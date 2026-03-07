Leonel Ximenes
Um passeio pela bela história urbanística do Centro de Vitória

Além do lançamento de dois livros, autora fará uma palestra sobre as obras e suas descobertas durante a pesquisa

Vitória
Publicado em 07/03/2026 às 03h11
Imagem antiga do Centro de Vitória
Imagem antiga do Centro de Vitória. Crédito: Divulgação

Na próxima terça-feira (10), às 14h, o Museu Solar Monjardim receberá em seu casarão o lançamento dos livros “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”, da professora Luciana Nemer. As obras são resultado de sua pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Nas duas obras a autora caminha pelo centro histórico da capital capixaba, numa jornada investigativa e comparativa entre os traçados urbanos de herança colonial, imperial e do início da República, ao mesmo tempo em que aprecia sua beleza e atesta a necessidade premente de conservação de nossos bens arquitetônicos.

Luciana traz ao Museu Solar Monjardim uma palestra sobre as obras e suas descobertas durante a pesquisa, convidando os interessados a um mergulho no passado de Vitória. O estudo da história da habitação em nossa cidade pode explicar muito de sua evolução e de como ela chegou ao que é hoje, além de contribuir com a reflexão muito necessária sobre nosso patrimônio e sua preservação.

Os livros “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”, da professora Luciana Nemer
Os livros “Villa de Victoria” e “Cidade de Victoria”, da professora Luciana Nemer. Crédito: Divulgação

A entrada é gratuita. O Museu Solar Monjardim, que está aberto de segunda a sexta, das 8h às 16h30, fica na Rua Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília - Vitória. Mais informações: (21) 99806-8108. No dia do lançamento, cada exemplar vai custar R$ 30.

