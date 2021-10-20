Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Depois do banho de sangue, ES fica 48h sem assassinatos

Intervalo de paz, entretanto, foi rompido na manhã desta quarta-feira (20) com um homicídio na Serra

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:02

Públicado em 

20 out 2021 às 17:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Delegado-geral da PC, José Darcy Arruda, concede entrevista sobre latrocínio
Delegado-geral da PC, José Darcy Arruda: reforço no efetivo da corporação Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Após o fim de semana violento, marcado por uma chacina com cinco vítimas, em Vila Velha, e pelo brutal assassinato de duas crianças, no município de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, o Estado registrou 48 horas de paz, sem ter homicídios nem na segunda-feira (18) e nem na terça (19).
A trégua das mortes violentas, entretanto, teve fim no início desta quarta-feira (20), com o assassinato de uma pessoa do sexo masculino, no bairro Cascata, na Serra.
Apesar do homicídio, o governo aposta – e muito – na mudança desse cenário de violência com a formatura de 400 policiais civis que poderão integrar os quadros da instituição, reconhecida por ter déficit de servidores.

Veja Também

"Continuaremos trabalhando forte", diz Ramalho após confrontos em Vitória

Coronel Ramalho tem o BME tatuado no braço

Em pouco mais de 2 meses, região de Conceição da Barra registra 9 assassinatos

Essa defasagem nos quadros da PC, por sinal, é lembrada constantemente por uma comissão de aprovados que batalha por uma segunda turma de convocados e que faz bastante barulho nas redes sociais.
A formatura dos policiais civis está sendo realizada na tarde desta quarta-feira. Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande se manifestou, logo no início da manhã: “Com a proteção de Deus o dia será muito produtivo. Publicação dos editais para contratar estações de bombeamento de águas pluviais de Pontal da Garças e Bigossi; edital para contratar os viadutos sobre a Darly Santos que dará fluidez à Leste Oeste; posse de 402 policiais civis”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Metade dos homicídios no ES fica sem explicação

As sete cidades do ES que não tiveram homicídios em 2021

Setembro tem menos homicídios no ES, mas queda no ano é de apenas 1,5%

Polícia Civil registra dez homicídios em 24 horas no Espírito Santo

Estado corre risco de fechar ano com mais de mil homicídios

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra homicídio Polícia Civil Renato Casagrande Segurança Pública Serra Chacina em Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados