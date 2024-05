Conheça os tesouros guardados no único museu federal do Espírito Santo

Em Santa Cecília, Vitória, um casarão no meio da mata chama a atenção e se diferencia da paisagem urbana ao redor. É o Museu Solar Monjardim, o único federal do Espírito Santo. O espaço guarda tesouros e peças que levam os visitantes a uma viagem pelo período colonial. Assista abaixo ao vídeo e embarque com a gente nessa visita.

O casarão começou a ser construído na década de 1780, sendo concluído no início do século XIX. A construção está em um local elevado e diante do braço de mangue que entrava até bem perto da chamada Pedra dos Dois Olhos. A habitação passou à família Monjardim em 1816, juntamente com o resto da fazenda, como dote pelo casamento da filha única de seu proprietário com o Coronel José Monjardim.

Por ser uma referência expressiva da arquitetura rural brasileira do século XIX, reunindo peculiarmente características das casas rurais mineiras e paulistas, e sendo um dos poucos exemplares desse tipo de construção do período colonial que restou conservado no Litoral Sudeste do país, o Solar foi tombado como patrimônio nacional em 1940.

Detalhes da Pedra dos Dois Olhos, em Fradinhos. Crédito: Fernando Madeira

Quem visita o Solar Monjardim tem a oportunidade de fazer uma viagem ao período colonial e conhecer aspectos da vida cotidiana dessa época, como explica o assessor de comunicação do museu, André Sesquim.

“A proposta aqui é mostrar para as pessoas como era a vida cotidiana, no século 19, principalmente, de uma família abastada, em um ambiente rural, num ambiente de fazenda e mostrar esse caminho, esse caminho que a gente fez de lá até aqui para a gente entender como a gente chegou onde a gente está hoje e fazer essa avaliação crítica desse passado, evitar alguns erros do passado e situar as pessoas de uma maneira mais realista, mais completa da nossa história”, conta.

Museu Solar Monjardim fica em antigo casarão em Vitória





Canhões Museu Solar Monjardim . museusbr





Peças antigas guardadas no Museu Solar Monjardim, em Vitória





01 Único museu federal do Estado O casarão onde se localiza o Museu Solar Monjardim foi o primeiro edifício a ser tombado em nível federal no estado do Espírito Santo, no ano de 1940. 02 Ligação com a família real Alpheu Adelpho Monjardim de Andrade e Almeida, um dos habitantes ilustres do passado do “Solar”, foi agraciado pelo Imperador D. Pedro II com o título de “Barão de Monjardim”, através de um decreto datado de 24 de agosto de 1889. Tendo sido proclamada a república em 15 de novembro seguinte, este foi um dos baronatos mais rápidos da história do Brasil, durando menos de três meses 03 Preciosidades guardadas O acervo do museu, além de extremamente variado, guarda algumas preciosidades, como uma coleção de cartões de visita do século XIX, uma máscara mortuária de bronze de Getúlio Vargas e um dos canhões de ferro mais antigos do Brasil. 04 Árvores centenárias A chácara onde está instalado o casarão tem várias mangueiras centenárias que oferecem ainda hoje, não apenas sombra aos visitantes, como uma farta produção deste fruto, que é distribuído à comunidade do entorno.

O Museu Solar Monjardim ainda não passou por obras de revitalização e hoje boa parte do espaço é usada para atividades administrativas e acervos de outras peças, limitando um pouco o local de visitação aos turistas. Para saber como visitar confira o box abaixo.

