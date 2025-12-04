Seis cidades do ES terão feriadão no fim de semana. Veja a lista

Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Serra Sede: santa é a padroeira do município. Crédito: Vitor Jubini

Em seis dos 78 municípios do Espírito Santo o próximo fim de semana será marcado por um feriadão. É que o dia 8 de dezembro, segunda-feira, é dedicado, na tradição católica, à Nossa Senhora da Conceição, padroeira dessas cidades.



Na Serra, um dos municípios dessa lista, há um motivo a mais para a comemoração: é o dia do aniversário de 469 anos de fundação do município, o mais populoso do Estado..

Na segunda-feira, além da Serra, será feriado em Linhares, Guarapari, Conceição da Barra, Conceição do Castelo e Viana.

O Dia de Nossa Senhora da Conceição ou Dia da Imaculada Conceição marca a crença na concepção sem pecado da Virgem Maria e é celebrada com missas, procissões e festas religiosas em diversas regiões do país.

Nossa Senhora da Conceição é celebrada com missas, procissões e festas religiosas em diversas regiões do país. Crédito: Divulgação

A data não é um feriado nacional, portanto, para que haja o recesso, é necessário que os governos municipais e estaduais decretem oficialmente a paralisação.

FOLGA EM 13 CAPITAIS

Das 27 capitais brasileiras, 13 decretaram o dia 8 de dezembro como feriado municipal: Aracaju (SE); Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Boa Vista (RR); Cuiabá (MT); João Pessoa (PB); Macapá (AP); Maceió (AL); Manaus (AM); Recife (PE); Salvador (BA); São Luís (MA) e Teresina (PI).

Agora resta apenas um feriado nacional no calendário de 2025: o Natal, no dia 25 de dezembro, que vai cair numa quinta-feira. Para quem pode, mais um feriadão à vista.

E em 2026, quem conseguir dar uma “esticadinha” no calendário, vai poder curtir até nove feriadões. Isso sem contar as folgas estaduais e municipais. Haja festa!

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais