Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

ES: 1.300 mortes, o cidadão de bem e seu lindo sonho delirante

Mulher retira faixas de protesto e homenagem às vítimas da Covid-19 em Camburi: atitude da “agressora” foi negacionista, carregada de ódio, intolerância, discriminação e racismo

Públicado em 

23 jun 2020 às 05:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
No domingo último (21), um fato chamou a atenção de todos os capixabas: o episódio da mulher que arrancou as faixas na orla da Praia de Camburi e insultou os manifestantes. Posturas assim exigem uma reflexão acerca de como as pessoas podem se comportar em tempos de pandemia.
Contudo, o que ela fez não pode ser aceito como algo normal. Não há nada de normal em agredir e insultar os que pensam diferente! Afinal, a atitude da “agressora” foi negacionista, carregada de ódio, intolerância, discriminação e racismo.
Ela provoca e convida a pensar como está a relação com o outro que julgamos ser diferente de nós. E a rever a capacidade de enxergar e respeitar o pensamento e o modo de agir dos que discordam das nossas ideias e atitudes. Mas o que aconteceu é mais sério. O que dá o direito a alguém de se intitular dono da praia (“a praia é minha”)? Seria o imposto pago aos poderes públicos? Mas, afinal, se alguns podem, todos não poderiam frequentar o mesmo local, já que o imposto é cobrado de todos?!

Veja Também

Abraçar a dor do outro: é possível a empatia como política pública?

Covid-19 e movimentos sociais: resistência, indignação e esperança

O carro do coronavírus segue veloz e sem rumo no ES e atropela a todos

Mas é a sustentação fundamentalista ideológica que está na base do ataque de manifestações pacíficas e democráticas como a que marcava as 1.300 mortes por coronavírus. A frase citada por ela: “o presidente foi eleito, deixa ele terminar o mandato”, explica, em partes, o que fez.
Esta atitude é própria de alguém tomado de uma autoridade “messiânica”, a enviada do “Messias”. Com esta autoridade especial, a “agressora” se coloca acima das leis, das relações sociais e uma cidadã sem qualquer suspeita. Esta crença fundamentalista garante o seu lugar ao sol no calçadão da orla, nem que para isso seja preciso arrancar e retirar do caminho qualquer coisa que possa ofuscar o seu lindo sonho delirante.

Veja Também

Mulher retira faixas contra governo em protesto por mortes de Covid-19 no ES

Mães adolescentes são descartadas no modelo atual de sociedade

É “ideia de jerico” trancar todo mundo em casa na quarentena?

Por que ao arrancar a faixa a mulher usou a frase “eu pago impostos”, numa alusão a quem tem o legítimo direito de passear na praia. Até aí sem problemas, desde que o direito dos outros de se manifestar seja também respeitado. Mas não é isso o que vimos! Em sua fala, está claro que os outros não teriam o mesmo direito, visto que, segundo a senhora, não pagam impostos. Para isso ela usou a frase: “Você paga imposto, se paga coloca a faixa na varanda da sua casa”, “a praia é pública não!”.
Isso faz dela alguém diferenciado, uma verdadeira “cidadã de bem” e, como tal, se considera beneficiária por excelência ao direito de frequentar espaços públicos em locais nobres da cidade, como a Praia de Camburi. O “cidadão de bem” se sente livre para circular e para desfrutar deste tipo de local, que deve ser reservado somente para eles. Quer passear no calçadão, mas não aceita que perturbem a sua paz tão cara, afinal, pagam impostos para tanto.

Veja Também

Só um pacto social entre governo e instituições poderá vencer esta crise

Afinal, quem é você na fila da pandemia do coronavírus?

Além de cor, a morte por Covid-19 no ES tem endereço e gênero

Mas quem é o cidadão de bem? Qual a origem desse termo? É um significante vazio, pois nele cabe qualquer coisa. Mas a partir do fato ocorrido na orla, fica claro que o “cidadão de bem” é alguém que se sente investido de um poder extraordinário. A ponto de agir como um negacionista, defensor do bolsonarismo, agressor, que discrimina e desrespeita os outros (“presidiários”), e incita o ódio (petista filha da p****). Enfim, é um grupo celestial de seres encantados.
Quanto à origem, "cidadão de bem" era o nome do jornal fundado em 1913, que apoiava o terrorismo da Ku Klux Klan, organização racista e fascista dos EUA. Da história podemos citar outro termo, pois há poucas diferenças entre a utilização do termo “raça ariana”, que justificava a matança dos diferentes, em nome de uma supremacia branca, e a expressão “cidadão de bem”. Ambas são sinônimas, pois objetivam separar as pessoas e conceder determinadas benesses aquele grupo que se autointitula superior.

Veja Também

Bolsonaro segue falando muito sem dizer nada

Favela contra o coronavírus: tenho obrigação de ajudar o irmão mais pobre?

Combater o avanço do coronavírus é tarefa só de municípios e Estado?

As ameaças aos considerados diferentes, de esquerda, homossexuais e negros deveriam ser uma exceção; mas passa a ser uma norma quando o Estado não apresenta soluções, com investimentos em políticas públicas e medidas mais enérgicas como apregoa a legislação. Há nisso tudo um discurso político, de forte cunho ideológico, sustentado por grupos de extrema direita.
Essas ações de ameaça interpelam o locutor a escolher, por força de coação, um lado arrogante e perverso que chamam de “bem”, com um slogan: “junte-se aos bons, nós pagamos impostos e podemos tudo!” Essa é a “sociedade perfeita”, apregoada e defendida por essa ideologia, por meio da ameaça e coação. Mas ela é tão perfeita que nela só cabe o cidadão de bem.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi Manifestação Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados