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Leonel Ximenes

Déficit da Polícia Civil no ES chega a quase 50% do efetivo

Situação é mais grave no interior, que tem apenas 578 dos 2.037 servidores da PC

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 13:47

Públicado em 

04 set 2020 às 13:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Delegacia Patrimonial de Transporte de Passageiros, sob a coordenação do Delegado Gabriel Monteiro, realizou na tarde desta quarta-feira, uma operação com abordagens aos ônibus do sistema transcol na Ilha do Príncipe, em Vitória
Operação da Polícia Civil em ônibus Crédito: Fernando Madeira
A Pesquisa Nacional das Instituições de Segurança Pública 2019 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública revela um cenário preocupante para a Polícia Civil: a instituição dispõe somente de 578 servidores para atender todos os municípios de interior. A demanda inclui polos urbanos importantes como São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim – regiões que já tiveram problemas graves recentes atendimentos à população.
Vitória e o restante da região metropolitana contam com 1.459 profissionais da PC. Assim, a Polícia Civil tem, de acordo com o levantamento, 2.037 servidores, sendo que o quadro organizacional prevê 3.821. O déficit é de 1.784 homens e mulheres - apenas 53,31% das vagas previstas estão ocupadas.

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Um alento para minimizar o vácuo profissional é o anúncio da Polícia Civil para a realização da avaliação psicológica do concurso em andamento desde 2018. Foram abertas 173 vagas. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou lei, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense, que institui como atividade essencial os cursos de formação das carreiras da segurança pública.

HOMENS SÃO MAIORIA NA CORPORAÇÃO

A corporação é composta, em sua maioria, por homens. São 1.475 profissionais do sexo masculino contra 562 mulheres. Elas, então, representam 27,59% de todo o efetivo, enquanto eles são 72,41% da força de trabalho.
O levantamento do Ministério da Justiça demonstra a necessidade de realização periódicas de concursos, justificada pela renovação de pessoal. A maior parte dos servidores da Polícia Civil já tem mais de 45 anos de idade.
A faixa etária de 46 a 50 anos é integrada por 411 policiais, seguida pela de 51 a 55 anos (401) e pela acima de 56 (383).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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