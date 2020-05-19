Mães adolescentes são descartadas no modelo atual de sociedade

Gravidez na adolescência Crédito: Divulgação

A crise da pandemia do coronavírus expõe de forma cruel as chagas da atual modernidade. Fundada na promessa de um mundo e uma sociedade de felicidade plena, com vida estável de conforto e segurança para todos, sua estrutura serve a uma elite vazia e supérflua. A sua face mais dramática se revela no sofrimento de segmentos da sociedade mais vulneráveis, que vivem às margens das beneficies do capital e sem nenhuma proteção social.

O vírus tornou visível duas paisagens brutais que a face do capitalismo e suas formas de exploração não mostram: a escandalosa concentração de riqueza e a extrema desigualdade social. Pilares da manutenção do moderno modelo de desenvolvimento econômico. Entre nós, o grito dos pobres e negros da periferia da Grande Vitória denuncia o que até então estava encoberto e distante da sociedade estabelecida.

As mães adolescentes, invisíveis em muitas políticas públicas, compõem um grupo social e economicamente descartado deste modelo de sociedade que prega o aumento constante da renda e a elevação do padrão de vida. Pois, apesar dos riscos à saúde causados por uma gestação na adolescência, os maiores riscos para elas são os sociais e econômicos.

A lógica de desenvolvimento econômico exige desde cedo que as crianças/adolescentes devem estudar muito e permanecer concentrados anos a fio no ensino-aprendizagem, para conseguirem fazer a passagem da juventude para uma vida adulta, em condições de produzir e gerar renda, o que para muitas destas mães se torna impossível.

Veja Também Gravidez na adolescência: meninas que viram mulheres antes da hora

Segundo Marita Perceval, diretora regional da Unicef, “muitas meninas e adolescentes precisam abandonar a escola devido à gravidez, o que tem um impacto de longo prazo nas oportunidades de completar sua educação e se incorporar no mercado de trabalho, assim como participar da vida pública e política”.

Como resultado, as mães adolescentes estão expostas a situações de maior vulnerabilidade e a reproduzir padrões de pobreza e exclusão social. E para piorar, os dados do IBGE mostram que seis de cada dez adolescentes grávidas nem trabalham e nem estudam.

No Espirito Santo, os dados de 2017 mostram que mais de 7.800 adolescentes, entre 15 e 19 anos, deram à luz. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a estimativa é que quase 7 mil adolescentes tenham ingressado na maternidade nessa mesma faixa etária em 2018. Além das politicas de saúde, o que mais poderá ser feito para apoiar as mães adolescentes?

Este ano, o governo federal soltou uma campanha que sozinha não alcançará o objetivo esperado. Mas o ex-ministro Mandetta, da Saúde, disse em seu lançamento: “Não há nenhuma política que seja única. E essa comportamental é muito importante e nunca foi feita. Estamos com o olhar para os números e suas consequências”.

O que mais está sendo feito, para além do controle e prevenção da gravidez na adolescência, por parte do governo federal e governos locais? A preocupação com o comportamento é só parte do problema, pode até contribuir mas só propaganda não altera um problema tão complexo.

A iniciativa de liberar o auxílio emergencial de R$ 600, apesar de vir um pouco tarde por se tratar de uma emergência, pode ser um caminho para assegurar o mínimo necessário, às mães adolescentes, que dependem de proteção social para viver e manter seu filho. Para além da pandemia, em tempos normais, que outras politicas públicas sociais e econômicas estão sendo gestadas para minimizar o drama das mães adolescentes no ES?