Depois do banho de sangue, ES fica 48h sem assassinatos

Apesar do homicídio, o governo aposta – e muito – na mudança desse cenário de violência com a formatura de 400 policiais civis que poderão integrar os quadros da instituição, reconhecida por ter déficit de servidores
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Essa defasagem nos quadros da PC, por sinal, é lembrada constantemente por uma comissão de aprovados que batalha por uma segunda turma de convocados e que faz bastante barulho nas redes sociais.
A formatura dos policiais civis está sendo realizada na tarde desta quarta-feira. Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande
se manifestou, logo no início da manhã: “Com a proteção de Deus o dia será muito produtivo. Publicação dos editais para contratar estações de bombeamento de águas pluviais de Pontal da Garças e Bigossi; edital para contratar os viadutos sobre a Darly Santos que dará fluidez à Leste Oeste; posse de 402 policiais civis”.