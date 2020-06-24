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Economia

Primeiros impactos da pandemia no PIB capixaba não são nada animadores

A economia do Espírito Santo iniciou 2020 com boas expectativas. Todavia, um fato inesperado modificou as previsões

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

24 jun 2020 às 05:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Queda no PIB
Queda no PIB Crédito: Pixabay
O PIB do Espírito Santo finalizou o ano de 2019 com as indústrias extrativa e de transformação apresentando reduções. Esses resultados negativos haviam sido contrabalanceados pelo crescimento das atividades da construção civil, comércio e serviços. Ademais, a safra anual da maioria dos produtos do setor primário capixaba registrou desempenho positivo.
Na perspectiva do mercado de trabalho, ainda em 2019, o ES computou saldo positivo de cerca de 19.500 vagas formais de emprego, o melhor resultado nos últimos seis anos. Os setores que mais contribuíram para esse destaque foram os serviços, comércio e construção civil.

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A economia do Espírito Santo iniciou 2020 com boas expectativas. Todavia, um fato inesperado modificou as previsões. A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) engendrou desdobramentos na economia mundial. Desde o início do ano, a China e Europa sofreram os efeitos negativos ocasionados pela rápida disseminação da doença. Na sequência, foi a vez dos Estados Unidos sofrer os impactos da pandemia mais intensamente.
Esses países são importantes parceiros da balança comercial capixaba. O ES apresenta um dos maiores graus de abertura econômica na comparação entre as unidades da federação. Esses dois aspectos tornam nossa economia mais suscetível aos desdobramentos internacionais da pandemia.

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Contudo, a economia capixaba passou a sofrer diretamente os efeitos da pandemia a partir de março, quando os primeiros casos de infectados e óbitos foram registrados, o que suscitou a implementação de uma série de medidas de isolamento social, necessárias para controlar o crescimento de novos casos da Covid-19.
Os dados do PIB do ES relativos ao 1º trimestre de 2020, divulgados recentemente pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), demonstram os efeitos iniciais diretos da pandemia. Na comparação com o 4º trimestre de 2019, a economia capixaba registrou redução de 1,2%, enquanto o Brasil evidenciou uma diminuição de 1,5%.

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Na base interanual, o PIB capixaba do Espírito Santo apresentou redução de 1,7%. A retração das atividades das indústrias extrativa e de transformação, bem como o decréscimo no setor de serviços, concorreram para o resultado negativo do 1º trimestre de 2020. Nesse período, o comércio ainda manteve desempenho positivo. Esse resultado somente foi possível pelo curto período de exposição aos impactos diretos da pandemia, limitado aos últimos 15 dias de março.

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Provavelmente, no 2º trimestre de 2020, os efeitos negativos da Covid-19 serão mais significativos na economia. Entretanto, os trimestres seguintes tendem a captar melhor os resultados de medidas que visam estabelecer um contexto de convivência com a pandemia. Além disso, a série histórica do PIB demonstra que em períodos de crise o ES tende a sofrer mais do que o país os desdobramentos negativos. No entanto, no período pós-crise o Espírito Santo tende a retomar o crescimento de forma mais rápida e intensa em comparação ao Brasil.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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