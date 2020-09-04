Déficit da Polícia Civil no ES chega a quase 50% do efetivo

A Pesquisa Nacional das Instituições de Segurança Pública 2019 do Ministério da Justiça e da Segurança Pública
revela um cenário preocupante para a Polícia Civil: a instituição dispõe somente de 578 servidores para atender todos os municípios de interior. A demanda inclui polos urbanos importantes como São Mateus, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim – regiões que já tiveram problemas graves recentes atendimentos à população.
Vitória e o restante da região metropolitana
contam com 1.459 profissionais da PC. Assim, a Polícia Civil tem, de acordo com o levantamento, 2.037 servidores, sendo que o quadro organizacional prevê 3.821. O déficit é de 1.784 homens e mulheres - apenas 53,31% das vagas previstas estão ocupadas.
Um alento para minimizar o vácuo profissional é o anúncio da Polícia Civil para a realização da avaliação psicológica do concurso em andamento desde 2018. Foram abertas 173 vagas. Recentemente, a Assembleia Legislativa
aprovou lei, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense
, que institui como atividade essencial os cursos de formação das carreiras da segurança pública.
A corporação é composta, em sua maioria, por homens. São 1.475 profissionais do sexo masculino contra 562 mulheres. Elas, então, representam 27,59% de todo o efetivo, enquanto eles são 72,41% da força de trabalho.
O levantamento do Ministério da Justiça demonstra a necessidade de realização periódicas de concursos, justificada pela renovação de pessoal. A maior parte dos servidores da Polícia Civil já tem mais de 45 anos de idade.
A faixa etária de 46 a 50 anos é integrada por 411 policiais, seguida pela de 51 a 55 anos (401) e pela acima de 56 (383).