Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Covid-19 e movimentos sociais: resistência, indignação e esperança

O vírus avança com muita rapidez e toda semana o luto toma conta das redes sociais. Os movimentos sociais e as redes de ajuda mútua, com sua atuação, mostram que não podemos nos acostumar com isso. Mesmo de luto é preciso reagir

Públicado em 

09 jun 2020 às 05:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
Como hospedeiro, já sabemos, a Covid-19 não escolha onde ficar. Ele entra, usa e abusa de qualquer um. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa a sua classe social, renda, se você mora em uma casa bonita ou feia. Ele pode te infectar. Aliás, ele começou nas casas da elite endinheirada. Por mais que continue a infectar a região “nobre”, depois de alguns meses se tornou um vírus da periferia. Ele encontrou “a cerca arrombada” e entrou de vez para tomar conta das casas e barracos dos moradores da Região Metropolitana de Vitória. A diferença é que na periferia o vírus é letal. Ele mata os pobres.
Esta constatação se torna presente a cada dia, após o quarto mês de pandemia e contágio da Covid-19 no ES. O vírus avança com muita rapidez e toda semana o luto toma conta das redes sociais. São amigos, amigos de amigos e a rede de choro, tristeza e lágrimas viraliza e toma conta do cotidiano. Ele mata e deixa a saudade para muitos familiares e amigos. O que fazer diante desta situação difícil? Os movimentos sociais e as redes de ajuda mútua, com sua atuação, mostram que não podemos nos acostumar com tudo isso. Mesmo de luto é preciso reagir a esta triste realidade!

Veja Também

Afinal, quem é você na fila da pandemia do coronavírus?

É “ideia de jerico” trancar todo mundo em casa na quarentena?

Abraçar a dor do outro: é possível a empatia como política pública?

E como não se vence uma guerra sozinho, a união de esforços é a única saída. O medo, o sofrimento, a falta de condições financeiras, materiais e até emocionais, para enfrentar a crise têm unido moradores de diversos bairros e localidades por meio das redes sociais. Eles se manifestam com apoio, doações de alimentos, mensagens de otimismo e ajuda direta em dinheiro por meio de vaquinhas virtuais, aos que mais precisam. Formam verdadeiras redes de solidariedade pois quem doa se sente bem ao fazê-lo, e isso dá forças para continuar nesta corrente em favor da vida.
Para além da solidariedade, a indignação tem tomado as discussões e debates nas redes sociais. Estamos em uma sociedade em rede e, com a pandemia, ela se tornou a forma de comunicação por excelência. A troca constante de informações sobre o que está acontecendo no mundo e a nossa volta cria solidariedade, empatia, e comoção; mas também raiva e indignação, com todos os que podem fazer e não o fazem.

Veja Também

Bolsonaro segue falando muito sem dizer nada

Favela contra o coronavírus: tenho obrigação de ajudar o irmão mais pobre?

Além de cor, a morte por Covid-19 no ES tem endereço e gênero

Para o sociólogo Emanuel Castells, as emoções como raiva, entusiasmo e medo, relacionadas respectivamente a busca por justiça, engajamento e superação são o que dão sustentação aos novos movimentos sociais na era da internet.
As ruas, palco de manifestações, volta a ser ocupado mesmo em tempos de distanciamento. O estopim é a constatação de que o avanço da infestação da Covid-19 na Região Metropolitana de Vitória, as mortes de negros, moradores das favelas e bairros de periferia, aumenta a cada dia que passa. Sem encontrar respostas a suas reivindicações, a indignação tomou conta das ruas, semana passada, em gritos de vidas negras importam.
Os movimentos sociais que defendem a pauta dos direitos dos negros no ES fincaram cruzes pretas e derramaram tinta vermelha, em frente ao Palácio Anchieta. O grito de "para e basta" se materializou em um documento com reivindicações apresentadas ao governo do Estado, que prometeu dar respostas.

Veja Também

Coronavírus: por que números do ministério e governo do ES não batem?

Ministério da Saúde deixa de informar total de mortes e casos de Covid-19

MP abre investigação sobre atraso de dados de Covid-19 do Ministério da Saúde

O mesmo acontece em várias cidades pelo país, moradores, lideranças, indignados se encontram para denunciar a política atual do presidente da República. Com mentiras, fake news, ataques e ameaças a adversários, escondendo os números de vítimas fatais, sua forma de atuar deixa um rastro de morte que toma conta do país. Entre nós não poderia ser diferente. Um grito ensurdecedor de dor e indignação está na garganta de todos os que se esforçam dia a dia com risco, indo trabalhar amontoados nos ônibus e de todos que têm que se expor para manter suas famílias.
Mas como para tudo tem um limite, não dá para saber o que vai acontecer amanhã. O que está claro é que com a guerra declarada do governo federal em relação as ações dos prefeitos e governadores, este embate político e a falta de ações unificadas por parte dos governos estão despertando na sociedade os movimentos dos indignados. A constatação é que em pouco tempo veremos multidões nas ruas, o que pode descambar em quebra quebra e mortes. A vida no cotidiano está insustentável! E quando se chega a este limite, “só povo salva o povo!”.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

Tópicos Relacionados

Internet Jair Bolsonaro Ministério da Saúde Redes Sociais solidariedade Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados