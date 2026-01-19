Clube capixaba inova com show musical antes e depois da partida

Tradição em grandes campeonatos pelo mundo afora, os shows musicais chegaram ao Capixabão. A novidade foi apresentada pelo Rio Branco de Venda Nova neste domingo (18), no Estádio Olímpio Perim.
O cantor Anthony Altoé e o baterista Rodrigo Gouveia (Bokka), ambos da cidade, animaram a torcida, com muito pop-rock nacional e internacional, antes e depois da partida contra o Real Noroeste, que terminou empatada em 2 a 2.
"É um orgulho muito grande fazer parte desse momento tão especial do time da nossa cidade. A diretoria está de parabéns pela iniciativa e por apoiar artistas locais", destacou Anthony Altoé.
"Sou muito grato por fazer parte deste evento, na minha cidade e junto com um artista da minha cidade reconhecido fora daqui", disse Rodrigo Gouveia.
A apresentação ocorreu na praça de alimentação, carinhosamente batizada pelos torcedores do Brancão Polenteiro de “Curva do Rio”. O espaço foi todo reformado para oferecer mais conforto, segurança e melhor circulação para todos.
"É também uma forma de valorizar os comerciantes locais que utilizam o espaço nos dias de jogos. A gente sempre preza por oferecer um ambiente familiar e seguro, por isso investimos na reforma" explicou Frederico Rodrigues, diretor financeiro do Rio Branco de Venda Nova.
A novidade agradou. "Eu gostei muito. Agora a gente chega mais cedo para ouvir música boa, apreciar cerveja artesanal e comidas deliciosas. Posso vir com meu filho pequeno porque o ambiente é familiar e seguro", enfatizou a empresária Mariana Silva.
CLUBE INAUGURA LOJA OFICIAL
Outra novidade no Rio Branco Polenteiro é a loja oficial do time, inaugurada no fim de dezembro. Além dos uniformes oficiais, os torcedores podem adquirir bonés, chaveiros, copos, chinelos e outros itens com a identidade do time vendanovense.
"Temos também uma linha casual polenteira. Toda a arrecadação com as verbas na loja ajuda nas despesas do clube. No mês que vem, atendendo a um pedido da torcida, vamos inaugurar o e-commerce do Rio Branco de Venda Nova", afirmou Frederico Rodrigues, diretor financeiro do Rio Branco-VN.
