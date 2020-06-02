Abraçar a dor do outro: é possível a empatia como política pública?

Velas e luto Crédito: Freepik/Divulgação

Qual o tamanho do seu luto? Quem está preparado para perder, em poucas semanas, tantos amigos, parentes, amores e afetos?, pergunta o professor doutor em Antropologia, Renzo Taddei, ao escrever sobre “O luto e os sentidos da morte”. É uma constatação delicada e difícil, mas é possível medir o seu sofrimento de luto pelas perdas nesta pandemia? Olhe a sua rede de amigos, família, trabalho, faculdade a sua vizinhança. Como você, estamos juntos nesta triste e dolorosa travessia. Ombro a ombro, com uma mesma dor, como sofredores seguimos com coragem.

"Neste momento, estamos em um luto intimo e pessoal; mas também social e coletivo. Não é só algo meu quando se perde alguém; mas é de todos nós que também podemos perder" Paulo Brandão - Articulista

Afinal, que luto é este que marca as nossas vidas num tempo tão dramático? E o que pode ser feito para que o capixaba possa viver este drama da forma que melhor lhe dê consolo e alívio? Para o filósofo André Comte Sponville, “estar de luto é estar sofrendo”. Isto parece muito óbvio para quem perdeu uma pessoa querida. Porém, ele chama a atenção para o que significa estar sofrendo em francês (être en souffrance). É algo como estar em suspenso, à “espera de solução”. Mas que solução pode existir para curar os corações com a perda de entes tão queridos?

Não existe uma resposta pronta, como receita de bolo que possa ser usado de maneira igual para todos. O luto é antes de tudo um processo longo e doloroso de aceitação e de renúncia, mas que nós não estamos preparados. O luto seria então um sofrimento que espera ser concluído, que precisa ver o seu fim. Uma transição que deve ser percorrida até o final. Sponville explica que é por isso que o luto dá muito trabalho. Como não queremos aceitar a perda de quem amamos, a separação se torna uma luta árdua dentro de cada um. E isso exige muita entrega, dá trabalho para o coração, para a alma e para a mente de cada pessoa que sofre.

Mas este luto é diferente sim, disse o maior especialista em luto do mundo, David Kessler. Segundo ele, estamos no luto antecipado. É esse sentimento de incerteza a nosso respeito em relação ao futuro, quando a morte está em evidência. Sentimos isso quando alguém próximo ou da nossa família tem um diagnóstico ruim. Com um vírus, este tipo de luto é muito confuso para as pessoas, pois não podemos ver o que está acontecendo. Isso nos deixa sem segurança e certeza das coisas da vida.

Neste momento, estamos em um luto intimo e pessoal; mas também social e coletivo. Não é só algo meu quando se perde alguém; mas é de todos nós que também podemos perder. A toda hora, nas redes sociais e na vizinhança, há notícias de pessoas que se foram.

É possível então pensar em desenvolver ações de políticas públicas para atender àqueles que precisam desabafar e falar nesta pandemia? Depoimentos mostram a necessidade de que o outro sinta também a mesma dor e isso se chama empatia. E “eles choraram a minha dor”; “que alívio me sentir compreendida”; “a minha dor já não era só minha, agora sabia que podia contar com outros também”. “Nesta troca, vinha o alívio, a tristeza se transformava em alegria, o choro em sorriso.”

"Com a ruptura de projetos de vida, desestruturação emocional e psicológica, o luto da pandemia se tornou uma questão não só de saúde pública, mas também um problema social e econômico. Ele extrapola a vida da casa, familiar, ele está em todo canto e se torna o novo normal" Paulo Brandão - Articulista