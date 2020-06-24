Primeiros impactos da pandemia no PIB capixaba não são nada animadores

Queda no PIB Crédito: Pixabay

O PIB do Espírito Santo finalizou o ano de 2019 com as indústrias extrativa e de transformação apresentando reduções. Esses resultados negativos haviam sido contrabalanceados pelo crescimento das atividades da construção civil, comércio e serviços. Ademais, a safra anual da maioria dos produtos do setor primário capixaba registrou desempenho positivo.

Na perspectiva do mercado de trabalho, ainda em 2019, o ES computou saldo positivo de cerca de 19.500 vagas formais de emprego , o melhor resultado nos últimos seis anos. Os setores que mais contribuíram para esse destaque foram os serviços, comércio e construção civil.

A economia do Espírito Santo iniciou 2020 com boas expectativas. Todavia, um fato inesperado modificou as previsões. A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) engendrou desdobramentos na economia mundial. Desde o início do ano, a China e Europa sofreram os efeitos negativos ocasionados pela rápida disseminação da doença. Na sequência, foi a vez dos Estados Unidos sofrer os impactos da pandemia mais intensamente.

Esses países são importantes parceiros da balança comercial capixaba. O ES apresenta um dos maiores graus de abertura econômica na comparação entre as unidades da federação. Esses dois aspectos tornam nossa economia mais suscetível aos desdobramentos internacionais da pandemia.

Contudo, a economia capixaba passou a sofrer diretamente os efeitos da pandemia a partir de março, quando os primeiros casos de infectados e óbitos foram registrados, o que suscitou a implementação de uma série de medidas de isolamento social, necessárias para controlar o crescimento de novos casos da Covid-19.

Na base interanual, o PIB capixaba do Espírito Santo apresentou redução de 1,7%. A retração das atividades das indústrias extrativa e de transformação, bem como o decréscimo no setor de serviços, concorreram para o resultado negativo do 1º trimestre de 2020. Nesse período, o comércio ainda manteve desempenho positivo. Esse resultado somente foi possível pelo curto período de exposição aos impactos diretos da pandemia, limitado aos últimos 15 dias de março.