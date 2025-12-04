Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Seis cidades do ES terão feriadão no fim de semana. Veja a lista

No Brasil, 13 capitais vão poder curtir a folga extra nesta segunda-feira (8)

Vitória
Publicado em 04/12/2025 às 13h09
Igreja Nossa Senhora da Conceição em Viana Sede
Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Serra Sede: santa é a padroeira do município. Crédito: Vitor Jubini

Em seis dos 78 municípios do Espírito Santo o próximo fim de semana será marcado por um feriadão. É que o dia 8 de dezembro, segunda-feira, é dedicado, na tradição católica, à Nossa Senhora da Conceição, padroeira dessas cidades.

Na Serra, um dos municípios dessa lista, há um motivo a mais para a comemoração: é o dia do aniversário de 469 anos de fundação do município, o mais populoso do Estado..

Na segunda-feira, além da Serra, será feriado em Linhares, Guarapari, Conceição da Barra, Conceição do Castelo e Viana.

Veja também

Supermercados vão voltar a fechar aos domingos no ES em 2026
ANTT autoriza nova empresa de ônibus entre ES e MG; veja as cidades

O Dia de Nossa Senhora da Conceição ou Dia da Imaculada Conceição marca a crença na concepção sem pecado da Virgem Maria e é celebrada com missas, procissões e festas religiosas em diversas regiões do país.

Nossa Senhora da Conceição é celebrada com missas, procissões e festas religiosas em diversas regiões do país
Nossa Senhora da Conceição é celebrada com missas, procissões e festas religiosas em diversas regiões do país. Crédito: Divulgação

A data não é um feriado nacional, portanto, para que haja o recesso, é necessário que os governos municipais e estaduais decretem oficialmente a paralisação.

FOLGA EM 13 CAPITAIS

Das 27 capitais brasileiras, 13 decretaram o dia 8 de dezembro como feriado municipal: Aracaju (SE); Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Boa Vista (RR); Cuiabá (MT); João Pessoa (PB); Macapá (AP); Maceió (AL); Manaus (AM); Recife (PE); Salvador (BA); São Luís (MA) e Teresina (PI).

Agora resta apenas um feriado nacional no calendário de 2025: o Natal, no dia 25 de dezembro, que vai cair numa quinta-feira. Para quem pode, mais um feriadão à vista.

E em 2026, quem conseguir dar uma “esticadinha” no calendário, vai poder curtir até nove feriadões. Isso sem contar as folgas estaduais e municipais. Haja festa!

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Paradas gratuitas na BR 101 estão definidas. Saiba os locais no ES
Prefeitura no ES aperta o cerco e cria regras para atestados médicos
Cadeira gigante é atração do verão em balneário famoso do ES
Tradicional loja de Vitória anuncia que vai fechar as portas
Unimed assume andar inteiro de hospital em Vila Velha e investe na Serra

A Gazeta integra o

Saiba mais
Castelo Conceição da Barra Guarapari Linhares Natal Serra Viana feriado

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.