Covid-19 e movimentos sociais: resistência, indignação e esperança

Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

Como hospedeiro, já sabemos, a Covid-19 não escolha onde ficar. Ele entra, usa e abusa de qualquer um. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa a sua classe social, renda, se você mora em uma casa bonita ou feia. Ele pode te infectar. Aliás, ele começou nas casas da elite endinheirada. Por mais que continue a infectar a região “nobre”, depois de alguns meses se tornou um vírus da periferia. Ele encontrou “a cerca arrombada” e entrou de vez para tomar conta das casas e barracos dos moradores da Região Metropolitana de Vitória. A diferença é que na periferia o vírus é letal. Ele mata os pobres.

Esta constatação se torna presente a cada dia, após o quarto mês de pandemia e contágio da Covid-19 no ES. O vírus avança com muita rapidez e toda semana o luto toma conta das redes sociais. São amigos, amigos de amigos e a rede de choro, tristeza e lágrimas viraliza e toma conta do cotidiano. Ele mata e deixa a saudade para muitos familiares e amigos. O que fazer diante desta situação difícil? Os movimentos sociais e as redes de ajuda mútua, com sua atuação, mostram que não podemos nos acostumar com tudo isso. Mesmo de luto é preciso reagir a esta triste realidade!

E como não se vence uma guerra sozinho, a união de esforços é a única saída. O medo, o sofrimento, a falta de condições financeiras, materiais e até emocionais, para enfrentar a crise têm unido moradores de diversos bairros e localidades por meio das redes sociais. Eles se manifestam com apoio, doações de alimentos, mensagens de otimismo e ajuda direta em dinheiro por meio de vaquinhas virtuais, aos que mais precisam. Formam verdadeiras redes de solidariedade pois quem doa se sente bem ao fazê-lo, e isso dá forças para continuar nesta corrente em favor da vida.

Para além da solidariedade, a indignação tem tomado as discussões e debates nas redes sociais. Estamos em uma sociedade em rede e, com a pandemia , ela se tornou a forma de comunicação por excelência. A troca constante de informações sobre o que está acontecendo no mundo e a nossa volta cria solidariedade, empatia, e comoção; mas também raiva e indignação, com todos os que podem fazer e não o fazem.

Para o sociólogo Emanuel Castells, as emoções como raiva, entusiasmo e medo, relacionadas respectivamente a busca por justiça, engajamento e superação são o que dão sustentação aos novos movimentos sociais na era da internet.

As ruas, palco de manifestações, volta a ser ocupado mesmo em tempos de distanciamento. O estopim é a constatação de que o avanço da infestação da Covid-19 na Região Metropolitana de Vitória, as mortes de negros, moradores das favelas e bairros de periferia, aumenta a cada dia que passa. Sem encontrar respostas a suas reivindicações, a indignação tomou conta das ruas, semana passada, em gritos de vidas negras importam.

Os movimentos sociais que defendem a pauta dos direitos dos negros no ES fincaram cruzes pretas e derramaram tinta vermelha, em frente ao Palácio Anchieta . O grito de "para e basta" se materializou em um documento com reivindicações apresentadas ao governo do Estado, que prometeu dar respostas.

O mesmo acontece em várias cidades pelo país, moradores, lideranças, indignados se encontram para denunciar a política atual do presidente da República . Com mentiras, fake news, ataques e ameaças a adversários, escondendo os números de vítimas fatais , sua forma de atuar deixa um rastro de morte que toma conta do país. Entre nós não poderia ser diferente. Um grito ensurdecedor de dor e indignação está na garganta de todos os que se esforçam dia a dia com risco, indo trabalhar amontoados nos ônibus e de todos que têm que se expor para manter suas famílias.