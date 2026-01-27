Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
Conheça "Polentero", o reforço do Rio Branco-VN no Capixabão

Mascote de quase dois metros de altura vai desfilar no Estádio Olímpio Perim em dias de jogos do time da Região Serrana

Vitória
Publicado em 27/01/2026 às 15h10
O mascote Polenteiro animando a torcida do Rio Branco-VN nas arquibancadas do Olímpio Perim
O mascote Polentero animando a torcida do Rio Branco-VN nas arquibancadas do Olímpio Perim. Crédito: Marcelle Altoé

Não é jogador, nem uniforme novo. Tão pouco profissional da comissão técnica. O reforço mais recente do Rio Branco de Venda Nova traz a identidade da alma tricolor dos torcedores da cidade. É o Polentero (grafado deste jeito).

O mascote oficial do clube da Região Serrana capixaba foi apresentado pela diretoria no domingo passado (25), antes da partida contra o Forte Futebol Clube. O boneco tem aproximadamente dois metros de altura e vai desfilar no Estádio Olímpio Perim em dias de jogos do Brancão Polenteiro.

“A gente quis manter o nome pelo qual somos conhecidos, Rio Branco Polenteiro, se desvinculando do ‘Polentinha’ da Festa da Polenta. Mas o Polentero do Rio Branco de Venda Nova é parente do tradicional ‘Polentinha’, só não descobrimos ainda se é irmão ou primo”, brincou o presidente do clube, Breno Caliman.

Quem se voluntariou para dar vida ao Polentero foi o professor de boxe e kickboxing Euclides de Oliveira, conhecido em Venda Nova como “Treinador Kid”. "Tem que ter preparo físico para aguentar o calor e o peso da fantasia que tem em torno de nove quilos. Estou muito feliz em contribuir com o nosso querido clube. Espero trazer muita sorte", disse Euclides, o Polentero.

A ideia saiu do papel graças a uma parceria com o Sicoob, que custeou tudo. Agora com o mascote em campo, a diretoria já pensa em novos projetos.

“Queremos fazer pelúcia dele para vender na loja oficial do Rio Branco e no e-comerce que vamos lançar no mês que vem. Já temos o esboço do Polentero em várias feições: alegre, bravo, determinado, apaixonado e até fitness. Inclusive conseguimos localizar a esposa dele, a Polenteira e o filhinho do casal, o Polenteirinho. Queremos oferecer ao torcedor a família completa, como lembrança”, comentou animado Breno Caliman.

POLENTEIRO APROVADO

A novidade agradou a torcida, visitantes e até torcedores do outro time. "Achei muito legal e fiz questão de tirar uma foto com o Polentero, o mascote do Rio Branco", destacou o cozinheiro do Forte Futebol Clube, Leonel Pereira.

As crianças adoraram. "Foi uma surpresa muito legal. Eu conheço o tio Kid. Ele vai dar muita sorte pra gente como Polentero", disse Fabrizio Fioresi Nóia, de 9 anos.

"Achei muito bonita a fantasia, muito legal. Vai trazer muita sorte porque o Polentero é forte porque come muita polenta", acrescentou Caetano Zandonadi Rodrigues, de 8 anos.

