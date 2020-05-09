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Cadê o direito à memória e ao luto em um "tempo de agoras"?

Temos visto as pessoas serem enterradas sem a vivência dos funerais por parte de seus familiares, sem o direito ao choro, com urnas lacradas e sepultamentos coletivos. É um “adeus” diferente que deixará marcas indeléveis na vida de todos

Públicado em 

09 mai 2020 às 05:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Cova aberta no cemitério São Domigos, na Serra
Cova aberta no cemitério São Domigos, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Estamos assistindo a uma das violações mais contundente de Direitos Humanos durante esse tempo de coronavírus: não poder sepultar os mortos com dignidade e vivenciar o luto com serenidade para fechar o ciclo de perdas. Temos visto as pessoas serem enterradas sem a vivência dos funerais por parte de seus familiares, sem o direito ao choro, com urnas lacradas e sepultamentos coletivos. É um “adeus” diferente que certamente deixará marcas indeléveis na vida de todos. Algumas cidades estão “resolvendo” os seus mortos com afronta fulminante ao Direito Fundamental à memória e viver o luto.

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O momento da perda de um ente querido é doloroso, sendo preciso um tempo de internalização dessa realidade imutável para que o novo momento seja inaugurado. A ausência precisa de tempo e maturação para se fazer presença, é o que chamo de viver o luto. É um ciclo de vida que cada um atravessa do seu jeito, da sua forma. Cada um vive sua dor construindo sua resiliência. Contudo, em tempo de pandemia, isso é retirado das pessoas sem cerimônia.
Os “números da pandemia” são pessoas, são histórias e são memórias. A tese XIV de Walter Benjamin, filósofo e sociólogo alemão, diz que: “a história é objeto de uma construção, cujo lugar não é formado pelo tempo homogêneo e vazio, mas por aquele saturado pelo tempo-de-agora”. E assim, me pergunto como tem sido esse nosso “tempo de agoras”, tendo a certeza de que não é homogêneo e vazio, mas mitigado de heterogeneidades, cheio de incertezas e apreensões. Um “tempo de agoras” estranho que não sabemos nominar.

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O “tempo de agoras” que comporá nossa memória estabelece uma função importante no processo histórico das pessoas, e consequentemente, da sociedade. A memória enquanto ponte da história, enquanto porto seguro que recorremos para reencontrar nossa essência. Direito à memória e ao luto é um Direito Fundamental, pois se baseia no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que por esses tempos anda tão vilipendiado.

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Vivemos um “tempo de agoras” em que precisamos sorver cada momento para construir um futuro que não conseguimos projetar. Um futuro sem as pessoas que estamos perdendo sem o direito de viver o luto, e forçados a construir uma memória de forma diferente. Estamos em um tempo que se afasta do “chronos”, e aproxima-se do “kairós” enquanto o tempo histórico, em que cada instante contém uma chance única, uma constelação singular entre o relativo e o absoluto, como diria Lowy.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Seguranca Publica

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