira, usando bom-humor em seu material de campanha, foi o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos), candidato a prefeito de Vila velha. Não, ele não é Jânio Quadros, mas, nessa animação produzida por sua equipe de campanha, o candidato empunha uma vassoura e, literalmente, varre as carinhas de Neucimar Fraga e Max Filho para dentro de um buraco. Os dois, no caso, segundo a proposta da campanha, simbolizam a "velha política", da qual o próprio Arnaldinho seria antítese. Se vai colar, não sei. Mas ficou divertido.

Arnaldinho com a vassoura Crédito: Reprodugão Instagram

MAS ASSIS NÃO QUER SABER DE BRINCADEIRA

Voltando a Cariacica, quem não está nem um pouco para brincadeira (ao contrário, talvez levando-se a sério demais) é o Subtenente Assis, candidato a prefeito bolsonarista pelo PTB. Em tom muito austero, Assis dirige-se não só ao eleitorado cariaciquense, mas a toda a nação brasileira, em um vídeo veiculado por sua campanha (lembremos: a prefeito de Cariacica).

Em tom apocalíptico, ele fala do risco de um novo lockdown em caso de eleição de candidatos de esquerda (tecnicamente, nunca foi decretado lockdown na Grande Vitória desde o início da pandemia). Pede votos para um candidato de Belo Horizonte. Cita negativamente Manuela D'Ávila (PCdoB), candidata a prefeita de Porto Alegre. E chega a incluir Euclério Sampaio no rol de candidatos de esquerda.

Pronunciamento à nação de Subtenente Assis Crédito: Reprodução Instagram